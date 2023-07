VARSLET: Den innsatte mannen i 30-årene ga Oslo fengsel beskjed om at han slet med selvmordstanker.

Forsøkte å ta livet sitt – ble lagt på sikkerhetscelle

Oslo fengsel visste at en innsatt med selvmordstanker hadde prøvd å ta livet sitt før. Så forsøkte mannen igjen.

Kortversjonen En innsatt i 30-årene i Oslo fengsel som hadde varslet om selvmordstanker, forsøkte å ta sitt eget liv. Fengselet kjente til at han tidligere hadde gjort et selvmordsforsøk.

Han overlevde og ble plassert i en sikkerhetscelle med en rivesikker poncho. Forsvareren hans kritiserer fengselet for dette.

Fengselslederen innrømmer at varetekt er en sårbar fase for innsatte og argumenterer for at økt bemanning vil bidra til å redusere antall selvmordsforsøk. Vis mer

Selvmordsforsøket skjedde 20. juni, nesten to uker etter at mannen i 30-årene varslet fengselet om at han slet med selvmordstanker.

Den innsatte hadde allerede forsøkt å ta livet sitt i mai.

Etter varselet sendte Oslo fengsel ham til helsesjekk. Der konkluderte en lege med at selvmordsfare ikke var overhengende – men ikke utelukket.

Han fikk plass på en spesialklinikk, men kunne ikke innlegges før 16 dager senere, 28. juni.

Innen den tid forsøkte mannen å begå selvmord for andre gang. Han fikk helsehjelp og overlevde.

Samme kveld ble han satt på en sikkerhetscelle – som ligner en glattcelle og er et tvangstiltak som kun skal tas i bruk når det er «absolutt nødvendig» – iført en rivesikker poncho rivesikker ponchoEn poncho som ikke kan rives i stykker – et alternativ fengselet har ved pågående selvmordsfare..

Der ble mannen liggende til over lunsjtid neste dag, ifølge fengselsjournalen.

PÅ SIKKERHETSCELLEN: Oslo fengsel tar i bruk slike dersom det er absolutt nødvendig, ifølge fengselslederen.

Info Sikkerhetscelle Sikkerhetscelle kan brukes når det er «absolutt nødvendig for å hindre personskade, betydelig skade på eiendom eller alvorlig forstyrrelse av sikkerheten i et fengsel». Sikkerhetscelle er en celle uten annet inventar enn et sengeleie. Kilde: Store norske leksikon Vis mer

– Alvorlig bekymret

– Jeg finner det sterkt kritikkverdig at det eneste tilbudet fengselet har til en innsatt som har forsøkt å ta sitt eget liv er en natt på et betonggulv iført en sikkerhets-poncho, sier advokat Sol Elden.

Hun representerer mannen i 30-årene. Han har sittet i varetekt i Oslo fengsel siden mai i påvente av rettssak.

Forsvareren hans er «alvorlig bekymret» for ham.

– Jeg kan ikke forestille meg hva det gjør med psyken til en person i en slik situasjon. Min klient skulle både hatt et psykisk helsetilbud i fengselet og kontinuerlig tilsyn, sier Sol Elden.

Mannen har flere ganger uttrykt at han sliter med selvmordstanker.

– Min klients rop om hjelp ble ikke hørt før han forsøkte å ta sitt eget liv, sier Elden.

Info Tidslinje 8. mai: Mannen i 30-årene forsøkte å ta livet sitt i Oslo fengsel. Han ble overført til en avdeling for suicidale og dårlig psykisk helse. 7. juni: Den innsatte varslet fengselet om at han var suicidal igjen. Fengselet satte han på tilsyn. 9. juni: Innsatte ble sendt til Lovisenberg Diakonale Sykehus. En lege konkluderte med at selvmordsfare ikke var overhengende – men ikke utelukket. 12. juni: Mannen ble tilbakeført til Oslo fengsel. Henvist til TSB TSBTverrfaglig spesialisert behandling av ruslidelser (TSB) er betegnelsen på spesialisthelsetjenester som utfører rus- og avhengighetsbehandling i Norge., men ikke før 16 dager frem i tid. 20. juni: Den innsatte forsøkte å begå selvmord igjen – sendt til sikkerhetscelle. 21. juni: Mannen ble innlagt på Lovisenberg Diakonale Sykehus igjen. Vis mer

BEKYMRET: Advokat Sol Elden i Advokatfirmaet Elden kritiserer fengselets manglende tilbud til sin klient.

Økning i selvmordsforsøk

Ifølge tall VG har innhentet, har Oslo fengsel hatt 29 selvmordsforsøk i løpet av de siste fire årene. Hittil i år har fengslet hatt to tilfeller.

Samtidig har de nasjonale tallene økt. 95 personer forsøkte å ta livet sitt i fengsel i 2022, ifølge en rapport fra Sivilombudet SivilombudetStortingets ombud for kontroll med forvaltningen.. Året før var tallet 57.

– Kriminalomsorgens ansatte gjør en stor innsats hver eneste dag for å forhindre selvmord, sier Jan-Erik Sandlie, assisterende direktør i Kriminalomsorgsdirektoratet (KDI).

1 / 3 PROBLEMATISK: Oslo fengsel har et høyt inntak av varetekstfengslede innsatte. Flere av disse sliter, sier fengselslederen. JOBBER FOREBYGGENDE: De ansatte i Oslo fengsel lager tiltaksplaner for å bedre kunne følge opp de innsatte. ISOLERT: Mange innsatte sitter lenge isolert fra andre. Det er ikke en optimal løsning, påpeker fengselslederen. forrige neste fullskjerm PROBLEMATISK: Oslo fengsel har et høyt inntak av varetekstfengslede innsatte. Flere av disse sliter, sier fengselslederen.

Sandlie forteller at etaten stadig jobber med å øke kompetansenivået på området, men understreker at det er helsemyndighetene som har ansvaret for de innsattes helse.

– De siste årene har vi sett at en større andel av de innsatte har psykiske lidelser når de kommer til fengselet, sier Sandlie.

– Dette er en utfordring både for kriminalomsorgen og dens ansatte, men også for helsevesenet. Det er spesialisthelsetjenesten og kommunen som må tilby behandling ved mer alvorlige psykiske lidelser.

Peker på manglende bemanning

Mannen har gjennom sin forsvarer uttalt følgende til VG:

– De ansatte i fengselet gjør sitt beste for å avhjelpe situasjonen, men det er ikke nok ressurser. Det er ventelister på helsehjelp og svært begrenset oppfølgning.

Fengselsleder Nils Leyell Finstad sier at det er beklagelig at fengselet ikke hadde et annet tilbud enn en sikkerhetscelle.

– Det er uheldig, og jeg skulle ønske vi hadde andre alternativ, sier fengselslederen.

Han understreker at sikkerhetscelle er et «sjeldent og kortvarig tiltak» fengselet brukte for å ivareta mannens liv den natten.

UTFORDRENDE: Fengselsleder i Oslo fengsel Nils Leyell Finstad poengterer at de har flere psykisk syke innsatte.

– Altfor mye isolasjon

Fengselslederen presiserer at Oslo fengsel har gode rutiner for å ivareta de innsatte, deriblant gjennom forebyggende tiltak som aktivitetsteam aktivitetsteamTiltak som skal forebygge isolasjon blant innsatte i fengsel. og hyppig tilsyn ved akutte situasjoner.

– Når nye innsatte kommer inn, blir de kartlagt for selvmordsfare og fare for selvskading, forteller Leyell Finstad.

– Dessverre har vi altfor mye innlåsing og isolasjon. Flere av de innsatte er psykisk syke, og burde ikke vært her. Det å møte sårbare innsatte med så mye innlåsing er ikke bra for noen.

FOR FÅ PÅ JOBB: Oslo fengsel trenger flere ansatte på jobb til enhver tid, mener fengselsleder Nils Leyell Finstad.

Fengselslederen understreker at varetekt er en sårbar fase, og at det er viktig at innsatte følges tett opp av helseavdeling og fengselspsykiatrisk poliklinikk.

– Økt bemanning vil føre til færre selvmordsforsøk. Det vil være det viktigste tiltaket for å forebygge selvmord, sier Leyell Finstad.

– I vår virkelighet med dårlig bemanning og få plasser i psykiatrien, kan det være eneste muligheten vi har for å redde liv.

Kopier lenke

Kopier lenke

Del på Facebook

Del på Facebook

Del med e-post

Del med e-post