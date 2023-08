1 / 5 Pendlerparkeringen ved Tusenfryd er oversvømt. Lørenskog stasjon er stengt grunnet ekstreme nedbørsmengder. Biler kjører på oversvømte veier på Østlandet. forrige neste fullskjerm

Klimaministeren om ekstremværet «Hans»: − Veldig dramatisk

Klima- og miljødepartementet planlegger allerede for neste ekstreme klimahendelse.

Kortversjonen Ifølge klima- og miljøminister Espen Barth Eide vil slike ekstreme klimahendelser bli mer vanlig i fremtiden.

Klima- og miljødepartementet jobber med langsiktige samfunnsmessige løsninger for ekstreme klimahendelser.

Barth Eide nevner blant annet viktigheten av at infrastruktur og nye bygg planlegges med fremtidige klimaendringer i bakhodet. Vis mer

Ekstremværet «Hans» ruller innover landet, og har mandag latt seg merke flere steder på Østlandet.

VG har mottatt bilder oversvømte parkeringsplasser og bilveier som ligner elver.

Meteorologisk institutt registrerte mandag ettermiddag mer enn 800 lynnedslag innenfor Norges grenser på en time.

Ekstremvær ble drøftet i en stortingsmelding levert av Klima- og miljøminister Espen Barth Eide i juni.

Ta oppfordringene på alvor

Klima- og miljøminister Espen Barth Eide kaller stormen for «veldig dramatisk».

– Jeg er bekymret for risikoen den presenterer for liv og helse, men også for mange mennesker som nå vil lide økonomiske tap. Vi må gjøre vårt beste for å sikre oss selv og våre familier, sier han.

Han sier at alle må ta oppfordringene som nå kommer på alvor.

– Vi må sikre løse gjenstander, unngå unødig reising og sørge for at avløp er åpne, sier han og følger opp:

– Dette kan skje igjen. Det må vi både huske og forberede oss på.

I forbindelse med stormen «Hans» har NVE og Meteorologisk institutt sendt ut rødt farevarsel for store nedbørsmengder, og for jord- og flomskred.

Rødt farevarsel benyttes kun i ekstreme situasjoner.

Du kan se hvilke farevarsler som gjelder i din kommune her.

Barth Eide sier ekstremværet vi nå ser vil bli mer og mer vanlig i årene som kommer.

Mandag er han i Rosendal, men snakker med VG via telefon:

– «Hans» treffer deler av landet som ikke er vant til ekstreme nedbørsmengder som dette.

Langsiktige løsninger

Statsråden understreker at kortsiktig beredskap, som mobilisering av Heimevern, er Justis- og beredskapsdepartementets ansvarsområde.

Klima- og miljødepartementet har likevel hatt nok å henge fingrene i de siste to dagene.

– Vår håndtering går ut på å sende farevarsel og informere folk om hva som skjer. I tillegg sørger vi for at krisehåndteringskapasiteten er på plass, sier han.

Det innebærer blant annet å sikre at nødetatene både er informert og operative.

– Det vi egentlig jobber med er den langsiktige samfunnsmessige forberedelsen.

I juni sendte Klima- og miljødepartementet en stortingsmelding som drøfter at Norge i kommende år vil bli utsatt for flere ekstreme klimahendelser.

– Sør i Europa vil det bli hyppigere hetebølger og tørke. Det opplevde Norge også i juni.

Men her til lands er det ifølge meldingen ekstrem nedbør, og problemene det medbringer, som vil oppstå hyppigst.

– Det er viktig at vi forstår klimaendringene, og tilpasser oss dem på en god måte.

Kan åpne gamle vannveier

Overvannshåndtering er høyt på prioritetslisten til Klima- og miljødepartementet. De har forslag til en rekke tiltak som skal gjøre Norge bedre rustet til å motstå ekstreme nedbørsmengder.

Blant annet nevner statsråden at gamle vannveier, som elver og bekker, kan gjenåpnes.

– På den måten lager vi løp for vannet oppå jorden. Hvilke tiltak som er riktige vil avhenge veldig av hvor i Norge man befinner seg, sier han.

Må dele på ansvaret

Han mener også at infrastruktur og andre nybygg må planlegges med fremtidige klimaendringer i mente. Det er en jobb som må tas av staten, kommuner, bedrifter og private aktører.

– Det sa vi i juni. Ekstremvær er dessverre noe vi kommer til å se hyppigere, og det er akkurat det vi ser med «Hans».