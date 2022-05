DØDE: Ulrik Vabø falt om etter å ha deltatt på maraton i Bergen.

Ulrik Vabø (33) omkom etter Bergen City Marathon

Ulrik Vabø falt om på målstreken under maratonløp i Bergen.

Av Camilla Fredstad Huuse

Publisert: Oppdatert for mindre enn 50 minutter siden

33-åringen fikk hjertestans like etter at han kom i mål under Bergen City maraton 30. april i år og ble fraktet til sykehus.

Samme kveld ble det kjent at Vabø døde etter kollapsen.

– Dødsfallet kom som et sjokk på alle rundt Ulrik. Han var en frisk og sprek ung mann og har aldri hatt symptomer på smerter eller ubehag i brystet eller hjertet, skriver familiens talsperson, Gro Engen, i en e-post, til VG.

Hun har fått tillatelse fra familien til å uttale seg i media.

– Obduksjonen viser at Ulrik har hatt en uoppdaget hjertefeil som ble fatal. Han mottok all tenkelig hjelp fra profesjonelle fra første stund, fortsetter Engen.

Familien er takknemlig for all omtanke og støtte i sorgen, skriver Engen.

Vabø etterlater seg samboer som er gravid, mor, søster, far, stefar og utallige gode venner, bekjente og kolleger, opplyser hun.

Roger Gjelsvik, daglig leder i TIF Viking, som arrangerer Bergen City Marathon sier til NRK at det er første gang noen har mistet livet under eventet.

– Det er dypt tragisk og en fæl opplevelse for de nærmeste. Han var med for å oppnå noe positivt, men det endte forferdelig. Jeg tenker mye på de som sitter igjen nå og på ham som mistet livet altfor tidlig, sier Gjelsvik til NRK.