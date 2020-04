URIMELIG: Direktør i Forbrukerrådet Inger Lise Blyverket mener Barne- og familiedepartementets midlertidig forskrift til pakkereiseloven er urimelig overfor forbrukerne. Foto: John Trygve Tollefsen

Vurderer å låne 332 millioner av pakkereisekunder

Forbrukerrådet reagerer på Barne- og familiedepartementets foreslåtte tiltak for å hjelpe pakkereiseselskapene i krisetid. Handels- og tjenestenæringen Virke krever løsninger nå.

Corona-krisen har ført til full stans i turistnæringen. De som må betale tilbake avbestilte turer har havnet i en svært presset situasjon, fordi utgiftene til refusjoner i dag ikke dekkes av krisepakkene til regjeringen.

Men ifølge Forbrukerrådet er det også svært mange pakkereisekunder som venter på tilbakebetaling av avlyste reiser. Flere har ventet lenge.

Barne- og familiedepartementet sendte en midlertidig forskrift til pakkereiseloven på høring 6. april. I notatet foreslår departementet å forlenge pakkereisearrangørenes tilbakebetalingsfrist ved avbestilling eller avlysning av pakkereiser fra 14 dager til 3 måneder. Dette skal være for avlaste pakkereiseselskapene i økonomisk knipe.

332,9 millioner kroner

Pakkereiseselskapene har store kostnader knyttet til refusjon, altså tilbakebetaling av kjøpte reiser.

Virke har spurt sine medlemsbedrifter som omfattes av pakkereiseloven om hvor store kostnader de har knyttet til refusjon etter pakkereiseloven i mars og april. 111 reiselivsaktører har svart, hvorav 103 har et anslag på kostnader.

Til sammen er kostnadene 332,9 millioner kroner for mars og april.

Både Forbrukerrådet og hovedorganisasjonen for handels- og tjenestenæringen Virke ber regjeringen se til Danmark, hvor det har blitt mulig for selskapene å ta ut lån fra reisegarantifondet på kostnader knyttet til refusjon. Slik forslaget til den norske løsningen ser ut nå, blir det pakkereisekundene som gir dette lånet, med tre måneders tilbakebetalingsfrist for selskapene.

– Oppsiktsvekkende

Forbrukerrådet mener dette forslaget like fullt setter forbrukeren i knipe, ettersom de blir tvunget til å vente flere måneder på penger de skal ha rett til å få tilbakebetalt i løpet av 14 dager ifølge pakkereiseloven.

– Jeg synes det er oppsiktsvekkende at politikerne foreslår å frata forbrukerne rettigheter på denne måten, hvert fall når vi samtidig vet at svært mange opplever trange økonomiske tider, sier direktør i Forbrukerrådet Inger Lise Blyverket.

– Dette er ikke småpenger for kundene. Det kan beløpe seg til store summer som betyr mye for folk i en krevende situasjon. Mange har fått sin husholdningsøkonomi snudd på hodet, og når de prøver ta grep for å sikre sin private økonomi, blir de fratatt mulighetene til det av myndigheten. Det er ingen grunn til å sette forbrukerrettigheter i karantene på denne måten når det fins andre løsninger.

7. april sendte Forbrukerrådet sitt høringssvar, hvor det tydelig sa seg uenig i forslaget og påpekte at flere forbrukere har utestående pakkereiser på verdi mellom 30.000 til 60.000 kr.

– Myndighetene bevilger krisepakker til næringslivet av fellesskapets – det vil si skattebetalernes – penger. I tillegg blir her enkeltforbrukeren avkrevd å være långiver for pakkereisearrangørene uten at han eller hun har blitt spurt om det, sier Blyverket.

Ingen endelig løsning

Forbrukerrådet sendte sitt høringssvar for tre uker siden. Til VG skrev Barne- og familiedepartementet følgende 20. april:

«For å avhjelpe en krevende situasjon for pakkereisearrangørene søker regjeringen løsninger. Det har nå vært en høringsrunde på forslagene om en forskriftsfestet forlengelse av fristen for tilbakebetaling og tilgodelapp. Departementet vil nå gå gjennom uttalelsene før vi konkluderer om veien videre.»

De har altså ikke kommet til en konklusjon, noe som får Virke til å reagere.

– Jeg må si at vi er overrasket og skuffet fordi regjeringen lovet før påske, uten forbehold, i Stortinget og i media at de skulle komme med utsettelsen på betalingsfristen, i påvente av en langsiktig løsning for reisearrangørene. Det er oppsiktsvekkende at de ikke har fulgt opp egne lovnader. Man må kunne regne med at slike forslag er grundig gjennomtenkt, og at de allerede også før høringen veier forslaget opp mot forbrukervernet, sier administrerende direktør i Virke Ivar Horneland Kristensen.

OPPSIKTSVEKKENDE: Administrerende direktør i Virke Ivar Horneland Kristensen mener det er oppsiktsvekkende at regjeringen ikke har kommet med en løsning for de økonomisk pressede pakkereiseselskapene.

Den danske løsningen

Men hverken Virke eller Forbrukerrådet mener det er forbrukerens ansvar å dekke disse kostnadene i form av utsatt tilbakebetalingsfrist.

– Reisearrangørene ønsker å refundere kundene. Men fordi regjeringen ikke klarte å komme opp med en løsning raskt nok, var vi positive til en utsettelse, ettersom det ga reiseselskapene et nødvendig pusterom, sier Kristensen.

– Hva tenker du om at det blir forbrukerens ansvar å gi selskapene dette pusterommet da? De blir da långivere for pakkereisearrangørene?

– Ja, det er ikke en optimal løsning, og det er litt pisse i buksa for å holde varmen-opplegg. Men reiseliv i verden er satt på pause, selskapene tømmes for penger for hver dag som går. Samtidig har Virke alltid ment at den endelige løsningen burde likne en dansk løsning.

Den danske løsningen er også den Forbrukerrådet mener er absolutt mest fornuftig.

I Danmark har staten tilført reisegarantifondet ekstra midler og utvidet dets formål slik at pengene ikke bare kan utløses ved konkurser, slik reisegarantifondet fungerer i Norge i dag, men også ved refusjoner som skyldes corona. Samtidig som Utenriksdepertementet i Norge er usikker på om den midlertidige forskriften til pakkereiseloven er i tråd med EØS-regelverket, vurderer EU-kommisjonen den danske løsningen som godkjent.

– Den danske løsningen gir forbrukeren muligheten til å få tilbakebetalt pengene sine, i tillegg til at reiseselskapene får støtten de trenger for å holde hodet over vannet, mener Kristensen.

– Forbrukerne burde få pengene tilbake, så de kan reise i Norge for eksempel, men da må man løse det sånn at selskapene også er i stand til å overleve.

