SJOKKERT: Jurist og generalsekretær i Kreftforeningen, Anne Lise Ryel, mener norske sigaretter er ulovlige. Foto: Mattis Sandblad

Kreftforeningen: – Norske sigaretter må trekkes fra markedet

NYHETER 2018-09-15T21:05:35Z

En ny undersøkelse avslører at norske sigaretter kan inneholde mye mer giftstoffer enn det som er oppgitt på pakken. Kreftforeningen er rystet, og mener at dette gjør sigarettene ulovlige. Industrien avviser anklagene.

Publisert: 15.09.18 23:05

– Når det er satt en grense for hva som er lovlige nivåer av giftstoffer i en sigarett, og det viser seg at sigarettene kan inneholde langt mer enn dette, er den naturlige reaksjonen at de må trekkes fra markedet, sier generalsekretær i Kreftforeningen, Anne Lise Ryel, til VG. Hun er også jurist.

Dette avslører testene:

Tidligere i dag kunne VG presentere resultatet av undersøkelsene Ryel viser til. Dette er bakgrunnen:

Norske sigaretter har mikroskopiske hull på siden av filtrene. Tobakksbransjen kaller dem ventilasjonshull, noen forskere kaller dem svindel. Forskning viser at når røykere røyker, dekker de for disse hullene med lepper eller fingre.

Men det er et problem. Når tobakksindustrien tester sigaretter i røykemaskiner - med den standariserte EU-metoden (ISO) - for å måle nivåene av giftstoffer i en sigarett, dekkes ikke disse hullene for.

Nå, for første gang og på oppdrag for Kreftforeningen har et uavhengig laboratorium gjort undersøkelser med hullene tettet for. Intensjonen var å gjenskape hvordan et menneske virkelig røyker.

Fem norske sigarettmerker ble testet. Med denne målemetoden inneholder røyken langt mer tjære, nikotin og karbonmonoksid enn det som er oppgitt på pakken – og det som er lovlig.

– Vi er sjokkert

– Forbrukerne har derfor fått i seg enda mer giftstoffer, noe som fører til mer avhengighet, og gjør det enda mer helsefarlig. Vi er sjokkert, sier Ryel.

Hun presiserer nå at myndighetene må sørge for at sigarettene - som Ryel anser som ulovlige produkter - må trekkes fra markedet.

– Loven skal følges. Det kan virke som om tobakksprodusenter har manipulert systemet, sier generalsekretæren.

En av Nederlands mest kjente strafferettsadvokater, Bénédicte Ficq, som i disse dager fører en sak i Nederland mot industrien, vil også ha sigarettene fjernet fra markedet:

– De er umulige å måle, fordi tobakksindustiren lager hull i filteret som manipulerer målingene. På mange måter minner dette om Volkswagen-skandalen, sier Ficq.

Industrien: Vi følger loven

Tobakksbransjen avviser overfor VG at produktene deres er ulovlige. Selskapet bak Marlboro-merket, Philip Morris, svarer at sigaretter skal måles etter ISO-standaren.

– Slik har loven vært siden 1994, og Philip Morris følger denne loven, sier Pia Prestmo, kommunikasjonsdirektør i Philip Morris.

Hun mener at dagens tester ikke er laget for å måle hvor mye stoffer en røyker får i seg.

– Måling med røykemaskiner er ment til å lage standarisert data over tjære, nikotin og karbonmonoksidutslippene, ikke for å gjenskape hvordan mennesker røyker, sier Prestmo.

Lite kontroll

I Norge er det tobakksindustrien selv som er ansvarlige for å teste nivåene av giftstoffer i sigaretter. Dette stiller Kreftforeningen et stort spørsmålstegn ved.

– Det er forunderlig. I mange andre bransjer, som mat, kontrollerer myndighetene ofte. Det sikrer oss trygghet. At det ikke skjer av en bransje som tar livet av halvparten av brukerne ikke overvåkes, overrasker oss. Når myndighetene nå vet dette om sigarettene, må de agere. Og det må skje fort, sier Ryel i Kreftforeningen.

En annen måte å gjøre det på er også å forby ventilasjonshull i sigarettene. Da får man ikke jukset med målmaskinene.

Ryel fortsetter:

– Jeg tror norske røykere får hakeslepp når de forstår at kontroll fra myndighetene er ikke-eksisterende.

Hun presiserer at det er viktig at det hun omtaler som ulovlige produkter ikke blir importert til Norge.

Stoler ikke på bransjen

– Det er ingen grunn til å stole på denne bransjen. Men vi forventer at de følger de reglene som gjelder, sier Knut Inge Klepp, leder for psykisk og fysisk helse i Folkehelseinstituttet.

Han forklarer at det er regulert i EU hvilken målemetode som skal benyttes for å teste sigaretter. I dag er det ISO-metoden, som ikke dekker til ventilasjonshullene, som er gjeldende.

– Hvis det blir en enighet i EU om nye målemetoder, synes vi det er bra – og vil selvsagt forholde oss til dette. Men i dag er det ingen gode løsninger. Uansett hvilken metode sigarettene testes med, er det hvordan man bruker produktet som har noe å si for helserisikoen, sier Klepp.

– Bør norske sigaretter trekkes fra markedet?

– Så lenge bransjen forholder seg til internasjonale standarene som finnes, er det ikke så mye å gjøre med det. Det er ISO-metoden som det stilles spørsmål ved, og den er nok moden for utskiftning.