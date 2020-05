Refses for utspill: «Vi er beskyttet under Guds kraft»

Predikantene Svein-Magne Pedersen og Jan Hanvold hevder at Gud beskytter mot corona. Det får fagpersoner til å bli bekymret for smittespredning i disse miljøene.

«Legene kan ikke helbrede corona. Dette bør inspirere oss til å søke Gud som lege», skriver mirakelpredikant Svein-Magne Pedersen til sine flere tusen følgere på Facebook.

«Kraften ved troen og bekjennelsen av Guds løfter om beskyttelse kan drepe coronaviruset straks det kommer nær ditt legeme», skriver Pedersen på sosiale medier.

TV-pastor Jan Hanvold sier til sine seere at Gud beskytter mot corona: «Om tusen blir smittet ved min side, og 10.000 ved min høyre hånd, skal det ikke til meg nå».

– Det alvorlig at Hanvold og Pedersen fortsetter å villede folk for å tjene penger. Denne aktiviteten skader de som blir rammet og kan føre til smittespredning i disse miljøene, og i samfunnet, sier jurist Anne-Kjersti Befring. Advokat John

Hun er spesialist på helserett ved Universitetet i Oslo.

Advokat John Christian Elden har tidligere uttalt på vegne av Pedersen at «ingen krever betaling, men kollekt er en sentral del av finansieringen i alle trossamfunn».

FÅR KRITIKK: Mirakelpredikant Svein-Magne Pedersen har stått i hardt vær før. Nå får han refs for coronautspill. Foto: Mattis Sandblad

Under sin preken hevder Hanvold at «når det gjelder situasjonen med dette viruset og slikt så sier jeg: Halleluja, vi er velsignet, vi er beskyttet under Guds kraft. Vi tenker ikke humanistisk, at nå må vi passe oss, nå må vi gjøre det, nå må vi gjøre det, nei – halleluja».

– Tungt moralsk ansvar

– Hanvold påtar han seg et tungt moralsk ansvar hvis folk ikke oppsøker lege på grunn av hans råd – og tror de kan betale seg fri for smitte.

Til VG sier Hanvold at han oppfordrer alle til å følge smittevernreglene.

TV-pastor Jan Hanvold. Foto: Frode Hansen

Predikatenes påstander kan være farlige, er Befrings klare mening.

– Det som er helt klart er at hverken predikantene eller menighetene er beskyttet fra å bli smittet av corona, sier Befring.

Vi har eksempler på dette fra USA, forklarer juristen:

– En prest hevdet at Gud ville beskytte menigheten, men det endte med at mange ble smittet og døde.

En amerikansk pastor erklærte coronaviruset som hysteri – og døde noen uker senere av covid-19. I Texas mener en predikant at han kan blåse bort coronaviruset.

Jurist Anne Kjersti Befring. Foto: Annemor Larsen / VG

– Farlig for eldre og skrøpelige

Smittevernoverlege ved Folkehelseinstituttet, Preben Aavitsland, har et klart svar til predikantenes påstander:

– Dette viruset er farlig for eldre og skrøpelige, uansett gudstro. Selv om vi ennå ikke har et legemiddel mot sykdommen, kan god støttebehandling redde liv. På norske sykehus reddes hver dag livet til personer som er alvorlig coronasyke, både troende og ikke-troende, sier Aavitsland.

Han oppfordrer derfor til å alltid kontakte legen eller fastlegen hvis man blir syk.

– Så kan de som ønsker det, selvfølgelig be til Gud også, det er gratis.

Overlege Preben Aavitsland. Foto: Annemor Larsen / VG

Ber om penger

VG har tidligere skrevet om hvordan Pedersen tjente millioner på helbredelse av AIDS og kreft over telefon – til 14 kroner minuttet. Etter VGs avsløringer, måtte han slutte med dette.

Pastor Hanvolds TV-kanal, Visjon Norge, har allerede fått en bot på 250.000 kroner for å selge et «virushemmende» kosttilskudd. I sine TV-program ber han hyppig om donasjoner til kanalen.

Befring reagerer på dette:

– Mens Hanvold snakker om viruset, snakker han også om betydningen av at alle, også de med dårlig råd, donerer penger. Donasjoner til Hanvold gir ingen beskyttelse mot sykdom.

les også Ba folk donere penger til Visjon Norge for coronavirus-beskyttelse

Stoler mer på sine religiøse ledere

Religiøse organisasjoner kan bli viktige for å spre korrekt, vitenskapelig informasjon om viruset, skriver professor Elaine Howard Ecklund i Time. Hun har forsket på samspillet mellom religiøse og vitenskapelige samfunn.

– Kirketilhengere stoler ofte mer på sine religiøse ledere og andre som deler samme tro, skriver professor Ecklund i Time.

Derfor er det også så viktig at coronainformasjonen som formidles av disse lederne, er presis, påpeker professoren.

les også Politiet henla mirakelsak: Predikanten hevder etterforskeren ba om bønn

Hanvold: – Vi følger myndighetenes råd

Jan Hanvold mener på sin side at han gir korrekt informasjon om viruset.

– Vi følger myndighetenes råd om å vaske hender, ha to meters avstand og ta forholdsregler. Samtidig snakker jeg på akkurat denne preken om Guds beskyttelse – og at det også er en medisin. Jeg sier ikke at folk ikke skal følge myndighetenes råd, sier Hanvold.

– Kan det oppfattes som om du råder til å ikke følge smittevernreglene?

– Nei, når noen tar slike klipp fra prekenen min på Facebook er de ute etter å ta oss. Det klippes ut av sammenhengen. Jeg sier klart og tydelig at vi respekterer myndighetenes råd og krav. Men vi proklamerer Guds ord over våre liv.

– Hva om folk oppfatter budskapet annerledes, og ikke følger myndighetenes råd som følge av det?

– Alt kan vris og vendes på hvis du er ute etter å finne feil. De troende forstår det bibelske språket. Vi ber hele tiden for dem som er smittet eller har hatt corona. Vi har et massivt trykk på 800–900 bønnebegjær som kommer inn til oss daglig.

– Burde du snakke om corona på denne måten?

– Jeg har ingen problemer med det. Som pastor må jeg jo si at vi ber til Gud og forkynner om guddommelig helbredelse – og legevitenskap. Det er ingen motsetning.

VG har gjentatte ganger forsøkt å komme i kontakt med Svein-Magne Pedersen for å få en kommentar, uten å lykkes.

I et tidligere tilsvar til VG har Pedersens advokat, John Christian Elden, uttalt at stiftelsen hans drives i samsvar med norsk lov, som er tuftet på religiøse oppfatninger og tro. I 2016 viste Elden til følgende tall: «75 prosent av midlene er anvendt til stiftelsens ideelle formål, mens 15 prosent er medgått til administrasjon og utgifter».

Elden oppgir at han i dag ikke har noen oppdrag for Pedersen.

Les VGs tidligere avsløringer om Pedersen: Predikanten ba om penger for å mette 900 barn ved et barnehjem i India. VG dro dit. Der var det ingen barn. Bare kuer.

