BILVRAK: Bilder fra sosiale medier viser restene av bilen som skal ha eksplodert ved siden av Liverpool Women’s hospital søndag formiddag.

Britisk politi slår fast at bileksplosjon var terrorhandling

Britisk antiterrorpoliti avhører tre menn i forbindelse med eksplosjonen i en taxi i Liverpool søndag, som ifølge politiet var en mislykket terroraksjon.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Én mann som var passasjer i taxien mistet livet i eksplosjonen, som fant sted utenfor Women's Hospital i sentrum av Liverpool søndag.

Eksplosjonen skjedde rett før klokka 11 lokal tid, kort tid før britene holdt to minutters stillhet i forbindelse med Remembrance Day der man minnes landets falne soldater.

Russ Jackson, som leder politiets antiterrorenhet i området, omtaler ifølge BBC eksplosjonen som «en terrorhandling», forårsaket av en sprengladning «som var bygd av passasjeren».

Tre menn i alderen 21, 26 og 29 år er pågrepet og satt mandag i avhør. Den britiske sikkerhetstjenesten MI5 bistår politiet i etterforskningen.

Britisk politi opplyser at en taxi skal ha stoppet ved Liverpool Women’s hospital rundt klokken 10.59 søndag, før den eksploderte kort tid etterpå.

Hylles som helt

Taxisjåføren David Perry hylles av Liverpools ordfører Joanne Anderson, som sier at han trolig avverget tap av mange menneskeliv.

Sjåføren låste dørene på bilen rett før eksplosjonen og hindret dermed trolig passasjeren fra å gå ut og inn på sykehuset.

– Taxisjåføren lyktes på heroisk vis å hindre det som kunne ha blitt en forferdelig katastrofe. Vi skylder ham en takk, sier Anderson til BBC.

Perry ble selv skadd i eksplosjonen, men ifølge Anderson fikk han ikke livstruende skader.

Ikke identifisert

Passasjeren er ennå ikke formelt identifisert, og det er ikke kjent hvilken forbindelse det eventuelt er mellom vedkommende og de tre mennene som mandag satt i avhør.

De tre ble pågrepet i Kensington-området i Liverpool søndag kveld, men heller ikke deres identitet er ikke kjent.

Ifølge folk i nabolaget flyttet mennene inn i en leilighet i området for et par måneder siden.

Mislykket terrorhandling

– Dette virker som en terrorhandling, eller en mislykket terrorhandling, sier BBCs sikkerhetsekspert Frank Gardner.

Ifølge politikilder og venner av sjåføren ba passasjeren først om å bli kjørt til katedralen i Liverpool, der det skulle holdes en minnegudstjeneste i forbindelse med Remembrance Sunday. Det skriver The Guardian.

Veiene i området var imidlertid stengt i forbindelse med markeringen, og taxien endte derfor opp ved sykehuset som ligger i nærheten av katedralen.

Carl Bessant, som akkurat var blitt far, forteller at han og partneren var på sykehuset da de plutselig hørte et smell.

– Partneren min ble skikkelig oppskaket, sier Bessant til BBC.

– Vi så bilen og at noen kom seg ut av den skrikende. Vi så også at det var noen igjen i bilen, forteller han.

Politiet opplyser at det ikke er klarlagt hvorvidt eksplosjonen faktisk var terror.