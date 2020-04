Foto: Roger Neumann, VG

Astrid Nøklebye Heiberg er død

Psykiateren og Høyre-politikeren ble 83 år gammel.

Astrid Nøklebye Heiberg var psykiater og stortingsrepresentant for Høyre, sist som medlem i helse- og omsorgskomiteen. Hun har hatt en rekke sentrale verv i partiet.

Heiberg var også president i Norges Røde Kors på nittitallet.

«Etter lengre tid med sykdom døde Astrid i natt hjemme i egen seng, stille og pent», skriver familien på Facebook.

Statsminister Erna Solberg er i sorg etter at en nær og mangeårig politisk venn har gått bort:

– En av dem som har gått foran har gått bort. Vår kjære venn, gode kollega og forbilde Astrid Nøklebye Heiberg døde i natt, 83 år gammel. Astrid har hele sitt liv kjempet mot urettferdighet, skriver Solberg i en melding til VG.

– Har betydd mye for mange

Heiberg ble Norges eldste regjeringsmedlem da hun satt som statssekretær i Helsedepartementet frem til april 2016, og senere Stortingets eldste representant:

– Som ung psykiater kjempet hun for homofiles rettigheter og startet arbeidet med å fjerne homofili som diagnose. Som Stortingets eldste representant gjennom tidene kjempet hun for aktive eldre og mot aldersdiskriminering i arbeidslivet. Astrid har betydd mye for mange. Både politisk og personlig

Men det var aldri Heibergs plan selv å komme inn i politikken, fortalte hun til VG i 2017. Hun var tobarnsmor og jobbet som overlege på en psykiatrisk institusjon da Leif Arne Heløe, som hun skrev sin doktorgradsavhandling med, var aktuell som statssekretær.

Han plantet ideen hos henne, da han lurte på om hun ikke skulle bli statssekretær selv. Det endte med en lang politisk karriere.

DEBUTEN: Nøklebye Heiberg gjorde sitt inntog på det rikspolitiske banen som statssekretær for Leif Arne Heløe i 1981. Foto: Henrik Laurvik

– Astrid var en av de klokeste damene jeg kjenner. Hun har betydd mye for meg, fra hun på 80-tallet var i Willoch-regjeringen, leder i Høyrekvinnene og i Høyres ledelse; til hun nylig var statssekretær for Bent Høie og fornyet sin politisk deltagelse som stortingsrepresentant.

– La oss all bli litt mer som henne

Statsministeren sier at Heiberg hadde et brennende hjerte for menneskene rundt seg.

– Hun var opptatt av at alle skulle ha det bra – og snakke om det som ikke var bra. Astrid fikk folk til å åpne seg. Hun hadde et blikk som sa: Jeg ser deg.

– Astrid vil bli husket som varm og nysgjerrig. Med et avvæpnende smil og ærlige betraktninger. Astrid var ingen jatter. Hun hadde et friskt hode som stilte de riktige spørsmålene. La oss alle bli litt mer som henne. Vi skal fortsette å kjempe de kampene Astrid kjempet for oss.

