Får kritikk etter Pride-avlysninger i fjor sommer

Politidirektør Benedicte Bjørnland brøt egne retningslinjer da hun ba Oslo-politiet om å anbefale å avlyse støttemarkeringen som skulle være 27. juni i fjor, mener utvalget som har evaluert håndteringen.

Det får VG opplyst.

27. juni i fjor ville Pride arrangere en støttemarkering for ofrene for terrorangrepet i Oslo 25. juni.

Nå får politidirektør Benedicte Bjørnland kritikk for å ha anbefalt å avlyse den bare timer før den skulle skje, uten at samme anbefaling gjaldt andre store samlinger.

Det kommer frem i rapporten fra utvalget som har vurdert håndteringen av terrorangrepet i Oslo 25. juni i fjor.

VG har vært i kontakt med pressevakten i Politidirektoratet om denne saken, som viser til at politidirektøren vil være tilgjengelig for pressen når rapporten er lagt frem senere torsdag formiddag.

ENDRET MENING: I løpet av kort tid på dagen 27. juni gikk politidirektør Benedicte Bjørnland fra å mene at en støttemarkering kunne avholdes, til at den burde stoppes. Evalueringsutvalget mener avlysnings-anbefalingen var i strid med hennes retningslinjer.

Oslo-politiet hadde allerede gjort vurdert sikkerheten og planlagt for at støttemarkeringene kunne gjennomføres. Men noen timer før de skulle skje, anbefalte de plutselig Pride å droppe det, uten å kunne begrunne hvorfor.

– Det står også klart for utvalget at anbefalingen ikke var ønsket av eller i tråd med Oslo politidistrikts egen vurdering, skriver utvalget i rapporten.

TROSSET AVLYSNING: Skuffelsen over å måtte avlyse var stor hos de skeive organisasjonen. Rådhusplassen var likevel full av veivende regnbueflagg 27. juni tross avlysning og anbefalinger fra politiet om ikke å møte opp.

Evalueringsutvalget mener at Bjørnland ikke hadde satt seg godt nok inn i Oslo-politiets sikkerhetsvurderinger og at hun handlet i strid med retningslinjene politidirektøren skal overholde.

– Politidirektøren bør ikke instruere politidistriktene i operative spørsmål uten detaljert kunnskap om politidistriktets situasjonsforståelse, ressurssituasjon og politifaglige vurderinger, står det.

–Rammene og retningslinjene for politidirektørens instruksjonsmyndighet bør tydeliggjøres, anbefaler utvalget.

Anbefalingen om å avlyse hele arrangementet var samlet sett et brudd på statens menneskerettslige forpliktelser, mener utvalget. Det begrunner de med både svakhetene i beslutningsgrunnlaget, virkningene av inngrepet og at solidaritetsmarkeringen var det eneste statiske arrangementet statiske arrangementetArrangement hvor alt skjer på ett sted, i motsetning til for eksempel en parade som beveger seg. i hovedstaden som ble anbefalt avlyst etter angrepet 25. juni.

Møte fikk politidirektøren til å snu

Det er i et møte med Regjeringens sikkerhetsutvalg (RSU) Regjeringens sikkerhetsutvalg (RSU) RSU diskuterer og behandler viktige, graderte saker som gjelder sikkerhet og beredskap. utvalget oppfatter at Bjørnland endrer mening.

Når møtene i RSU er, hvem som deltar og hva de diskuterer, er topphemmelig.

Men det er kjent at Statsministerens kontor (SMK) kaller inn til møtene, og hvem de faste medlemmene er: statsministeren, justis- og beredskapsministeren, finansministeren, utenriksministeren og forsvarsministeren.

Både statsminister Støre og justisminister Mehl var i Oslo mandag 27. juni.

PST-sjef Roger Berg deltok også på RSU-møtet.

Skal ha fått ny informasjon

I møtet skal PST-sjefen ha kommet med opplysninger som Bjørnland oppfattet som «meget alvorlige».

Situasjonen «ble beskrevet som uavklart med hensyn til potensielle følgeangrep» og PST-sjefen skal ha sagt at de jobbet med syv personer som kan ha tilknytning til saken, hvorav én var uidentifisert.

Det skal ha dreid seg om personer som kunne være «villig til å ofre seg», som PST enten ikke hadde kontroll på, ikke var i stand til å pågripe, eller hvor det forelå informasjon om våpenanskaffelser, ifølge rapporten.

Politidirektøren og beredskapsdirektøren har forklart til utvalget at de «gjennom blikkontakt fikk bekreftet at de hadde en felles forståelse av solidaritetsmarkeringen».

HADDE INFO: Informasjon fra fungerende PST-sjef Roger Berg skal ha fått politidirektøren til å endre mening om hvorvidt støttemarkeringen 27. juni kunne avholdes.

Men informasjonen fra møtet, utover at markeringen burde avlyses, kunne de ikke kommunisere over telefon til Oslo-politiet, ifølge evalueringen. Dermed må Oslo-politiet nærmest finne på en begrunnelse når de skal si ifra til Pride.

Begrunnelsen handler om at arrangementet har vokst i omfang.

At Oslo-politiet selv ikke kjenner begrunnelsen for hvorfor det burde avlyses, illustreres særlig av at kommunikasjonsarbeidere i politiet senere på kvelden, da PST snakket på Dagsnytt 18, satt og transkriberte det som ble sagt for å få klarhet i hva som var begrunnelsene for det de selv nettopp hadde anbefalt.

Info 25. juni-utvalget Det uavhengige utvalget skulle evaluere politiets og PSTs håndtering av angrepet – før, under og kommunikasjonen rundt det som skjedde etterpå. Et av spørsmålene utvalget skulle besvare var hvorvidt politiet eller PST kunne avverget hendelsen ut fra informasjonen de hadde. Hele mandatet ligger her. E-tjenesten er ikke en del av evalueringen. Likevel beskriver rapporten all informasjonsdeling mellom E-tjenesten og PST i dagene frem mot angrepet og evaluerer PSTs videre håndtering av denne informasjonen. Utvalget ledes av førsteamanuensis Pia Therese Jansen ved Forsvarets høgskole. De øvrige medlemmene er: Christoffer Conrad Eriksen, Professor ved Universitetet i Oslo

Jacob Aa Ravndal, Førsteamanuensis ved Politihøgskolen.

Gisle Skoglund, Politiinspektør ved Politihøgskolen.

Siren Hoven, Psykiater og avdelingsleder ved Universitetssykehuset i Nord-Norge.

Christina Lill Rolfheim-Bye, Kommunikasjonsdirektør i Folkehelseinstituttet.

Anders Løberg, Brann- og redningssjef Asker og Bærum brann og redning IKS. Vis mer

«Urimelig» at Pride selv måtte avlyse

Oslo Pride måtte som arrangør ta endelig stilling til om støttemarkeringen skulle avholdes etter anbefalingen om å avlyse fra politiet – og ta ansvar for å kommunisere det ut til hele det skeive miljøet og andre som planla å delta.

Noen begrunnelse for anbefalingen om å avlyse hadde de ikke fått. To dager tidligere hadde de måttet kommunisere at selve Pride-paraden ble avlyst i etterkant av terrorangrepet natten i forkant.

–Det er urimelig å be Oslo Pride selv ta den tyngste kommunikasjonsjobben, skriver utvalget i sin vurdering. I fremtiden ber de politiet om å revurdere hvem som må gjøre en slik jobb ved lignende hendelser.

– Utvalget mener det er kritikkverdig at ansvaret for å kommunisere avlysningene ble tillagt de som er mest sårbare etter angrepet både som enkeltpersoner og som gruppe, som i minst grad kjenner grunnlaget for avlysningen, står det i rapporten.