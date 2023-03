I DUREKS VERDEN

Hvorfor takket han egentlig ja til dette intervjuet?

Durek Verrett er på vei tilbake til bilen sin i duskregnet.

Han avbryter spørsmålet for å advare om oppkastet vi er i ferd med å tråkke i på gaten.

For fire timer siden satt Verrett svaiende med lukkede øyne på et yogainstitutt i Santa Monica mens han ledet en meditasjon.

Og for mindre enn to minutter siden forlot han et øredøvende, flyktig moteshow i sentrum av Los Angeles.

Vi går rundt oppkastet og prøver igjen.

Hvorfor takket han ja til dette intervjuet?

En maidag i 2019 kunngjorde prinsesse Märtha Louise og Durek Verrett at de var et par.

Verrett, fra før kjent som åndelig veileder for Hollywood-kjendiser, ble slynget ut i den gjennomlyste norske offentligheten.

I stormens øye var det en kjærlighetshistorie, som i fjor ble forseglet med forlovelse.

Men i de kraftige kastene rundt har det vært kontroverser om hva han har sagt – og egentlig ment. Om blant annet barnekreft, coronaviruset, medaljonger til salgs og vaginarenselse.

Den norske oversettelsen av Verretts bok ble stoppet, og prinsesse Märtha Louise frasa seg i fjor høst sine offisielle oppgaver for kongefamilien.

Hvorfor gikk det så galt mellom amerikaneren og Norge?

Verrett pakker vår hånd inn i sine to til et varmt håndtrykk og setter seg ned.

Det er en halvtime til meditasjonen skal starte.

– I sjamanisme anser vi åndelighet som alt det som hjelper deg til å utvikle deg selv, til å gå dypere og det som gjør deg i stand til å oppfatte mer, sier han.

Selv om han tror det finnes en Gud, er ikke sjamanisme en religion, forklarer Verrett.

– Det er en måte å leve på, en måte å oppfatte livet på, en måte å koble med mennesker, elementene, naturen, venner, familie og dine forfedre på. Det er en måte å komme i kontakt med deg selv på, sier han.

Her ligger også roten til det stadige bråket rundt ham i Norge, slik Verrett ser det selv.

– I Norge, når noen spør meg om åndelighet, så går de etterpå til en vitenskapsprofessor som ikke vet noe om åndelighet. Eller de går til en politiker. Hva har en politiker å gjøre med min ånd, med sjamanisme?

– Angrer du på noe, uttalelser om kreft eller covid?

– Det jeg er blitt sitert på, er ikke nøyaktig hva jeg har sagt, sier Verrett, før han gir et eksempel.

Da han omtalte «avtrykk» i vagina etter destruktive, seksuelle forhold, mener han det ble tolket strengt medisinsk, altså som noe fysisk. I dette intervjuet forklarer at han siktet til noe mer «energisk».

Og det er dette mønsteret som gjentar seg, etter Verretts oppfatning:

Åndelige problemstillinger – som han altså mener er relevante for dette jordiske livet – blir plassert i en trang, vitenskapelig ramme.

– Så alle tror at jeg er gal. Jeg ville da selv ment at jeg var gal!

Verrett har mer å si, men nå begynner meditasjonen.

Svevende, saktegående toner og lyden av regn i jungel blander seg med enkle trommerytmer inne i yogasalen.

På scenen sitter Durek Verrett sammen med sin niese Natalia Alava (25).

Mens hun styrer en laptop og spiller klangfull, forsiktig gitar, maner han de 18 fremmøtte til å ta fatt på en innvendig reise.

Noen sitter i lotusstilling. De fleste ligger på ryggen.

– Vi skal på en reise inn i jungelen og kommer til å koble deg med din dyreånd, sier Verrett.

Gjennom den neste timen messer han, slår over i sang, lar fraser av fremmede ord smelte inn i den musikalske ambiensen, igjen og igjen.

Da seansen er over, forteller deltagerne om hvilke dyr de møtte i sin indre jungel: Svarte pantere, elefanter og hvite ulver.

Verrett informerer om at det er en journalist i salen.

– Vi trenger folk som vil dele hvordan det er, om du har vært på mine workshops eller kurs. Slik at vi kan dele budskapet med verden, slik at folk kan få vite hva din erfaring er, sier han.

Dette var Seatrice Fosters første møte med Durek Verrett.

Hun har kjørt i to timer fordi hun ville oppleve ham. Årsaken er at han ligner så mye på hennes avdøde bror.

– Jeg har vært igjennom mye de siste årene, sier hun og forteller om tapet av to brødre og faren.

Det var moren som anbefalte henne å oppsøke en sjaman, men hun fant ikke noen hun klarte å stole på. Ikke før Durek Verrett dukket opp på Instagram.

– Jeg visste ikke at han var en ekte sjaman før jeg begynte å følge ham.

– Jeg valgte å stole på ham fordi han ligner så mye på min bror, sier hun.

Den drøye timen med meditasjon har gitt henne lyst til å oppleve mer.

– Jeg visste ikke at jeg hadde en dyreånd. Jeg vet bare at en gepard møtte meg. Nå har jeg lyst til å gjøre hva enn han foreslår, sier Foster om Verrett.

Faith Briette har fulgt Verrett i årevis og kjøpt alle medaljongene hans.

– Jeg elsker dem, sier hun.

Hun snakker om medaljong-serien i forskjellige farger som Verrett selger for drøye 200 dollar under navnet «spirit optimizer».

Da Verrett uttalte at medaljongene hjalp ham mens han var coronasyk, utløste det kraftig kritikk i Norge.

– Hva har de gjort for deg?

– Jeg følte en håndgripelig energi fra den hvite spesielt. De andre var det en mykere energi fra. De hjalp meg. Jeg beskriver det som et meditasjonsverktøy, som krystaller, noe som hjelper deg med konsentrasjonen, svarer Briette.

Hun mener hver enkelt må avgjøre om den påståtte effekten er utløst av egne forventninger eller noe annet.

– I Verretts nærvær blir de mer aktivert. Men jeg tror det er sånn med alt, enhver krystall eller energi, det handler om å komme med et åpent hjerte, sier Briette.

Kontroversene medaljongen utløste i Norge var helt ukjent for Briette, men hun ser ikke på dem som noe som kan helbrede.

– Jeg vet ikke, jeg bare liker dem, sier hun.

Nå har Durek Verrett plutselig dårlig tid.

Det ble mange lange klemmer med deltagerne på meditasjonen – og han skal rekke moteshowet til designerduoen Charles & Ron i sentrum av Los Angeles som begynner snart.

Verrett legger ikke skjul på at han bruker mye tid på røde løpere i Los Angeles på Instagram.

Han forsvinner inn på et skifterom på yogasenteret med det lyse meditasjonstøyet.

Så kommer han ut med gullbukser og blazer levert av designerne.

Niesene Natalia (25) og Alexandria Alava (30) skifter også til kreasjonene til Charles & Ron.

Begge niesene jobber for Verrett. Natalia med medieproduksjon og Alexandria som manager.

Alexandria Alava (30), Verretts niese og manager, til venstre.

– Vi begynte først å samarbeide da jeg studerte. Jeg spilte gitar mens han sang meditative ord og drev med sjamansk messing. Vi opplevde at det var noe kraftfullt over det, sier Natalia.

Da hun selv flyttet til Los Angeles, fortsatte de samarbeidet.

– Dette er definitivt en åndelig opplevelse for meg. Når jeg lager musikken, går jeg til et annet sted, inn i en meditativ transe og noen ganger vet jeg ikke engang hva slags musikk jeg lager, sier hun.

– Men hva slags onkel er han, da?

– Han er så mye på en gang. Han er sjamanonkelen min, som kan si sånn «ikke vær så negativ», men så er han også en helt normal, klassisk onkel som er beskyttende. Andre ganger kan han foreslå en dag med junkfood, sier hun.

De rakk det ikke. Showet er i gang.

Setene Verrett og niesene var lovet på første rad, er gitt vekk til andre.

Nå står Verrett på galleriet, rister av seg den lille skuffelsen og ser ned på catwalken der modellene går frem og tilbake.

Han forventer ikke at folk tar kontakt med ham og spør om hjelp her, men ser på det som et sted å bygge nettverk rundt sjamanvirksomheten.

– Folk vet hvem jeg er, og de vet at når jeg er på arrangementer som dette, så er det ikke tid eller sted for sånt, sier han.

Gjennom den dunkende musikken fra motefremvisningen får vi spurt om kontrasten mellom dette og meditasjonen han akkurat forlot.

– Noen ser på moteverdenen som overfladisk fordi de ikke forstår den. Men mote er også en uttrykksform, en måte å uttrykke sitt åndelige jeg på, og vise hvem du er som person, svarer han og skifter tema.

– Jeg liker Charles & Ron fordi de putter kongelige elementer inn i klærne, sier han.

Natalia Alava (25), niesen til Durek Verrett, til venstre.

Han er forlovet med Märtha Louise, men de har foreløpig ikke satt noen dato for bryllupet.

Verrett ønsker å få gjennomført sin andre nyretransplantasjon først.

– Jeg tror jeg vil at de skal designe min bryllupsdress, sier han om moteskaperne.

Verrett ser heller ingen motsetning mellom å drive forretninger og sjamanismen.

– Reglene i denne verden er slik at du må sette mat på bordet, betale folk som jobber for deg, ha tak over hodet og ha muligheten til å reise, sier han.

Alle åndelige livssyn forholder seg til dette. Ingen kan fri seg fra pengenes nødvendighet, mener han.

– Hvor stor stab har du for tiden, kan du opplyse om noen av tallene dine?

– Nei, jeg kommer ikke til å snakke om det, sier han.

Verrett mener norske medier fremstiller ham som at han kun er opptatt av penger.

– Det er ikke den jeg er i det hele tatt. For folk som kjenner meg, er jeg villig til å gjøre alt.

– Jeg jobber gratis for folk som virkelig trenger hjelp og ikke har pengene.

– Det gjør jeg hele tiden, sier han.

Han nevner hvordan norske medier har vektlagt at medaljongen selges for drøye 200 dollar.

– De er håndlagede, det tar fire dager å lage bare én og jeg må betale et helt team for å ordne med farger, epoksy og andre materialer, sier han.

Meditasjonen denne kvelden kostet 45 dollar per deltager.

Med niesene på slep fyker Verrett som en virvelvind mellom ulike etasjer, rom og en VIP-fest.

Aldri lenge på et sted. Blitz, posering, gruppebilder, klemmer, snu på hælen. Ingen alkohol, for «det er gift».

Han virker til å kjenne alle. Én av dem er kjendisstylist og mediefigur Derek Warburton, som har jobbet med både Beyoncé og Jessica Alba.

Skuespiller Huma Qureshi, stylist Derek Warburton og Durek Verrett.

Han ble kjent med Verrett gjennom skuespilleren Anne Heche, som døde i en ulykke i fjor, forteller han.

Warburton ser nå på Verrett og Märtha Louise som venner.

– Du vet, hun var allerede i ferd med å bevege seg vekk fra, du vet, det kongelige, så det at han liksom skulle prøve å få noe ut av dette scenarioet, da ville han jo ha dyttet på for det? spør Warburton retorisk.

– Men det er sånn jeg har tenkt om Harry og Meghan hele veien også.

Warburton forklarer at han har møtt Verrett og prinsessen sammen flere ganger.

– Hun er med mannen hun elsker, hun er fri, her kan hun stort sett leve anonymt og hun virker lykkelig. Og så har vi det alltid gøy. Vi kan gå på restauranter og ingen har noen anelse om hvem hun er, sier Warburton.

Han har fått med seg medieomtalen i Norge, og hvordan den også har flyttet seg over i engelsk språkdrakt.

– Det har vært mange spekulasjoner, mye fordømmelse, sier han og beskriver omtalen som hånlig og foraktende.

Tilbake i regnet på gaten rett etter at Verrett har forlatt moteshowet.

– Vanligvis når journalister intervjuer meg, er de ikke særlig hyggelige. De har et uttrykk i ansiktet sitt. Det er som om de bare ønsker å finne noe fælt de kan si om meg. Det får meg til ikke å stole på journalister, sier han.

Så hvorfor takket han ja denne gangen?

Han svarer raskt.

– Jeg følte energien din.

– Gjennom direktemeldinger på Instagram?

– Ja. Så diskuterte jeg det med Märtha. Hun sa jeg bare skulle gjøre det.

En mann står plutselig rett foran oss og ber om penger.

Det er et tilnærmet umulig øyeblikk for en mann i medienes flomlys, som akkurat nå til og med er flankert av en journalist og en fotograf.

Verrett har ikke kontanter. Mannen vil da heller ha iskrem.

– Hvor har de is? Jeg skal skaffe deg is, sier Verrett.

Inne på kiosken vil mannen også ha sigaretter, og blir oppbrakt da Verrett foreslår en sunnere type sigaretter.

Det går seg til.

Ute på gaten klemmer de.

Verrett starter bilen og prøver å finne veien ut av den labyrintiske parkeringsplassen.

– Det rører virkelig hjertet mitt, sier Verrett.

Han snakker om Karl Ove Knausgårds intervju med svenske Dagens Nyheter, hvor han tok Durek Verrett og prinsesse Märtha Louise i forsvar.

Noe av det Verrett reagerer sterkest på er ideen om at han har forsøkt å vinne noe på forholdet med prinsessen.

– Jeg var kjent globalt som sjaman før jeg møtte Märtha.

– Det er latterlig at folk tror at hun har gjort meg berømt. Det er faktisk slik at forretningene mine har gått ned på grunn av Märtha, på grunn av Norge, sier han.

F.v. Maud Angelica Behn, Durek Verrett, Leah Isadora Behn, Emma Tallula Behn og prinsesse Märtha Louise.

Han viser til hvordan kritikere i norske medieoppslag ender opp i den engelske Wikipedia-artikkelen om ham. Der omtales han som en «conman».

– En «conman» er en som blir arrestert. Jeg har aldri fått et produkt jeg har laget i retur eller mottatt klager. Da ville jeg tilbakebetalt pengene, sier han.

Bilen triller tilbake til motearrangementet, hvor han skal plukke opp niesene sine.

Verrett sukker over at Norge, etter hans oppfatning, ikke ser hva Märtha Louise gir landet sitt.

– Da jeg endelig dro til Norge var jeg så klar for å lære om kulturen og folket, men jeg ble bare møtt med kritikk, og leting etter noe som var galt, sier han.

Samtidig som han sier han er glad i Norge og har mange norske venner, også her i USA, forteller han om trusler og hets i meldinger han mottar.

Ikke minst: Ordet «jantelov» «jantelov»Ofte oppsummert i setningen «du skal ikke tro at du er noe». Stammer fra en tekst skrevet av forfatter Aksel Sandemose i 1933. bruker han flere ganger, for å forklare krasjen mellom han som amerikaner og den norske offentligheten.

– De tror jeg mener alt bokstavelig, noe jeg ikke gjør. De fortsetter å analysere meg ved hjelp av vitenskapsmenn. Men dette er sjamanisme, en eldgammel tradisjon. Og hva er det de kaller meg? «Selverklært»?

Han fortsetter mens niesene ringer og lurer på hvor han blir av.

– Selverklært er jeg ikke. Jeg ville ikke være en sjaman. Jeg har bare tilfeldigvis kreftene og evnene.

– Og det har vært vanskelig for meg å akseptere denne livsveien, sier han.

Verrett forteller om alt annet han prøvde å gjøre i stedet enn det han gjør nå.

– Jeg er ingen svindler. Jeg prøver ikke å overbevise folk om at mine metoder er bedre enn medisin. Jeg prøver ikke å skade noen. Det er ikke meg.

– Jeg tilbyr bare en annen måte å tenke om ting på.