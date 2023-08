På camping tross ekstremvær: − Det er jo litt spennende også

ELVERUM (VG) Det er ikke alle som flykter innendørs i påvente av stormen «Hans». Gjengen fra Trøndelag stortrives – enn så lenge – i telt like ved bredden av Glomma.

Kortversjonen En gruppe campingturister fra Trøndelag venter på stormen «Hans» i et fortelt på Elverum Camping. De synes det blir spennende å se hvor intenst kveldens vær blir.

Campingeieren Marius Østmoe mener at folk i store deler av landet er vant til slikt vær, og tviler på at dette blir det verste været han har opplevd.

Han oppfordrer likevel alle til å følge myndighetenes anbefalinger. Vis mer

På Elverum Camping sitter fire blide campingturister i et fortelt.

Ann Karin og Per Magne Krogstad og Gunn Helen og Joralf Fredriksli kommer langveisfra for å delta på «De nordiske jakt og fiskedagene» på Elverum.

STEMNING: Det meldes om god stemning i forteltet på Elverum Camping.

De er vant til mye vær i Trøndelag.

På spørsmål om de er redde for været de har i vente, kommer et nesten enstemmig «nei».

– Det er jo litt spennende, sier Gunn Helen.

– Jeg gleder meg jo ikke til det, men jeg gleder meg til det er over og man har fått oppleve det.

REGNTUNGT: Det har hopet seg opp med vann flere steder på campingplassen.

Venninnen Ann Karin er ikke like begeistret for at «Hans» kommer på besøk, men hun stoler på at campingledelsen har alt under kontroll.

– Om det hadde vært noen fare for oss så hadde de ikke latt oss være her.

Spente på om teltet holder

Gjengen i teltet planlegger å bli frem til søndag. De er spente på om teltet tåler den mengden vann som kan komme.

VÅTT: Det er ikke noe tvil om at det har vært en del nedbør på Elverum Camping mandag.

– Det skal være tett, men ekstremværet har jo ikke kommet ennå, så vi er litt spente på om teltet holder, sier Ann Karin.

BEREDT: «Ullhoso» er godt å ha når det meldes ruskevær.

Ikke vant til slikt vær

– Dette er jo normalen for de fleste folk i Norge. Det er bare oss på Østlandet som ikke er vant til det.

Det sier campingeier Marius Østmoe da VG kommer innom mandag ettermiddag.

OPPDATERT: Campingeier Marius Østmoe holder seg godt oppdatert på værmeldingen der han sitter i resepsjonen.

Han synes det er på tide at det fine været som har vært sørover de siste årene også beveger seg til andre deler av landet.

– Nordlendingene har fortjent en gullsommer.

OPTIMISTISK: Campingeier Marius Østmoe har ikke inntrykk av at campinggjestene hans er skremt av uværet.

Blir nok ikke det verste

Østmoe har ikke hørt noe særlig snakk om at campinggjestene hans er redde for uværet som er på vei.

– Det er veldig koselig inne i en bobil eller campingvogn i regnet, når man hører det tromme på taket.

– Feriefolk er jo feriefolk. De tåler vær, de!

Han tviler på at dette blir det verste været han har opplevd. Østmoe er tredje generasjon i familiebedriften.

Han oppfordrer likevel alle til å følge myndighetenes anbefalinger.

– Det er fornuftig at folk ikke er ute og kjører så mye. Jeg har full respekt for rådene fra myndighetene.

