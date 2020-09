Kaos på T-banen og folk på skinnegangene: – Livsfarlig

Det brøt ut panikk på T-banen fra Sognsvann lørdag kveld, da passasjerer utløste nødåpneren og mange unge mennesker strømmet ut på skinnegangene.

T-banen fra Sognsvann natt til søndag var stappfull av unge mennesker, og da toget ankom Tåsen stasjon klokken 22.35 ble det full stopp.

– Det var mange reisende på denne avgangen og det var uroligheter om bord med dørholding. Dørene har klemsikring og sensorer sørger for at dørene ikke lukker seg når noe er i klem. Dette forsinker T-banen betydelig, sier Ina Helen Østby, pressevakt i Sporveien, til VG.

VG har fått tilgang til videoer som viser hendelsen på Tåsen T-banestasjon. Der ser man at togene er stappfulle av ungdommer og at de sitter tett i tett.

– Vi har automatisk passasjertelling, men har ikke faste konduktører om bord. Men vi har billettkontrollører og vektere om bord med jevne mellomrom, men disse har ikke ansvar for at folk følger smittevernreglene og reiserådene, sier Østby.

PRESSEVAKT: Ina Helen Østby er senior kommunikasjonsrådgiver i Sporveien. Foto: SPORVEIEN

Trekker nødåpner

Etter noen minutters forsinkelse kjører toget videre nedover i retning sentrum. Rett ved Frøen stasjon mellom Blindern og Majorstua utvikler det seg panikk om bord.

– T-banen kjører med planlagt lav hastighet ved Frøen stasjon og rett ved stasjonen ble det 22.39 aktivert en nødåpner av passasjerer. Dette åpner dørene automatisk og noen reisende foretok en ukontrollert selv-evakuering. Dette var altså ikke i regi av oss, vi har gode rutiner for å gjennomføre trygge evakueringer. Her er det mer snakk om at noen hoppet av T-banen uten vår regi og tok seg tilbake til Frøen stasjon via T-banesporet, sier Østby.

Bakgrunnen for nødåpningen er at et brannslukkingsapparat ble utløst inne i en av vognene.

Videoen viser folk som strømmer ut på skinnegangene og det er tett pulvertåke inne i en av vognene.

– Togføreren gir raskt beskjed til trafikklederne om at folk er ute i sporene og strømmen blir kuttet. Det skjer veldig raskt og da politiet blir også tilkalt, sier Østby.

– Livsfarlig

Østby sier de har video av hvordan folk tar seg ned i sporet og den vil bli delt med politiet.

– Folk tar seg ned i sporene og det er forbundet med stor fare. Det ligger strømførende skinne langs sporene. Og det er strengt forbudt å oppholde seg i sporene. Både med hensyn til påkjøringsfare og strøm. Det er livsfarlig, sier hun.

Sporveien vurderer anmeldelse mandag morgen.

– Vi ser svært alvorlig på dette, sier Østby.

Anmelder forholdet

Politiet skriver på Twitter at det også muligens er blitt avfyrt fyrverkeri om bord på denne T-banevognen, men dette er ikke bekreftet.

– Har dere fått klarhet i hvem som utløste brannslukningsapparatet?

– Politiet oppretter anmeldelse i denne saken og vi vil gå gjennom kameraovervåkning for å få oversikt over hendelsesforløpet, sier Marianne Heidenstrøm, operasjonsleder i Oslo politidistrikt.

Strømmen ble slått på 23.44 og T-banen startet opp igjen.

– Skaper farlige situasjoner

Sofie Bruun, pressevakt i Ruter, sier til VG at de ikke har egne kontrollører som følger opp passasjerer når det kommer til smittevern.

– Det er derfor vi har oppfordring til folk om å velge annen type transport, eller gå og sykle, dersom de ser at det er mange reisende og vanskelig å opprettholde regelen om smittevern og avstand om bord.

Hun synes hendelsen lørdag kveld er trist.

– Det går ut over veldig mange når man må stoppe på denne måten og det skapes farlige situasjoner når folk strømmer ut i skinnegangen.

