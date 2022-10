HAR LETT: Politiet har endevendt eiendommen i jakten på Ronny Melby. I skogen i utkanten av tomten står det ting henslengt.

Her slutter alle spor etter Ronny Melby (46)

ULSBERG (VG) Blant henslengte møbler, brukte bildekk og gamle hvitevarer stopper alle spor etter Ronny Melby (46). Etter to uker med intens etterforskning, vet politiet fortsatt ikke hva som har skjedd med ham.

Synne Eggum Myrvang

Ole Martin Wold (foto)

Publisert: Nå nettopp

Ulsberg, et sted langs E6 i Rennebu der du må velge om du skal kjøre Østerdalen eller mot Oppdal hvis du kommer nordfra.

Et sted du kjører forbi.







Og her, rett ved veien, på en gjengrodd eiendom omkranset av skog, mener politiet at Ronny Melby (46) har blitt utsatt for dødelig vold.

Alle spor av ham slutter her, en gang i løpet av kvelden og natten mellom 23. og 24. september.

Men voldsepisoden kjenner ikke den siktede mannen som bor på stedet seg igjen i.

– Han har forklart seg om en episode, men han vil ikke karakterisere det som vold, sier hans forsvarer Kjell Myrland.

– Hva har han forklart om episoden?

– Jeg kan ikke si så mye om hva han har forklart, men politiet er opptatt av hva slags miljø min klient er i, og det miljøet som Ronny Melby er i.

Et «belastet rusmiljø», sier Myrland.

– Hvor belastet?

– Det var et rusmiljø, hovedsakelig med hasj tror jeg. Ikke med virkelig tunge narkomane.

Politiet blir kontaktet

Fem dager etter denne episoden, tar noen som er bekymret for Ronny kontakt med politiet.

Det blir starten på et intenst politiarbeid i et omfang man svært sjeldent ser i Trøndelag.

Men Ronny Melby er fortsatt borte. Og politiet vet ikke sikkert hva som har hendt ham.

INGEN TEGN: Ronny Melby (46) er oppvokst i Trøndelag og har bodd i ulike bygder her. Nå er han forsvunnet.

Finsøkte området i en uke

Skogen står tett i kilometers omkrets rundt den gjengrodde plassen. Det er ingen naboer, og vanskelig å få øye på stedet når man suser forbi på E6.

Tett på renner Orkla.

Med utgangspunkt i eiendommen, har politiet finsøkt i en sirkel i området rundt bygningene tre ganger. Først med hunder, deretter med folk som har gått i kjede.

I elven har de søkt med drone, og mannskap som har gått langs elven. De har sjekket med Trønder-Energi, som har kraftverk lenger ned, om hvor man ender opp om man renner med elven nedover.

– Som å lete i blinde

Ingen tegn til den savnede 46-åringen. Fredag 7. september avsluttet de den grundige letingen her. Det var krevende terreng å lete i.

– Vi kom ikke noe lenger der. Vi kunne fortsatt i det uendelige, det er høye dype daler og knauser. På et tidspunkt må du stoppe, når du ikke har noen flere opplysninger. Da blir det egentlig som å lete i blinde, fordi vi ikke vet i hvilken retning det går, sier politifaglig etterforskningsleder Eivind Guldseth i Trøndelag-politiet.

JAKTER SVAR: Politifaglig etterforskningsleder Eivind Guldseth i Trøndelag-politiet.

Å utvide sirkelen bare litt, ville medført en uke til med søk når politiet nå var kommet så langt ut i terrenget som de var.

Nå er sperrebåndene tatt ned. Stedet er forlatt. Alle vinduer er tildekket.

Mannen som har adresse her, er varetektsfengslet og siktet for å ha utsatt Ronny Melby (46) for dødelig vold. Han nekter for å ha noe med saken å gjøre.

Hva har skjedd her på Ulsberg?

Skulle få bo der

Ronny Melby (46) har bodd flere år i Selbu. Før jul i fjor kjøpte han et hus i Budal, en annen, liten plass i Sør-Trøndelag, omtrent fem mil fra Ulsberg. Den siste tiden har han bodd på Lundamo i Melhus, har moren fortalt til avisen Sør-Trøndelag.

Det ligger langs E6 mellom Trondheim og Ulsberg.

Men i tiden før han forsvant, hadde han tilhold her, mener politiet:

På den rotete eiendommen som blant annet huser en sliten trebrakke og et murbygg med knuste ruter.

– Vi vet at Ronny har vært til og fra over litt lengre tid. Men i utgangspunktet er det ikke snakk om flere uker eller måneder. Det er dager, så vidt vi kjenner til, sier politifaglig etterforskningsleder Eivind Guldseth i Trøndelag-politiet.

Ifølge den siktede mannens forsvarer, Kjell Myrland, skulle Ronny Melby nå få bo her hos siktede. De to var mer bekjente enn venner, og hadde kjent til hverandre i noen år.

– Skulle han være snill med Ronny og la ham bo der?

– Det var en slags vennetjeneste tror jeg.

– I bytte mot noe?

– Ikke som jeg kjenner til.

– Bestandig glad

På vei mellom Trondheim og Ulsberg stopper vi flere steder for å snakke med folk. Ingen vi treffer har sett ham.

Ingen kjente ham nå.

Men noen vet hvem han er. På et bilverksted på Ler mimrer Jon Are Svardal 25 år tilbake i tid, da alle visste hvem hverandre var og møttes på fester i bygdene.

– Ronny var munter, artig. Han var bestandig glad. Jeg kan ikke si jeg har sett han sur.

Men han har ikke snakket med ham på sikkert 25 år. Nå lurer han på hva som kan ha skjedd.

– Og hvem som kan være så grufull at de gjør sånne ting, hvis det har skjedd noe kriminelt da. Det er jo ikke bevist. Eller om han bare har sunket i jorden, for å komme seg bort selv. Det er det jo ingen som vet noe om.

Sigrun Dybvad er bistandsadvokat for Ronny Melbys familie, som står uten svar på hva som har skjedd med ham.

– Familien har det helt forferdelig, og har normale reaksjoner på en helt umenneskelig situasjon, sier hun.

– Gjør alt vi kan

Politiet har fortsatt ikke kommet så langt at de kan utelukke de åpenbare hypotesene som de startet med for to uker siden:

Har Ronny vært utsatt for en ulykke?

Har han ønsket å forsvinne selv?

Er Ronny i live, men blir holdt fanget et sted mot sin vilje?

– Jo lengre tid det går, desto mer sannsynlig tenker vi det er at han ikke er i live. Det har vi vært helt åpne på, sier påtaleansvarlig etterforskningsleder Bente Bøklepp.

FÅ SVAR: Påtaleansvarlig etterforskningsleder Bente Bøklepp i Trøndelag politidistrikt sier det er åpent hva som har skjedd.

Hun sier at når man undersøker spor, ofte vil finne tegn på at noen er i live. Det har de ikke gjort i denne saken.

Selv om ingen dører er lukket, mener politiet fortsatt at det mest sannsynlige er at han er utsatt for vold, som de har vært siden de ba om å få den siktede mannen varetektsfengslet onsdag i forrige uke.

– Mistanken er hverken svekket eller styrket siden da, vil jeg si. Men vi gjør alt vi kan for å få klarhet i dette – og de andre hypotesene, sier Bøklepp.

– Hvor vanlig er det at det går så lang tid før noen blir funnet?

– Det har vi egentlig altfor mange eksempler på, sier kollega Eivind Guldseth.

– Blant annet at folk aldri blir funnet igjen. Vi tenker de tankene vi også. Vi håper inderlig at vi klarer å komme til bunns i det, og gjør alt det vi kan for å klare det.