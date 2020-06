IKKE KONTROLL: Det skal ha vært en engangsgrill som startet lyngbrannen i Gravbukta på Frei. Foto: Lars Egil Samuelsen Tiihonen

Har ikke kontroll på lyngbrann på Frei

Politiet i Møre og Romsdal melder at brannvesenet ikke har kontroll på en lyngbrann i Gravbukta på Frei i Kristiansund kommune.

Politiet ber om at småbåter og bilene fjerner seg og holder avstand, slik at brannvesenet får gjennomført slukking.

– Brannen er ikke under kontroll, men brannvesenet jobber med det. Det er en litt lunefull vind på stedet som skifter litt, sier operasjonsleder i politiet, Roar Fylling.

Han legger til at de har varslet redningsskøyte, som vil bistå fra sjøsiden med å slukke brannen.

– Det er noen bygninger rundt der, men akkurat nå er det ikke noe som tyder på at de blir berørt. Men så er det en del vind i området, sier han.

Han legger til at de vet at brannen skyldes en engangsgrill og oppfordrer folk til å tenke seg godt om når de er ute i naturen, og minner om at det er forbud mot ild i skog og utmark.

Publisert: 20.06.20 kl. 14:51

