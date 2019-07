SKUFFET: Svenske Pernilla Sjøholm (t.v.) og norske Cecilie Schrøder Fjellhøy mener europeisk politi burde ha samarbeidet bedre i etterforskningen av Tindersvindleren Simon Leviev. Foto: Kristoffer Kumar, VG

Bedrageriofre om at tindersvindleren kan gå fri: Skuffet over europeisk politi

ATHEN/OSLO (VG) Tindersvindleren Simon Leviev er anmeldt for bedrageri i minst syv land, men dommen han fikk i Athen mandag handlet kun om bruk av falskt pass.

– Det er bra at han er tatt for noe. Men det føles fortsatt frustrerende at han potensielt kan slippes ut gjennom kausjon og at vi vet så lite. Mangelen på informasjon er det verste, sier Cecilie Schrøder Fjellhøy, et av Levievs svindelofre.

Mandag formiddag ble Simon Leviev dømt til 50 dager fengsel i Athen, for å ha brukt forfalsket pass. Leviev ble arrestert i Hellas fredag forrige uke, etter å ha vært på rømmen fra flere land.

Han har vært etterlyst og etterforskes i både Israel og Storbritannia. Også politiet i Tyskland og Sverige har pågående etterforskninger mot mannen. I 2016 ble han dømt for bedrageri i Finland. Mandag formiddag ble han kjørt fra arresten ved flyplassen i Athen, og inn til retten i sentrum av den greske hovedstaden.

Han kan slippe fengsel dersom han betaler en kausjon på 3750 euro pluss en skatt på 110 prosent, som myndighetene i Hellas krever. Hvis han gjør en ny kriminell handling i løpet av de neste tre årene, vil han få 11 måneder i fengsel.

– Jeg lurer veldig på om det ligger noe mer bak. Han er tatt, men dommen ble ikke helt som jeg håpet på, sier Fjellhøy.

Mandag kveld opplyser Levievs greske forsvarer at han fremdeles sitter fengslet i Athen.

– Han fikk ikke betalt kausjonen i dag. Han kan ikke løslates før den er betalt, sier advokat Evangelos S. Karaindros.

Skuffet

I februar i år beskrev VG hvordan Leviev på kynisk vis misbrukte kvinner for egen vinning. Hans metode består i å sjarmere ofrene med reiser i privatfly og dyre hoteller.

Norske Cecilie Schrøder Fjellhøy fra Lillestrøm anmeldte Leviev for bedrageri 18. mai i fjor. Nå, over ett år senere, sier hun at hun er glad for at han ble tatt før han forlot Europa. Hun legger samtidig ikke skjul på at hun er skuffet over innsatsen til europeisk politi.

– Jeg er skuffet over europeisk politi som faktisk ikke har klart å få til noe på over ett år.

FORLATER RETTEN: Simon Leviev møtte mandag i retten i Athen.

Også svenske Pernilla Sjøholm, som har blitt lurt av Leviev, er misfornøyd med europeisk politis behandling av saken. Da VG kontaktet henne i forbindelse med den første saken om Tinder-svindleren, hadde hun overført 400.000 kroner til ham.

– Det er surrealistisk at det er dere vi får informasjon fra, og ikke politiet. Det virker som politiet i de ulike landene ikke kommuniserer. Man skulle tro at det var velfungerende på grunn av EU, men det virker ikke sånn, sier hun til VG mandag kveld.

Metropolitan Police i London ønsker mandag ikke å kommentere pågripelsen. De har tidligere bekreftet at anklagene blir etterforsket av deres Falcon-enhet, som etterforsker internettrelaterte bedragerier. Leviev ble etterlyst nasjonalt i Storbritannia etter at han ble anmeldt av norske Cecilie Schrøder Fjellhøy.

– Prøver å forvirre

Da VG møtte Leviev på vei ut av retten mandag, avviste han på det sterkeste at han har lurt og svindlet kvinner, slik VG tidligere har skrevet.

– For å lage god journalistikk, handler det om ikke å velge sider, men å fortelle sannheten. Dessverre har alt dere publisert i det siste vært løgner som ikke har noe med virkeligheten å gjøre. Som dere kan se nå, er jeg en fri mann om to timer, sa han.

Videre fortalte han at han vil reise tilbake til sitt hjemland Israel.

– Jeg vil imøtekomme hva enn som venter meg der, sa han.

Svenske Pernilla Sjøholm har fått med seg Levievs forklaring, og legger ikke skjul på at det har vært en emosjonell dag for henne.

– Jeg så videoen, og han bare lyver. Jeg måtte faktisk le litt da jeg så det. Det virker som han bygger en ny historie. Han prøver å forvirre, sier hun.

Fredag møter hun norske Cecilie Schrøder Fjellhøy i Stockholm. De to kvinnene håper at mer har skjedd i saken innen den tid.

– Det blir veldig fint. Jeg skulle ønske det var i dag. Hun er den eneste som virkelig forstår situasjonen jeg er i.

– Jeg håper alle anmeldelsene blir slått sammen, og at de ulike landene i Europa kan samarbeide bedre. Jeg håper fortsatt han får straffen han fortjener, sier Sjøholm.

Publisert: 01.07.19 kl. 21:31 Oppdatert: 01.07.19 kl. 22:00