Dette er bompenge-løsningen til Erna Solberg

Statsminister Erna Solberg (H) stilte ultimatum om ny bompengeskisse til regjeringspartiene. Frp, KrF og Venstre har alle sagt ja.

Den nye bompengeskissen og ultimatumet ble lagt fram av Solberg på en pressekonferanse fredag kveld.

– Samtalene mellom de fire partiene kan ikke fortsette i det uendelige. I kveld har jeg lagt frem en endelig skisse som de må ta stilling til over helgen. Et kompromiss som tar hensyn til hovedtrekkene fra alle partiene, men som altså er min og Høyres skisse, sier hun.

Ifølge Solberg er dette hovedpunktene i Høyres løsningsforslag:

Regjeringen tilbyr kommunene å øke det statlige bidraget til 66 prosent i 50/50-prosjektene. I kommunene som takker ja, skal halvparten av det økte tilskuddet på rundt 8 milliarder kroner brukes til å kutte bompenger, og halvparten øremerkes bedre kollektivtilbud i byene.

Nullvekstmålet står fast. Tiltak for å få ned bompenger, skal ikke føre til økt trafikk inn til byene.

Fylkeskommuner og kommuner må bidra med en lokal egenandel på 20 prosent til nye bypakker. Dette kravet gjelder ikke bypakker som er inngått tidligere.

Årlige tilskudd til reduksjon av bompenger utenfor byområdene økes til om lag 1,4 milliarder kroner.

300 millioner kroner går til reduserte kollektivpriser i de store byene. 250 millioner kroner går til bedre kollektivtrafikk utenfor de store byene.

Kommuner og fylkeskommuner som lykkes i å kutte kostnader i bypakkene sine, skal ikke få redusert statlig bidrag.

Trykk på faktaboksen for å se hele bompengeskissen:

Statsministerens bompengeskisse i sin helhet: Regjeringen vil tilby kommunene å øke det statlige bidraget til 66 % i 50/50-prosjektene. For kommunene som takker ja, vil halvparten av det økte tilskuddet på anslagsvis 8 mrd. kroner

øremerkes reduserte bompenger og halvparten øremerkes bedre kollektivtilbud i byene etter lokal prioritering. Økningen fra 50 til 66 % utbetales fordelt på hele avtaleperioden for byvekstavtalen uavhengig av fremdrift.

Avtalen legger nullvekstmålet til grunn. Forutsetning for tildeling av midler etter punkt 1, er at målet nås.

Regjeringen signaliserer at i byområder med byvekstavtaler der staten har lagt frem tilbud, vil tilbudet målt i kroner stå ved lag også dersom kostnader i den samlede prosjektporteføljen reduseres. Slik kan statens bidrag reelt bli over 50/66 % i prosjektene.

Det forutsettes en fylkeskommunal/kommunal egenandel på 20 % i nye bypakker med investeringer på fylkeskommunale eller kommunale prosjekter. Prosjektene nevnt i punkt 1 over holdes utenfor beregningen. Egenandelen kan ikke finansieres med bompenger. Utformingen av egenandelsordningen utredes nærmere, men kommer til anvendelse før nye bypakker legges frem Årlig tilskudd til reduksjon av bompenger utenfor byområdene økes til om lag 1,4 mrd. kroner. Følgende prosjekter vil være prioritert for reduksjon av bompenger: E8 Ramsfjorden i Vestre alternativ blir bomfri.

E136 Vågstrandstunellen (fjerning av bom).

Rv 3/25, (kutt på 200 mill. I tråd med føring fra de fire partiene i Stortinget).

E18 Arendal-Tvedestrand (takstredusksjon).

E16 Bjørgum-Skaret (fjerning av bom).

E6 Hålogalandsbrua (takstreduksjon eller fjerning av bom på omkjøringsveg).

Fv 7/Rv 13 Hardangerbrua (takstreduksjon).

Utover dette prioriteres bom på sidevei. Billettpriser, bredbånd og Enova: I statsbudsjettet for 2020 kommer regjeringen tilbake til en styrking av rassikring og utbygging av bredbånd i distriktene.

Det bevilges 300 mill. kroner til reduserte billettpriser på kollektivtrafikk i de store byene.

Det bevilges 50 mill. kroner til styrking av Enovas arbeid med næringstransport. Det bevilges 250 mill. kroner til bedret kollektivtrafikk, fortrinnsvis utenfor de store byene, eksempelvis: Styrket kollektivtrafikk i distriktene.

Utløse opsjoner om bedre tilbud til passasjerene, blant annet flere avganger, i togpakke 2 Nord med SJ.

Bygge om persontogmateriell til sovevogner.

Bygging av sykkelhotell. Andre tiltak: Det gjennomføres en helhetlig konseptvalgutredning (KVU) for utvikling av transportløsninger i Nord-Norge, herunder Norge-Norge-banen.

Regjeringen vil foreslå for Stortinget å samle dagens belønningsmidler og dagens programområdetiltak i byvekstavtalene under en felles post for å øke fleksibiliteten i forhandlingene. Forslaget fremmes i statsbudsjettet for 2020.

Det innføres ikke et veiprisingssystem for personbiler i denne stortingsperioden. Gjennomgangen av dagens avgiftssystem for bil inkluderer utredning av ny teknologi som kan erstatte dagens bompengeordning.

Regjeringen signaliserer en positiv holdning til innføring av en 3-timersregel for passeringer på ettermiddag i byvekstområdene dersom det lokalt er ønske om dette.

Ved kostnadsbesparelser i veiprosjekter etter fremlagt bompengeproposisjon, skal halvparten av besparelsen, eller en andel som tilsvarer bompengeandelen der denne er høyere enn 50 prosent, kommer bilistene til gode i form av reduserte bompenger.

Regjeringen tar sikte på å fastsette et videreutviklet nullvekstmål med fokus på reduserte utslipp (lokale utslipp og klimagassutslipp), men som også tar hensyn til støy, fremkommelighet og arealbruk. Videreutviklet nullvekstmål skal avklares innen utgangen av 2019.

Regjeringen vil ferdigstille forhandlingene om byvekstavtaler i de fire store byområdene, Trondheim, Oslo, Bergen og Nord-Jæren.

Statens styringssystem for byvekstavtalene gjennomgås med sikte på å etablere en fornuftig insentivstruktur for å holde kostnadene ved statlige prosjekter nede, og for å begrense omfanget av statlige prosjekter for å holde bompengepresset på et akseptabelt nivå.

Det nedsettes et utvalg som skal se hvordan endring i bilpark etc påvirker fremtidig inntektsbilde for bomringene. Nord-Jæren: Regjeringen ønsker å inngå en avtale på Nord-Jæren og er derfor innstilt på å øke det statlige bidraget med inntil 50 mill. kroner per år i avtaleperioden dersom det lokalt er ønske om å inngå en avtale uten rushtidsavgift og dette lar seg realisere innenfor nullvekstmålet.

Dersom det er ønske om det lokalt, er regjeringen villig til å ta prosjektene E39 Hove-Ålgård og E39 Smiene-Harestad tas ut av bypakken og overføre disse til porteføljen til Nye Veier i løpet av 2019. Tilbudet justeres slik at både statlige bidrag og planlagte bompenger på disse prosjektene flyttes ut av byvekstavtalen og over i Nye Veier. Bompenger i bypakken kan reduseres tilsvarende. Bergen: Forhandlingene ferdigstilles etter valget. Oslo: Regjeringen tar stilling til den fremforhandlede avtalen etter valget.

Det signaliseres vilje til at prosjektene E-18 Vestkorridoren og E6 Manglerudtunnellen kan få en lenger nedbetalingsperiode (inntil 20 år) for bompengelånene slik at dette muliggjør lavere takst på prosjektene.

Staten forutsetter at i tråd med Oslopakke3 skal bompenger fra bærumssnittet, p.t. 2 mrd. kroner, på E18 fremover gå til utbygging av ny E18. Øvrige områder: I byområdene Tromsø, Buskerudbyen, Nedre Glomma, Grenland og Kristiansand videreføres belønningsmidlene på 2019 nivå frem til videreutviklet mål for nullvekst er fastsatt. (Senest 2021).

Ved behandling av eventuelle fremtidige forslag til bypakker i byområdene Tromsø, Nedre Glomma, Grenland og Kristiansand, kommer videreutviklet nullvekstmål til anvendelse før regjeringen tar stilling til pakkene. Det vurderes i disse pakkene om riksvegprosjekter bør tas ut og finansieres isolert eller som en del av pakkene.

For mindre byområder enn de 9 største er det ikke lagt opp til å inngå byvekstavtaler i dagens NTP. I forbindelse med utarbeidelse av ny NTP vurderes andre måter bidra til utviklingen av disse byområdene enn byvekstavtaler. Staten stiller i byvekstforhandlinger og ved forhandling av porteføljestyrte bypakker med følgende krav til lokale myndigheter for at staten skal bidra med midler: Man skal nå det til enhver tid gjeldene nullvekstmålet.

Før pakkene fremlegges for Stortinget må det dokumenteres at inntektene fra pakken faktisk kan finansiere samtlige prosjekt som ligger i pakkken. Prosjektene må fremgå i prioritert rekkefølge. Vis mer

Statsministeren opplyser at den totale rammen på cirka to milliarder kroner i årlige kostnader.

– Jeg mener at her blir det et betydelig løft for kollektiv og en betydelig reduksjon av bompenger framover. Det er en solid samferdselssatsing, sier hun.

– Jeg håper de kommer til å si ja, sier Solberg om at de tre andre partiene nå må ta stilling til skissen.

Venstre, KrF og Frp sier ja

Sent fredag kveld bekreftet Venstre-leder Trine Skei Grande at de sier ja til statsministerens bompengeskisse. Dermed er det ingen partier som forlater regjeringen etter Erna Solberts ultimatum. Fra før har både Frp-leder Siv Jensen og KrF-leder Kjell Ingolf Ropstad sagt ja.

ANBEFALER JA: Frp-leder Siv Jensen om statsministerens bompengeskisse. Foto: Stian Lysberg Solum, NTB scanpix

Etter å ha lagt fram bompengeskissen tok Solberg imot spørsmål fra pressen.

– Hvor kommer pengene fra?

– Noe av dette lå allerede i det vi forhandlet om på Granavolden. Jeg mener vi må statse på god kolletivtrafikk uansett. Jeg vet omtrent hvor vi skal ta det fra i neste års budsjett. Dette er en investering i vår fremtid. Det er mange av disse målene som er bra for utviklingen, svarer Solberg.

– Hva skjer hvis mandagen kommer og et eller flere partier sier nei ?

– Dette er min skisse. Den er lagt ut til alle. De har bedt om at jeg skal skjære gjennom en skisse som de må si ja eller nei til. Jeg har sagt jeg skal legge fram en skisse. Det er viktig at de nå har statsministerens skisse til grunn. Det kan godt tenktes at det er behov for å snakke sammen og lufte etterpå, sier Solberg.

HÅPER PÅ JA: Statsminister Erna Solberg (H) ser helst at alle regjeringspartiene sier ja til bompengeskissen hun la frem fredag. Foto: Trond Solberg, VG

– Hvor vanskelig er det for deg at drømmen om en flertallsregjering nå kan ryke?

– Jeg skal ikke legge skjul på at jeg synes disse siste ukene har vært noe av det vanskeligste å jobbe med som statsminister i regjeringen. Det er mange som spilt i bakgrunnen med ulike synspunkter. Dette er saker alle fire partier er varmt opptatt av, så det er særlig krevende at dette skjer så tett inntil et valg, sier hun.

– Jeg håper alle ser at her er det så mye godt, så mye bra at vi fortsatt kommer til å være flertallsregjering.

Mørklagt møtevirksomhet

Både Venstre-leder Trine Skei Grande og statsminister Erna Solberg (H) ryddet timeplanene sine for å treffe KrF-leder Kjell Ingolf Ropstad og Frp-leder Siv Jensen til bomsamtaler på Statsministerens kontor fredag ettermiddag og kveld.

Grande, Ropstad og Jensen var inn og ut av møtene, og forlot SMK for andre gang ved 19.15-tiden. Underveis ville de ikke si noe til pressekorpset som sto utenfor.

Bompengesamtalene i regjeringen har pågått siden før sommeren, etter initiativ fra Frp. Det skjedde i kjølvannet av at Folkeaksjonen nei til mer bompenger stjal velgere fra partiet og vokste seg større enn Frp i flere byer.

At bom-samtalene har dratt ut i tid, har skapt betydelig misnøye internt i de fire partiene.

Lokalpolitikere fra Frp og Venstre har hatt en høyst offentlig krangel gående seg imellom underveis. Fra KrF- og Høyre-hold er det uttrykt misnøye om at den lokale valgkampen ødelegges av drakampen i regjeringen.

Publisert: 23.08.19 kl. 20:48 Oppdatert: 23.08.19 kl. 23:47