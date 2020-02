– TALLENE PÅ BORDET! Bård Hoksrud, første nestleder i transport- og kommunikasjonskomiteen på Stortinget vil at Widerøe legger frem tallene som viser hvorfor de må legge ned ruter. Foto: Jan Ovind

Frp-Hoksrud til Widerøe: – Få tallene på bordet

– Vi kan ikke ha en aktør som i utgangspunktet er monopolistisk og som ikke viser frem tallene sine, sier nestleder Bård Hoksrud i Transportkomiteen om Widerøe-kuttene.

Etter at Widerøe har gått ut og sagt at de vil redusere antall flyavganger og legge ned kommersielle ruter på kortbanenettet, vil Bård Hoksrud (Frp) vite hvorfor de må kutte nå.

– Vi kan ikke ha en aktør som i utgangspunktet er monopolistisk og som ikke viser frem tallene sine. Nå må vi få tallene på bordet, sier Hoksrud som er første nestleder i transport- og kommunikasjonskomiteen på Stortinget.

Han ber Widerøe legge frem tall som viser at trafikken på de rutene de nå velger å legge ned, i tillegg til trafikkutviklingen hos Widerøe totalt sett de siste årene.

LETTERE: For tre år siden holdt Bård Hoksrud (Frp) på å dø da han skulle gå opp en denne bakken ved Sandane flyplass. Nå stortingsrepresentanten 30 kilo lettere og går bakken med letthet. Foto: Gisle Oddstad, VG

– Bra belegg

Grunnen til at Hoksrud, tidligere landbruksminister og nå samferdselspolitisk talsperson for Frp, ber om tall er at han ikke er overbevist om at det går så dårlig med de kommersielle rutene som selskapet gir inntrykk av.

– Tror du ikke på Widerøe når de sier at de har tapt på de kommersielle rutene?

– Vi vil i hvert fall be dem dokumentere de tallene de har, så får vi se, sier han og fortsetter:

– Jeg har snakket med mange passasjerer som tar disse rutene, det jeg får høre er at det er bra belegg og jevnt over godt med passasjerer på flere av de rutene de nå planlegger å legge ned, sier han til VG.

Hoksrud sier han mistenker at Widerøe vil flytte kommersiell trafikk over på såkalte FOT-ruter, som de mottar støtte av staten for.

– De legger blant annet ned kommersielle direkteruter som er i konkurranse med sine egne FOT-ruter. Sånt sett vil det være lønnsomt å flytte disse passasjerene over på FOT-rutene som staten betaler for.

– Liten sammenheng

I en e-post svarer Widerøes administrerende direktør Stein Nilsen at Frp-politikeren er velkommen til et møte, og at han da skal få innsikt i lønnsomheten i de rutene som legges ned.

– Widerøe stiller når som helst opp hvis Hoksrud ønsker et møte. Men dette er selvfølgelig ikke offentlig informasjon som egner seg til å ha en dialog om gjennom VG.

Widerøe-direktøren mener det er i liten grad sammenheng mellom de kommersielle rutene som legges ned og FOT-rutene Hoksrud henviser til.

– Vi forventer at kundene til en viss grad finner andre reiseveier med fly, men det finnes få alternativer på FOT rutenettet for passasjerer fra for eksempel Evenes til Bodø. Når det gjelder direkterutene til Helgeland og Lofoten fra Oslo så vil disse ikke legges ned. Men de vil kun operere i sesongen med høy etterspørsel – sommersesongen, sier Nilsen.

Han presiserer at nedleggelsen av kommersielle ruter hos Widerøe ikke påvirker tilskuddet i de avtalte anbudene med Samferdselsdepartementet.

– Widerøe får hverken mer eller mindre i tilskudd som en følge av endringene på de kommersielle rutene, sier han.

Widerøe mottar ca. 700 millioner fra Staten for å operere disse FOT-rutene, som utgjør ca. to-tredeler av kortbanenettet i Norge.

– Ikke helt enig

– Høyre gikk ut i VG i går og ville bryte Widerøes monopol på kortbanenettet. Hva synes du om det?

– Nei, jeg er ikke helt med på den, fordi Widerøe har kontrakter til 2022 og 2024 og det kan uansett ikke skje noe før den tid. Andre aktører hadde jo i sin tid også mulighet til å legge inn anbud på disse kontraktene, sier Hoksrud.

Kim Andre Haugan Schei er Nordland Senterpartis vararepresentant til Stortinget. Foto: Thor-Wiggo Skille

Jonny Finstad (H) kom med dette utspillet i går:

«Nå må vi se på muligheten til å oppheve monopolet og sikre en bedre, friere og mer rettferdig konkurranse på kortbanenettet.»

Han får heller ikke støtte fra fylkespolitiker-kolleger i nord.

– Finstad snakker mot bedre vitende. Det finnes ikke noe monopol å oppheve. Widerøe har vunnet en åpen anbudskonkurranse om FOT-rutene, og konkurrerer for øvrig i et åpent marked, sier fylkesleder for SV i Nordland, Christian Torset, i en pressemelding i dag.

– Dropp skyggeboksing

Senterpartiets vararepresentant til Stortinget, Kim Andre Haugan Schei sier dette:

– FOT-rutene er nødvendige for å sikre avganger mange steder på grunn av lave passasjertall. På de øvrige avgangene er det bare Widerøe som har overlevd. Det kan umulig kalles et monopol å gå med overskudd.»

Partikollega Morten Stordalen er enig med Hoksrud.

– Vi trenger å få en samtale med Widerøe nå. Nå må vi gå igjennom tallene i stedet for å drive skyggeboksing i mediene, sier Stordalen som også er medlem i Transportkomiteen.

– En Venstre-seier

Hoksrud mener Widerøes kutt-varsel er et forsøk fra selskapet for å få staten til å betale mer penger. Men han mener de allerede har strukket seg langt.

– Vi satte ned flyseteavgiften i fjor fra 84 til 76,5 kroner. I tillegg ble avgiftene redusert med 40 millioner i januar i år.

– Men du satt jo i regjeringen som i sin tid innførte flyseteavgiften i 2016?

– Det forslaget kom ikke fra Regjeringen. Det var et vedtak i Stortinget og det var Venstre reiste forslaget. Denne avgiften ble jo regnet som en seier for Venstre, sier Hoksrud.

– Lettelse ble en økning på 5 mill.

Dette sier Widerøe om avgiftslettelsene.

– Før jul ble det offentliggjort en avgiftslettelse for kortbanenettet på 40 millioner kroner. Dessverre vil vi i Widerøe aldri merke noe til denne lettelsen. Etter nyttår bekreftet Avinor at avgiftslettelsen endelig ble på 28 millioner kroner og 19 millioner av disse tilfaller anbudsrutene og er ikke noe Widerøe nyter godt av, sier Nilsen og fortsetter:

– 9 millioner i lettelse er kjærkomment, men når flere andre avgifter øker med 14 millioner ved årsskiftet så er vi i Widerøe like langt. Det er lang avstand fra den avgiftslettelsen Hoksrud har innkassert til den virkeligheten Widerøe får inn i 2020 med en avgiftsøkning på 5 millioner.

