NOTAT: En huskeliste om livet til Viktor Muller Ferreira ble funnet etter han ble utvist fra Nederland.

Nederland utviste mistenkt russisk spion – fant «huskeliste» for dekkhistorien

Da nederlandske sikkerhetstjenester stoppet en mistenkt russisk spion, fant de et notat med en «huskeliste» til dekkhistorien. Nå er russeren dømt til 15 års fengsel.

I april i år ble den brasilianske Viktor Muller Ferreira anholdt og utvist da han landet på Schiphol i Nederland.

Den nederlandske etterretnings- og sikkerhetstjenesten (AIVD) mener han i realiteten heter Sergej Vladimirovitsj Tsjerkasov og er russisk spion i etterretningstjenesten GRU.

– Etter han ble sendt tilbake til Brasil, ble Tsjerkasov pågrepet. Han er dømt til 15 års fengsel, opplyser talsperson Edmond Messchaert i AIVD til VG.

Ifølge brasilianske medier ble Tsjerkasov dømt for identitetssvindel i juli i år.

AIVD understreker at de kunne avskjære Tsjerkasov etter et internasjonal samarbeid.

– Vi kan ikke kommentere hvilke tjenester vi samarbeider med, men generelt kan vi si at AIVD samarbeider mer og mer med andre tjenester for å forhindre spionasje, opplyser Messchaert.

– Samarbeider dere med Norge?

– Vi kommenterer aldri hvem vi samarbeider med, eller om hva.

Innsikt i straffeprosess mot Russland

Saken i Nederland har flere likhetstrekk med spionsaken i Norge.

Tsjerkasov var i Nederland for å begynne å jobbe i praktikantstillingen han hadde fått ved Den internasjonale straffedomstolen (ICC) i Haag.

Stillingen kunne gitt ham viktig innsikt i straffeprosessene mot Russland for krigsforbrytelser i Georgia og Ukraina. I verste fall ville han vært i posisjon til å påvirke deler av prosessen.

Da AIVD offentliggjorde saken i juni, skapte den stor oppsikt fordi «illegalister» «illegalister»Spioner som under falskt navn og falsk identitet lever som vanlige borgere. utgjør en sjelden stor trussel mot nasjonal sikkerhet – og de blir sjeldent avslørt.

Men noe av det mest oppsiktsvekkende med saken er et notat som Tsjerkasov var i besittelse av.

TATT: Brasilianske Viktor Muller Ferreira ble avslørt som russiske Sergej Vladimirovitsj Tsjerkasov.

Omfattende dekkhistorie

– Jeg er Viktor Muller Ferreira. Jeg ble født 4. oktober 1989 i Brasil, Rio de Janeiro, i Niteroi.

Slik starter Tsjerkasovs notat.

Notatet er opprinnelig skrevet på portugisisk, men inneholder mange skrivefeil. Nederlandske myndigheter har oversatt det til engelsk og nederlandsk.

Navn og stedsnavn på tredjepersoner er sladdet.

Notatet inneholder navn, fødselsdato og nasjonaliteten til foreldrene og besteforeldrene.

– I disse dager bor faren min i Brasil. Da han var 15 år oppdaget han at hans biologiske mor døde i barsel, står det i notatet.

Moren, mormoren, morfaren og farmoren er døde – dødsårsak er oppgitt for samtlige i notatet.

Mullers barndom beskrives som vanskelig – og han levde i fattigdom. Faren hadde forlatt moren og sønnen og flyttet til utlandet. Da moren ble syk, flyttet de to sammen med hans tante.

Her kan du lese notatet i sin helhet:

Blander fakta og minner

Notatet inneholder flere detaljer som adresser og veksler mellom «minner» og «faktaopplysninger».

Som tanten, som Muller var svært glad i:

– Jeg husker min tante som en liten kvinne, med grått hår, snille øyne og myke hender.

Og barndomsminnene om en bro, som er grunnen til at han ikke spiser fisk:

– Fra barndommen min har jeg livlige minner om president Costa e Silva-broen. Jeg elsker å se bilene krysse broen fra Niteroi til Rio.

Men Muller hatet luktet av fisk ved broen.

Notatet beskriver skolegangen, med adresser til skolene (sladdet) han gikk på og ulike lærere. Men også hvor mye tanten og moren betalte i husleie ulike steder.

Slutter i 2010

Mullers første jobb på et bilverksted – med en sur og voldelig sjef – blir også beskrevet.

Som tenåring bodde Muller ifølge notatet sammen med andre tenåringer, jobbet og flyttet rundt.

– Til tross for min smerte og økonomiske problemer, fortsatte jeg på skolen, heter det i notatet.

Han tar en bachelorgrad og leter etter sin far for å be om penger til utdannelse, heter det videre. Muller og faren har i dag kontakt via internett.

Notatet slutter i 2010, der Muller flytter til Brasília. Her nevnes en restaurant – som har «den beste bønnegryten i byen» – og et utested – som er «det eneste som spiller Trance-musikk».

Språk og nasjonalitet nevnes også flere ganger: Tanten snakker ikke portugisisk, så Muller lærer spanske ord. I 2010 vil Muller «gjenopprette» sitt brasilianske statsborgerskap, uten at det forklares nærmere.

Muller tar over

Bellingcat har ettergått de digitale sporene etter den virkelige Tsjerkasov, som er fra den russiske eksklaven Kaliningrad.

Mellom 2005 og 2008, da Tsjerkasov var i 20-årene, reiste han flere ganger mellom Kaliningrad og Moskva i sitt eget navn.

Da Tsjerkasov studerte ved Trinity College i Dublin i 2015, fløy han flere ganger i sitt eget navn.

Men Muller dukker opp allerede i 2014, ifølge Bellingcat, da han starter på studiene i Dublin.

Muller skal vært reiseoperatør i Brasil før studiene i Dublin.

Etter studiene i Dublin, stopper sporene etter Tsjerkasov. Men Muller begynner på studiene ved det anerkjente Johns Hopkins-universitetet i USA fra 2018 til 2020.

Han drev bloggen «Politics of Us» om geopolitikk. Han hadde profiler på Twitter og Facebook, med opplysninger som samsvarte med dekkhistorien og bilder av seg selv.

Men i april 2022, når han lander på Schiphol i Nederland, blir han tatt.

Nederlandske myndigheter jobber sammen med FBI og etterforsker Tsjerkasov, som i april ble «returnert» til Brasil.