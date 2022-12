MOSKVA: Vitalij Aleksandrovitsj Rustanovitsj (50) har nå kommet hjem til leiligheten sin i Moskva.

Dronedømt russer til VG: − Rart at ingen sa «stopp!»

Vitalij Aleksandrovitsj Rustanovitsj (50) ser for seg å lage et dokumentasjonsprosjekt fra tiden i fengsel i Norge.

Etter knappe to måneder i norsk fengsel ble den dronedømte russeren Vitalij Aleksandrovitsj Rustanovitsj (50) løslatt 9. desember.

Da VG snakker med Rustanovitsj er han hjemme i leiligheten sin i Moskva.

Rustanovitsj ble dømt til 120 dagers fengsel for å ha flydd drone 47 ganger i Norge i høst, men som følge av Yakunin-dommen Yakunin-dommenBritisk-russiske Andrey Yakunin ble frifunnet av Nord-Troms og Senja tingrett for å ha fløyet drone på Svalbard i august og september. Retten mener i korte trekk at påtalemyndigheten har en for vid tolkning av sanksjonsregelverket, og at EUs sanksjoner mot russisk luftfart, som de norske reglene baserer seg på, ikke er ment å ramme små hobbydroner. ble han løslatt før tiden.

Nå får han lov til å midlertidig være hjemme i Moskva, under forutsetning av at han kommer til Norge når ankesaken skal opp på nyåret.

Å bli løslatt var en «uventet glede», sier han. For det kom overraskende på ham.

– Jeg synes, i en demokratisk rettsstat som Norge, at det er rart at ingen sa «stopp, hva er det som skjer her?». Norge er jo tjent med å ta vare på sitt image som et rettferdig land for turister å komme til, sier han oppgitt til VG.

Mener lovverk «dobbeltkommuniserte»

Da Rustanovitsj kom til Norge den 27. august var det andre gang han besøkte Norge. Første gang var ifølge han selv for over 15 år siden.

Russeren, som av yrke har jobbet med bilsalg fra Vesten til Russland, er nå arbeidsledig. Han takket derfor ja da en studievenninne inviterte ham til å ta bilder og dronefilm av hennes utleiehytte på Østlandet, forteller han.

Formålet skal ha vært å bruke bildene til reklame på sosiale media.

Retten finner ingen holdepunkter for at mannen har drevet spionasje, men mener Rustanovitsj har brutt loven om sanksjoner, som forbyr russerne å drive luftfart.

Men en drone er ikke klart definert som luftfartøy i loven, påpeker flere jurister og professorer til NRK.

HYTTEBILDER: Russeren har forklart at hovedformålet med dronebruken var å ta bilder for en bekjent som leier ut hytter.

– Hvordan forsøkte du å gjøre deg kjent med hvorvidt det var tillatt for russere å fly med drone i Norge?

– Jeg leste meg opp på grupper for reisende og droneflygere på sosiale medier, der folk diskuterer de viktigste aspektene ved slik virksomhet. Jeg prøvde også å søke etter nyhetsartikler, men fant ingen tegn på at Norge hadde drastisk endret sitt forhold til russere som flyr drone.

Russerens forsvarer, Tom Bath-Hofstad, mener Rustanovitsj er rammet av en uheldig dobbeltkommunikasjon fra Luftfartsmyndighetene.

– Når Stortinget i februar beslutter å implementere EU-regelverket om sanksjoner mot Russland, er terminologien som brukes «registrerte fly». Slik står det helt frem til oktober, når flyforbudet blir formulert til å også gjelde droneflygning.

På en annen av Luftfartstilsynets nettsider fant forsvareren likevel en annen tolkning av forskriften der droner var inkludert helt fra mai måned.

– Det viser at Luftfartstilsynet ikke er enig med selv i hvordan regelverket skal tolkes, og viser at det er nesten umulig for utenforstående å vite hvordan man skal forholde seg til det, forteller forsvarer Tom Bath-Hofstad til VG.

47 droneflyvninger

Av de 47 gangene Rustanovitsj fløy drone i Norge i høst, var det ifølge russeren kun én gang det ikke dreide seg om hytte-oppdraget. Da dokumenterte han naturen i det kjente Lærdalsøyri.

Deretter kjørte mannen videre nordover, via Lofoten, til Finnmark.

Bildene han tok i Nord-Norge var kun for han selv, og alle ble tatt med en iPhone, sier han til VG.

I dommen heter det at aktor har nedlagt påstand om inndragning av to droner, dronekontroller, en harddisk og en iPhone mobiltelefon.

Politiet har tidligere opplyst at de beslagla 4 terabyte med materiale. Rustanovitsj sier at bare en liten andel av dette, kanskje 70 gigabyte, er tatt i Norge, skriver NRK.

NORGE: I beslaget av mannens fotoutstyr er det funnet naturbilder og bilder av hytter som en venn av mannen skulle leie ut.

Ingen «feriekoloni»

Vitalij Aleksandrovitsj Rustanovitsj var først halvannen måned i fengsel i Vadsø, før han ble overført til Oslo.

Det er den 50-årige russerens første møte med fengsel. Det var en utfordrende tid, men en erfaring å ta med seg i et langt liv, sier han til VG.

– For meg som driver litt med dokumentarjournalistikk var det jo et unikt innblikk i rettsvesenet i Norge. Jeg skrev notater hver dag, og har spart på dem, juridiske dokumenter og klær som jeg tenker kan bli til et prosjekt.

Hobbyfotografen ser for seg at det kan være spennende, i det minste for russere, å få et innblikk i hans erfaring med fengselsvesenet i Norge.

– Fordi, dessverre, så er ryktet i Russland at norske fengsel er som å være på feriekoloni. Det er det ikke, sier han til VG.

FOTOENTUSIAST: Vitalij Aleksandrovitsj Rustanov hadde en stor menge data i form av fotografier og film da han ble stoppet på grensen hjem til Russland.

Tre pass

Da russeren ble stanset på Storskog grensestasjon på vei til Russland den 11. oktober, fant politiet blant annet to russiske og israelsk pass i bagasjen hans.

Det israelske passet utløp i mars i år. Årsaken til at han hadde det med var at han ville ta det med til den israelske ambassaden i Norge og forsøke å få et nytt, sier han til VG.

Russere utgjør en betydelig andel av befolkningen i Israel, og mange russere har dobbelt statsborgerskap. Etter at Russland invaderte Ukraina i februar har det vært en masseflukt av russere til Israel.

– Per nå er jeg ikke redd for min personlige sikkerhet i Russland. Men hva som skjer i morgen er det ingen som vet. Jeg vil ikke miste muligheten til å ha et alternativt sted å dra, sier han til VG.

TURNÈ: På mange av bildene på harddiskene til Vitalij Aleksandrovitsj Rustanov figurerer klassiske turistdestinasjoner.

– Hva tenker du om at nettopp du har fått en dom på deg i disse tilspissede tider mellom Russland og Vesten?

– At jeg skulle vært en slags spion er så absurd at jeg finner ikke ord. Jeg har aldri i hele mitt liv vært tilknytte myndighetene, militæret eller etter noen organisasjoner som jobber med dem. Det at å kalle meg en spion er som å si at jorden ikke går rundt sola, sier russeren til VG.

Rustanovitsj har anket dommen på 120 dager.

Nå venter han og forsvareren på at ankeforhandlingen skal berammes på nyåret. Russeren reiser tilbake til Norge i den anledning. Han håper å bli frifunnet og få dronene sine levert tilbake.