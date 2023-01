BLE STJÅLET: Camilla Austbø ble stjålet fra familien sin i Ecuador og adoptert til Norge.

Camilla-saken: Norge betalte reiser og telefonregninger etter ulovlig adopsjon

Norske myndigheter ville ikke si at Camillas adopsjon var ulovlig. Likevel betalte Barne- og familiedepartementet reiser til Ecuador, psykologhjelp og telefonregninger for Camilla og adoptivfamilien hennes.

Lørdag fortalte VG historien om Camilla Austbø (37) fra Skien.

Hun ble bortført fra sitt hjem i Ecuador tre år gammel. Så ble hun kjøpt, solgt og adoptert til Norge.

Den biologiske moren i Ecuador krevde adopsjonen annullert – slik at hun kunne få tilbake datteren sin.

Da overførte Utenriksdepartementet og organisasjonen Adopsjonsforum pengesummer til Ecuador – og kravet om å få jenta tilbake forsvant.

Nå kan VG fortelle at også Barne- og familiedepartementet har betalt flere beløp til familien Austbø i etterkant av den ulovlige adopsjonen.

GJENFORENT: Camilla ble gjenforent med sin biologiske mamma, Cecilia, 11 år etter at hun ble bortført. Her er de sammen med adoptivforeldrene Kjell, og Liss og Camillas bror Juan Pedro.

Først da Camilla Austbø var tenåring fikk hun møte sin biologiske mor igjen. Gjenforeningen skjedde i Norge sommeren 2000 og representanter fra norske myndigheter var til stede.

14 år gamle Camilla gikk da inn i en krise. Hun sørget over tapet av sin biologiske familie – og ønsket å bli bedre kjent med dem. «Hvordan skal vi holde kontakten?», skrev hun i et brev til den biologiske moren, Cecilia i Ecuador.

– Det var en forferdelig tid. Vi forsto jo at Camilla ville treffe familien sin i Ecuador igjen. Hun ville ikke miste dem enda en gang, sier adoptivmor Liss Austbø til VG.

VANSKELIG: Da Camilla fikk vite sannheten om adopsjonen var hun 14 år og gikk hun inn i en personlig krise. Adoptivforeldrene Kjell og Liss prøvde å hjelpe henne så godt de kunne.

Men da hun og ektemannen tok kontakt med Barne- og familiedepartementet, opplevde de først å møte lukkede dører.

De fikk beskjed om at adopsjonen av Camilla var avsluttet, og at departementet ikke ville gå inn i enkeltsaker. Det kommer frem i loggen som adoptivforeldrene førte i flere år for å holde oversikten over den formelle behandlingen av Camillas sak.

– Men for oss var jo ikke saken avsluttet. Camilla var i krise. Hun hadde fått vite at den biologiske moren hennes aldri hadde adoptert henne bort. Tvert imot, så hadde hun lett og sørget over tapet av Camilla i årevis, sier adoptivfar Kjell.

I et brev fra Barne- og familiedepartementet til adoptivforeldrene fra våren 2000 står det at adopsjonen av Camilla både er lovlig og gyldig – og at «de juridiske båndene til Camillas biologiske familie i Ecuador er brutt».

Det viser et dokument fra 2000 som VG har sett.

– Vi havnet i en forferdelig vanskelig stilling. Vi hadde ikke råd til å reise til Ecuador så ofte at Camilla kunne holde kontakten med sin egen familie, sier Kjell Austbø.

SORG: Camilla sørget da hennes biologiske mamma Cecilia reiste tilbake til Ecuador etter gjenforeningen.

Først da adoptivforeldrene fikk advokathjelp, opplevde de at departementet tok ansvar. I et brev til Barne – og familiedepartementet fra oktober 2000 skrev familiens advokat:

«Det er viktig å ha klart for seg at vi her står overfor et barn som er frarøvet muligheten til å vokse opp med sin biologiske mor. Vi må også ha det klart for oss at vi står overfor adoptivforeldre som har blitt foreldre til et barn uten at det er biologisk mors ønske at barnet skulle vokse opp hos for henne fremmede.»

Da snudde departementet.

Våren 2001 vedtok Barne – og familiedepartementet å betale billettutgifter for inntil fire reiser til Ecuador for hele familien Austbø. De fikk også dekket inntil 25 000 i oppholdsutgifter til reisene, viser et dokument VG har sett.

Departementet betalte også for andre utgifter for familien Austbø, viser dokumenter VG har sett: Halvparten av en høy telefonregning, fordi Camilla hadde ringt svært mye til sin biologiske familie i Ecuador, psykologhjelp for familien Austbø og advokathjelp for adoptivforeldrene.

KRIMINELT: Lørdag sa barne- og familieminister Kjersti Toppe i et intervju med VG at det som skjedde med Camilla er menneskehandel.

Barne- og familieminister, Kjersti Toppe, skriver i en e-post at hun kan forstå at departementet hjalp Camilla og familien, slik situasjonen var den gang.

På spørsmål fra VG om hvorfor departementet dekket utgiftene for familien Austbø, skriver Toppe:

– Jeg kjenner ikke de vurderingene som lå til grunn den gang. Det er 20 år siden, og jeg har ikke nok grunnlag for å uttale meg om bakgrunnen.

Toppe skriver videre:

– Denne saken må ha vært svært vanskelig for alle involverte.

– Har Barne- og familiedepartementet et ansvar i denne saken?

– Departementet har et overordnet ansvar for å sørge for at adopsjonssystemet er så godt som mulig. Bufdir skal nå i gang med en gjennomgang av systemet for utenlandsadopsjoner. Da vil jeg sørge for at direktoratet ser på håndteringen fra norske styresmakter når det gjelder adopsjonene fra Ecuador.

Rakk ikke alle reisene

Camilla fikk betalt fire reiser for å besøke sin biologiske i Ecuador. Men hun rakk kun å reise tre ganger på departementets regning, sier hun.

Da hun fylte 18 år, gjaldt ikke departementets tilbud om å dekke reisene lenger.

– Inntrykkene var så sterke hver gang jeg var i Ecuador at jeg måtte ha tid i Norge mellom hver reise. At jeg ikke rakk alle reisene var litt leit, sier hun i dag.

– Selv om jeg hadde fylt 18, var jeg fremdeles skoleelev og hadde ikke mulighet til å betale reisene mine selv.