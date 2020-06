IKKE KONTROLL: Det skal ha vært en engangsgrill som startet lyngbrannen i Gravbukta på Frei. Foto: Lars Egil Samuelsen Tiihonen

Har kontroll på lyngbrann på Frei – seks personer evakuert

Det skal være en engangsgrill som er årsak til lyngbrannen på Frei i Kristiansund kommune.

Politiet ber om at småbåter og bilene fjerner seg og holder avstand, slik at brannvesenet får gjennomført slukking.

– Brannvesenet jobber på stedet, og legger ut slanger slik at de får spylt vann på brannen. Fra sjøsiden spyler redningsskøyten, sier operasjonsleder Eivind Klokkersund i Møre og Romsdal politidistrikt.

Politiet har bedt sivilforsvaret om å hjelpe til med slukningsarbeidet.

– Det er evakuert fire personer fra et verksted og to personer fra en hytte i nærområdet. Det skal per nå ikke være fare for spredning til hverken verkstedet eller hytta. Brannvesenet skal nå ha kontroll på brannen, sier han.

Brannen skyldes en engangsgrill. Politiet oppfordrer folk til å tenke seg godt om når de er ute i naturen, og minner om at det er forbud mot ild i skog og utmark.

