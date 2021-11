TIL TRONDHEIM: Hjertepasienter sendes fra Oslo til Trondheim fordi sykepleierne må jobbe med covidpasienter.

OUS: Sender hjertepasienter til operasjon i Trondheim

Hjerte- og lungeklinikken ved Oslo universitetssykehus har opprettet en «hjertebro» til St. Olavs hospital i Trondheim for pasienter som skal skifte hjerteklaff eller operere hovedpulsåren.

Av Anne Stine Sæther

Avdelingens intensivpersonale er opptatt med behandling av alvorlig syke covid-pasienter på Akuttklinikken.

– Foreløpig dreier det seg om tyve hjertepasienter som de siste to ukene er sendt til Trondheim. Dette er en gruppe pasienter som kan vente på operasjon i flere måneder. Vi mener det nå er for lang ventetid for enkelte pasienter, derfor har vi inngått samarbeid med St. Olavs hospital. De har i øyeblikket kapasitet, sier avdelingsleder Arnt E. Fiane ved Thoraxkirurgisk avdeling, Oslo universitetssykehus.

En ekstra reise for pasientene kan oppleves som en belastning.

– Dette er ikke noe man ønsker. Men vi bruker den kapasiteten som er mulig i de dilemmaene som oppstår, sier Fiane.

Intensivkompetanse

Intensivsykepleierne på Thoraxkirurgisk avdeling bidrar nå på Akuttklinikken der intensivavdelingen blant annet behandler fem covidpasienter på ECMO-maskin. Det er en hjerte-/lungemaskin som kobles til kroppens store blodårer. Maskinen avlaster organene og gir dem tid til å komme seg. Behandlingen brukes på de sykeste covid-pasientene og er svært ressurskrevende.

Det er spesielt intensivsykepleiere som bemanner disse sengene.

– Denne «drenasjen» av spesialkompetanse medfører at vi på hjertekirurgisk avdeling må ta ned vår virksomhet. Det har vedvart en stund og det gir økende ventetid for våre pasienter. Heldigvis kan ikke jeg se at vi har hatt dødsfall på ventelistene. Det følger vi svært nøye, sier Fiane.

Avdelingen har fått et etterslep av pasienter som venter på hjertekirurgi og større aortakirurgi.

– Det er selvsagt svært viktig at disse pasientgruppene ikke opplever ytterligere prognosetap på grunn av økte ventetider. Situasjonen har utløst noen medisinske dilemmaer i forhold til prioritering av totalressurser, sier Fiane.

– Handler om totalkapasitet

Avdelingen har inngått en avtale med torakskirurgisk avdeling på St. Olavs hospital i Trondheim som pr. nå kan ta imot pasienter fra et presset Oslo universitetssykehus.

Avdelingsleder Fiane mener situasjonen handler om Oslo universitetssykehus totalkapasitet.

– Dette fører med seg noen prioriteringsdiskusjoner. Den er en indikator på ressursmangel i forhold til situasjonen sykehuset står i. Vi som er ledere er svært oppmerksomme på problemstillingene og det er viktig at vi synliggjør dette inn mot bevilgende myndigheter. Det er ikke bare snakk om penger. Det handler også om kunnskapog kompetanse, sier Fiane.

Mangelen på intensivsykepleiere har vært kommunisert både fra sykehusene og fagforeningene i lang tid. Det er også påpekt av blant annet Riksrevisjonen.

– Øyeblikkelig hjelp går alltid foran. Noen tilstander haster, mens andre kan vente i opptil flere måneder. Vi vil unngå at pasienten får et prognosetap. Derfor har vi valgt løsningen med å fly dem til St. Olav. Der har de kapasitet nå, men det kan også komme en situasjon der de må sende noen pasienter til oss. Det er en vurdering i forhold til kompetanse og nasjonale helseressurser. Pandemien svinger. Det krever god dialog mellom spesialavdelingene.