SAS mer enn doblet passasjertallet i juni

I juni reiste 328.000 med SAS. Dette er mer en dobbelt så høyt som måneden før, men fortsatt kun en brøkdel av passasjertallet før koronakrisen.

Tross økningen den siste måneden, fraktet selvskapet 88 prosent færre passasjerer i juni sammenlignet med samme måned i fjor.

– Vi er fornøyd med å ønske flere passasjerer velkommen om bord etter hvert som vi gradvis bygger opp rutenettet igjen, sier SAS-sjef Rickard Gustafsson.

I mai var det bare 158.000 passasjerer som fløy med selskapet, 94,5 prosent færre enn i mai 2019.

Tiltak for å begrense den globale spredningen av koronasmitten har rammet flybransjen hardt. Da mange land i vår stengte grensene, ble SAS og andre flyselskap tvunget til å sette flyene på bakken.

Bortfallet av inntekter har vært stort og SAS har måttet innføre en omfattende spareplan. Samtidig har svenske og danske myndigheter bidratt med en økonomisk redningspakke på 12 milliarder kroner.

SAS varslet i slutten av april at de må kutte staben med 5.000 ansatte, det vil si nesten halvparten av arbeidsstokken. Dette gjelder 1.300 ansatte i Norge, 1.900 i Sverige og 1.700 i Danmark.

Til tross for at mange land nå opphever innreiserestriksjoner, forventer SAS at utfordringene vil vedvare i tiden framover. Selskapet har opplyst at de ikke vil være tilbake til nivået før koronakrisen før 2022.

