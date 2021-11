KNIVSTIKKING: Ingen er pågrepet eller siktet etter at en tenåring ble knivstukket på Kuben videregående skole mandag ettermiddag.

Knivstikking på Kuben videregående skole etterforskes som drapsforsøk

En tenåring ble innlagt på sykehus etter en knivstikking ved Kuben videregående skole i Oslo mandag. Politiet etterforsker hendelsen som et drapsforsøk.

Ingen er pågrepet eller siktet etter at en tenåring ble knivstukket på Kuben videregående skole mandag ettermiddag, opplyser politiet i en pressemelding tirsdag.

De omtaler hendelsen som et drapsforsøk. Fornærmede er alvorlig skadet, men utenfor livsfare, ifølge politiet.

– En person ble pågrepet og flere personer ble innbrakt i forbindelse med drapsforsøket ved Kuben videregående i går. Alle er unge gutter i alderen 15-17 år. Alle ble dimittert i går kveld, skriver politiet.

Saken etterforskes bredt, og politiet ber om tips.

Det var i storefriminuttet på skolen mandag at det skal ha oppstått et masseslagsmål som endte med at en tenåring ble knivstukket. Tenåringen er tilknyttet Kuben videregående skole.

Politiet rykket ut med store styrker til skolen på Økern i Oslo etter at de fikk meldingen klokken 12.10 mandag.

Et vitne VG har snakket med fortalte mandag at hun så slåsskampen gjennom et vindu fra skolen.

– Det var flere mot en, sier vitnet til VG.

Rektor Hauge sa til VG mandag at de etter hendelsen har forsøkt å gå tilbake til normal skoledag.

– Nå skal vi prøve å forholde oss så rolig som mulig, vi vet at dette ikke er enkelt for elevene. Noen elever har vært litt for tett på og sett hendelsen og oppstyret. For det var mye oppstyr, sa rektoren.

Videre uttalte han at det nå er viktig for skolen å være nær dem som har vært vitne til hendelsen, og åpne opp for at de kan få noen å snakke med så fort som mulig.

– Dette skjedde i forbindelse med det lange friminuttet, og det var mange elever som var ute. Hva de har sett og ikke sett, det vet jeg ikke.