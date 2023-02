AVKLARING: Kjersti Stenseng sier det er et bredt flertall i sentralstyret i Ap som står bak forslaget.

Aps sentralstyre temmer Giskes makt

Sentralstyret i Ap går inn for en endring som betyr at utenbys medlemmer i Trond Giskes partilag i Trondheim skal telle for andre fylker nå delegater til Ap-landsmøter skal velges. – Vi er klar på at dette er den mest demokratiske modellen, sier partisekretær Kjersti Stenseng.

Giske rister oppgitt på hodet når han hører om vedtektsendringen sentralstyret har samlet seg om.

– Det betyr at alle Nidaros-medlemmene fra Oslo vil bidra til å gjøre Oslos delegasjon på Ap-landsmøtet større og Trøndelags mindre. Jeg tror det vil føre til at Ap får færre medlemmer, sier Giske.

Les mer om hans reaksjoner lenger ned i saken.

Her er endringen

Giske leder Nidaros sosialdemokratiske forum i Trondheim, som har gått fra null til over 3000 medlemmer på litt over et år og blitt landets desidert største partilag. Halvparten er ikke fra Trondheim og endringen vil ramme dem:

Et Ap-medlem kan i dag være medlem i hvilket lokallag vedkommende selv ønsker, uavhengig av hvor man bor. Og laget du er medlem i får representasjon for deg inn til årsmøte i kommunen, fylkeslaget, representantskapet og landsmøtet i Ap.

Sentralstyret ønsker fortsatt at folk kan være medlemmer hvor de ønsker, men at representasjonen etter vårens landsmøte skal knyttes til der du bor.

– Endringen vi gjør er at representasjon følger den kommunen medlemmene er folkeregistrert i, bekrefter Stenseng overfor VG.

Kjerkol-modellen

Det er den modellen som lederen i Trøndelag Ap, helseminister Ingvild Kjerkol, foreslo i VG i januar, hvor hun brukte et medlem i Nidaros sosialdemokratiske forening som er bosatt i Sandefjord, som eksempel:

TRØNDER-UENIGHET: Leder Ingvild Kjerkol i Trøndelag Ap er på kollisjonskurs med leder i Nidaros, Trond Giske.

Vedkommendes medlemskap vil i fremtiden telle inn mot årsmøtet i Vestfold/Telemark fylkesårsmøte og til landsmøtet i Ap.

– Ja, det er riktig. Formålet med vår struktur - med partilag, kommunelag og fylkesparti - er at folk skal engasjere seg lokalt, løfte lokale saker og ha politikere som representerer dem. Du skal ha innflytelse gjennom lag, kommuneparti og fylkesparti inn til landsmøtet, sier Aps partisekretær.

– BREDT FORANKRET: Stenseng sier at også partiets fylkesledere har blitt trukket inn i debatten.

Stenseng sier sentralstyret er samlet om at dette er den mest representative modellen.

– Slik sikrer vi et medlemsdemokrati som gjelder over hele landet. Derfor må medlemmenes representasjon telle i kommunen vedkommende er folkeregistrert.

– Det ønsker ikke vi

Hun sier at det ikke er til hinder for at folk fra andre deler av landet kan være medlem i et partilag i en annen kommune, slik rundt halvparten av de rundt 3000 medlemmene i Nidaros sosialdemokratiske forening er.

– Noen parti har vedtekter som gjør at du bare kan være medlem der du bor. Det ønsker ikke vi. Vi er opptatt av at det skal være enkelt å være medlem av Arbeiderpartiet. Det skal være lav terskel for å melde seg inn og du skal få være aktiv over alt. Men medlemskapet ditt kan kun knyttes til et lag eller kommuneparti.

Hun utdyper:

– Bor du i Lillestrøm og har lyst til å være medlem i Lørenskog, så kan du være det. Der kan du sitte i styret og velges som delegat til årsmøtet i Akershus, men din representasjon til årsmøtet og landsmøtet vil telle for kommunen du bor i, Lillestrøm.

KAMP OM TRØNDERMAKT: Kjersti Stenseng sier det er en løsning som har støtte i fylket der Nidaros holder til, Trøndelag.

Mange kommunelag i Trøndelag har meldt bekymring over at de mister innflytelse på årsmøtet i Trøndelag Ap, fordi medlemsveksten i Nidaros er så stor at Trondheim Ap vil ha flertall på fylkesårsmøtet.

Det har partiledelsen også fått med seg.

– Det vi foreslår er en modell som Trøndelag Ap selv ønsker; selvfølgelig har vi lyttet til det, fordi det er der vi har sett det spesielle utfallet, sier Stenseng og trekker frem en sentral vurdering:

– Lokallag og kommuneparti bør ikke miste innflytelse basert på medlemmer som bor andre plasser i landet.

– Halvparten av medlemmene i Nidaros ønsker ikke å være medlem i partilaget de bor, men i Nidaros: Da mister de sin stemme i Ap, inn mot landsmøtet?

– Nei, de mister ikke sin stemme. Det har vært en diskusjon om vi skal frata de som er medlem et annet sted enn bosted, representasjon. Det mener vi vil være feil. Det var også sentralstyret veldig klar på: Hvert medlem skal telle like mye.

Erkjenner Nidaros-kobling

– Giske og Nidaros vil si at halvparten av deres medlemmer ikke får innflytelse via det laget de støtter politisk, da deres medlemskap ikke vil telle for Trøndelag Ap inn mot landsmøter?

– Sentralstyret er veldig klar på at representasjonen må skje via kommunen du bor i – altså er folkeregistrert i. De fleste bor i kommunen de er folkeregistrert i.

– Hvorfor?

– Det følger plikter og rettigheter med å melde seg inn i et politisk parti. Og den demokratiske modellen bygger på at aktiviteten og innflytelsen begynner i partilaget, kommunelaget og fylkeslaget. Slik kan lokalpolitikk også bli nasjonal politikk.

– De fleste vil tenke at dere gjør dette for å redusere innflytelsen til Nidaros og Trond Giske?

– Vi satte i gang dette arbeidet lenge før Nidaros var et tema: Ap-landsmøtet i 2021 satte ned et utvalg som skulle vurdere vedtektene. De har levert sin innstilling til sentralstyret som vi har basert vår innstilling til landsstyret på.

BARE TO IGJEN: Partisekretær Kjersti Stenseng og Ap-leder Jonas Gahr Støre flanket av sine to tidligere nestledere, Trond Giske og Hadia Tajik – avbildet før stridighetene i partiet.

Hun erkjenner dog at veksten i Nidaros har aktualisert problemstillingen.

– Nidaros har aktualisert debatten og satt denne problemstillingen på spissen, men vi har hele tiden prøvd å tenke prinsipielt. Dette gjelder ikke bare Nidaros, men Internasjonalt forum, Aps homonettverk og partilag i utlandet, som alle er registrert som medlemmer i Oslo Ap. Nå vil disse medlemmene bli registrert i kommunen de er folkeregistrert.

– Hva med folk som bor i Sverige?

– De aller fleste er folkeregistrert i Norge. Hvis der er folkeregistrert i utlandet, så vil de nok miste sin representasjon.

– Veldig omforent

Sentralstyret forslag er en innstilling til landsstyremøtet i Ap i neste uke, som skal behandle saken og innstille overfor Ap-landsmøtet i mai.

– Var det et enstemmig sentralstyre?

– Vi hadde en diskusjon om ulike alternativer, men det var et veldig omforent sentralstyre som ble enige om denne løsningen.

– Så det var noen som ikke var enige?

– Nei, vi hadde en diskusjon, men da vil landet det, var det enighet og tilslutning til at dette er modellen som best ivaretar partidemokratiet.

Hun sier at fylkeslederne også har vært tett på i dette arbeidet.

– De er også samstemte i at dette er det som ivaretar oss alle best.

STORTINGSPRAT: Stenseng avbildet i «Ap-gangen» i tredje etasje på Stortinget, hvor sentrale stortingsrepresentanter fra hennes parti har kontor. VG møtte henne der for intervju.

– Mange har meldt seg inn fordi det er et lag de støtter politisk og som står for en sosialdemokratisk linje de støtter: Er ikke det en demokratisk utfordring?

– Nei, det mener jeg det ikke er. Det demokratiske er at folk er representert og engasjert i lokallaget der de bor. Ap er ett parti, med mange meninger om politiske saker. Melder du deg inn i Ap så har vi felles verdier. Vi er sosialdemokrater alle sammen.

– Disse reglene skal vedtas på landsmøtet i mai. Trondheim Ap vil så vidt ha flertall på fylkesårsmøtet i Trøndelag: Det betyr at Giske, hvis han kjøres frem, kan bli valgt inn i landsstyret i Ap på årsmøtet, før de nye vedtektene trer i kraft?

– Det er fylkesårsmøtet i Trøndelag som bestemmer hvem som skal ha posisjoner.

Stenseng sier at de samme reglene vil gjelde for studenter.

STØTTER: Raymond Johansen støtter forslaget.

Raymond: – Kloke og riktige

Byrådsleder Raymond Johansen sitter i sentralstyret i Ap. Han gir en kort støttekommentar til VG torsdag ettermiddag, mellom slagene i forbindelse med skifte at byråder i hans egen byregjering torsdag.

– Jeg tror disse forlagene er kloke og riktige for Ap. Og jeg støtter dem.

Leder Sindre Martinsen-Evje i Østfold Ap sitter i landsstyret som skal behandle saken på sitt møte tirsdag og onsdag.

STØTTER: Leder Sindre Martinsen-Evje i Østfold Ap tror på flertall.

– Dette var også Østfold Aps innstilling. Jeg tror det vil få bredt flertall i landsstyret. Det er lang tradisjon og en viktig del av medlemsdemokratiet at det lokale engasjementet skal bli hørt – der du bor.

Giske er oppgitt

Giske sier forslaget vil få flertall.

MØTER I GISKES HULE: Trond Giske og Kjersti Stenseng skal delta på årsmøtet i Trondheim Ap fredag kveld. Stenseng skal tale.

– Når ledelsen går inn for dette, så får de det som de vil. Jeg synes det er greit at våre medlemmer utenfra ikke skal telle i valg i Trondheim og Trøndelag, men de har meldt seg inn hos oss fordi de liker vår politikk og sosialdemokratiske vei for partiet. Da må dere medlemskap utløse at de teller i Trøndelag når delegater til Aps landsmøte skal velges.

– Du har mulighet til å bli innvalgt i Aps-landsstyre på Ap-årsmøtet i mai?

– Nei, det er ikke aktuelt. Det har liten interesse for meg, sier han.