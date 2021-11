BILVRAK: Bilder fra sosiale medier viser restene av bilen som skal ha eksplodert ved siden av Liverpool Women’s hospital søndag formiddag.

Etterforsker mulig terror etter bileksplosjon utenfor Liverpool-sykehus

Én person ble funnet død og en annen ble fraktet til sykehuset uten livstruende skader etter bileksplosjonen.

Britisk politi opplyser at en taxi skal ha stoppet ved Liverpool Women’s hospital rundt klokken 10.59 søndag, før den eksploderte kort tid etterpå.

Ifølge BBC skal sjåføren være den som er skadet, mens passasjeren skal ha dødd.

De understreker imidlertid at det vil ta tid å etablere hva som faktisk skjedde.

– Vi fortsetter å ha et åpent sinn rundt hva som forårsaket eksplosjonen, men gitt hvordan det skjedde, blir etterforskningen ledet av antiterrorpoliti med bistand fra politiet i Merseyside, opplyser de.

Vitner BBC har snakket med forteller at de så politiet foreta arrestasjoner i området ved 14-tiden, og at et hus ble «raidet». I en oppdatering klokken 19.53 bekreftet politiet at de har pågrepet tre menn i 20-årene, med hjemmel i terrorlovgivningen.

Carl Bessant, som akkurat var blitt far, forteller at han og partneren var på sykehuset da de plutselig hørte et smell.

– Partneren min ble skikkelig oppskaket, sier Bessant til BBC.

– Vi så bilen og at noen kom seg ut av den skrikende. Vi så også at det var noen igjen i bilen, forteller han.

Politiet opplyser at det ikke er klarlagt hvorvidt eksplosjonen faktisk var terror.