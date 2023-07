NATO TOPPMØTE: Natos generalsekretær Jens Stoltenberg sammen med Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj på Nato-toppmøte i Vilnius 12. juli 2023.

Stoltenberg: Ukraina er nærmere Nato enn noensinne

VILNIUS (VG) Forholdet mellom Nato og Ukraina tar i dag flere skritt nærmere hverandre, ifølge Natos generalsekretær Jens Stoltenberg.

Onsdag tok han imot Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj til Nato-toppmøtet.

– I dag møtes vi som likemenn. Jeg ser fram til den dagen vi kan møtes som allierte, sa Stoltenberg til Zelenskyj.







Zelenskyj sa at en invitasjon fra Nato hadde vært det optimale utfallet av toppmøtet. Nå får Ukraina i stedet en uttalelse fra Nato-lederne om at en invitasjon kommer «når de allierte landene er enige om det, og vilkårene er oppfylt».

Men han hadde dempet ned sitt budskap til Nato betydelig fra folkemøtet han deltok i tirsdag ettermiddag.

– Vi forstår godt at vi ikke kan bli medlem i Nato så lenge krigen pågår, sa han.

– Ingen er villig til å utløse en tredje verdenskrig, la han til.

Han sa at signalet om en fremtidig invitasjon er et signal, på linje med kandidatstatusen som Ukraina har fått i EU.

– Vi ønsker at dette møtet skal være en suksess for Ukraina, for våre soldater, våre barn, alle, sa den ukrainske presidenten.

Senere onsdag er det ventet at G7-landene vil komme med en uttalelse om sikkerhetsgarantier til Ukraina når krigen er over.