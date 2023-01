1 / 3 Demonstrantet ved presidentpalasset. Demonstrantene stormet høyesterett. Sammenstøt mellom demonstranter og politiet ved presidentens kontor. forrige neste fullskjerm Demonstrantet ved presidentpalasset.

Kongressangrepet i Brasil: − Mer alvorlig enn 6. januar

Stormingen av kongressen, høyesterett og presidentpalasset i Brasil sjokkerte verden. Nå starter jakten på bakmennene.

Søndag stormet tilhengere av Brasil tidligere president Jair Bolsonaro kongressen, høyesterett og presidentpalasset.

Bilder og videoer viser hvordan demonstrantene har knust ruter, ødelagt PC-er, kunst og møbler i byggene.

Scenene minner svært mye om stormingen av Kongressen i USA 6. januar 2020.

– Politisk og konstitusjonelt er det mer alvorlig enn 6. januar. Da ble én statsmakt angrepet, her er det kongressen, høyesterett og presidentpalasset. Altså alle de tre statsmaktene samtidig. Det er frontalangrep på hele det brasilianske demokratiet, sier samfunnsgeografen Torkjell Leira til VG.

Han er forfatter av boken «Kunsten å drepe et demokrati: Historien om Bolsonaros Brasil».

PÅ PLASS: President Lula så søndag kveld på ødeleggelsene etter opptøyene.

I august advarte Leira mot nettopp det som skjedde søndag:

– Jeg kan aldri i verden tenke meg at Bolsonaro vil godta et valgresultatet der han mister makten. (...) Jeg er oppriktig redd for noe som kan minne om angrepet på den amerikanske kongressen, sa han.

– Hva tenker du nå om de scenene som utspilte seg i går?

– Det kom som en overraskelse på de fleste i Brasil. Men for de som har fulgt med på Bolsonaros politikk og retorikk i mange år, og sett Bolsonaro-tilhengernes store mobilisering på nett og i sosiale medier de siste ukene, var dette annonsert, sier han.

Leira har selv møtt Bolsonara. Les om møtet her.

Dette må du vite:

Siden Bolsonaro tapte valget 30. oktober til venstresidens Luiz Inácio Lula da Silva, har flere av hans tilhengere demonstrert mot valgresultatet – som de mener er ugyldig.

Søndag tilspisset demonstrasjonene seg, da hundrevis av demonstranter stormet søndag kongressen, høyesterett og presidentpalasset.

Etter flere timer tok sikkerhetsstyrker tilbake kontrollen over alle bygningene. Omkring 400 er foreløpig pågrepet etter opptøyene.

Flere av demonstrantene har sover i telt utenfor Forsvarets hovedkontorer i forkant av stormingen. Mandag morgen brasiliansk tid har politiet bedt dem forlate området:

1 / 2 forrige neste fullskjerm

– Ekstreme Bolsonaro-tilhengere

Leira trekker frem busslastene som kom til Brasília med demonstranter.

– De sa at de skulle til kongressen, høyesterett og presidentpalasset for å demonstrere, men myndighetene forbød det. Likevel fikk de gå flere kilometer til fots til disse plassene.

De brasilianske sikkerhetsstyrkene maktet ikke å stoppe demonstrantene, som tok seg inn bygningene.

– Dette blir i Brasil oppfattet som en sikkerhetsskandale uten sidestykke, sier Leira.

– Hvem står bak opptøyene?

– Skal man gå ut fra deres egne plakater, rop og filmer, så er det de mest ekstreme av Bolsonaros tilhengere. De som ønsker at militæret skal fjerne den demokratisk valgte presidenten Lula. Noen som sier rett ut at de vil at Bolsonaro skal bli gjeninnsatt som president, sier Leira.

PÅGREPET: Omkring 400 demonstranter er hittil pågrepet etter opptøyene.

– Massivt rettsoppgjør

Brasilias guvernør Ibaneis Rocha har sparket regionens sikkerhetssjef Anderson Torres. Sistnevnte var Bolsonaros justisminister og skal på nåværende tidspunkt befinne seg i USA.

Presidentens kontor har bedt høyesterett om å beordre Torres pågrepet.

The Guardians korrespondent Tom Phillips skriver på Twitter at høyesterett har beordret guvernør Ibaneis Rochas avgang. Angrepene «kan kun ha skjedd med samtykke eller direkte innblanding fra offentlige sikkerhets- etterretningsmyndigheter», står det i ordren.

Rocha er fratatt verv og oppgaver i 90 dager.

Omkring 400 personer er hittil pågrepet etter opptøyene, men brasilianske justismyndigheter har varslet at

– Det blir et massivt rettsoppgjør. Justisministeren sa i går at det det første de må gjøre er å gjenopprette kontroll. Fra morgenen i dag vil de gå på bakmennene. Hvem mobiliserte og hvem betalte for alle bussene, sier Leira.

Mandag kom sittende president Lula ifølge CNN Brasil med en tydelig beskjed:

– For å forsvare demokratiet, skal vi etterforske og finne ut hvem som finansierte det. De ønsker et kupp. Men det blir ikke noe kupp.

Demonstrantene kastet møbler og andre gjenstander ut av presidentpalasset.

Stille Bolsonaro

Statsledere var søndag raskt ute med å fordømme angrepet i Brasil. Men Bolsonaro skimtet lenge med sitt fravær. To dager før opptøyene «rømte» han landet til Florida i USA.

Først da sikkerhetsstyrker hadde tatt tilbake kontrollen, kommenterte han stormingen på Twitter:

– Fredelige demonstrasjoner som er innenfor lovens grenser, er en del av demokratiet. Plyndring og storming av offentlige institusjoner som vi så i dag, og som vi også så fra venstresiden i 2013 og 2017, er unntaket, skrev han.

Bolsonaro har også avvist det han kaller den nye presidenten Lulas «grunnløse anklager» om at det var han som oppfordret til opptøyene.

Leira påpeker at Bolsonaros utsagn om venstresiden ikke er sannferdige.

– Det var gatedemonstrasjoner i hele Brasil i 2013 og 2017, men det var ingen storming av offentlige bygninger. Og ingen var i nærheten av å ramponere kongressen, høyesterett eller presidentpalasset. Det var ingen stjeling av våpen, eller ødeleggelse av kunst, PC-skjermer. President Bolsonaro anklager venstresiden for å stå bak disse demonstrasjonene, men i virkeligheten var de dominert av den politiske høyresiden.

– Er det et strategisk valg av Bolsonaro å vente så lenge med å kommentere?

– Det er vanskelig å tenke seg at Bolsonaro ikke fikk med seg stormingen. At han velger å ikke uttale seg, er et aktivt valg. Det var akkurat som Donald Trump gjorde, han så det på TV og unngikk i det lengste å si noe offentlig før politistyrker begynte å få kontroll, sier Leira.

I forkant av hendelsen hadde flere spådd at Bolsonaro ville kopiere Trumps strategi ved et valgnederlag.