KAMPEN MOT KREFTEN: Nicolai Roan og Nina Jensen er klare for å ta opp kampen mot kreften, og bedyrer at ingen utfordring er for stor. FOTO: Privat

Ble pappa for tre måneder siden - har fått aggressiv hjernekreft

Publisert: 10.06.18 11:54 Oppdatert: 10.06.18 12:18

Bare uker etter at Nina Jensen (42) ble mamma, måtte samboeren Nicolai (38) opereres for hjernesvulst. Nå viser det seg at han har en av de mest aggressive formene for hjernekreft.

Nicolai Roan (38) startet med strålebehandling og cellegift på Radiumhospitalet denne uken. Behandlingen skal pågå i seks uker.

Legene har funnet ut at han har glioblastom grad 4, som har en gjennomsnittlig overlevelse på under ni måneder, men Nina og Nicolai er opptatt av å bevare optimismen i den vonde situasjonen.

– Det finnes tilfeller av overlevelse etter 25 år og dette er et av de forskningsområdene der det skjer mest om dagen, sier Nina Jensen til VG.

– Jeg har alltid vist at det umulige er mulig og ingen utfordring er for stor. Det skal jeg bevise nå også, og jeg håper med min kamp å kunne finne en kur og løsninger for alle de andre som blir rammet av det samme, sier Nicolai.

Ondartet hjernesvulst ■ Glioblastom er den vanligste av de primære ondartede hjernesvulstene hos voksne. ■ Glioblastom tilhører en gruppe hjernesvulster som kalles høygradelige gliomer. Den er den hyppigste, og har dårligst prognose. ■ Til tross for kirurgi, strålebehandling og cellegift, er den gjennomsnittlige overlevelsen under 9 måneder. Bare seks prosent lever etter fem år, to prosent etter 10 år. ■ De vanligste symptomene er nevrologiske plager, epileptiske anfall og trykksymptomer som hodepine og kvalme. ■ Hvert år får ca 200 nordmenn over 15 år diagnosen høygradig gliom. Kilde: Kreftlex, legehåndboken.no og Wikipedia

– Jeg er utrolig stolt og imponert over hvordan Nicolai takler dette, og jeg er ikke ett sekund i tvil om at dette er en kamp vi skal vinne. Det er rett og slett ikke noe annet alternativ, sier Nina Jensen, som i fjor forlot sjefsjobben i WWF for å lede Kjell Inge Røkkes gigantprosjekt, forsknings- og ekspedisjonsskipet REV.

Det store miljøengasjementet deler hun med samboer Nicolai, som er selvstendig næringsdrivende. Etter å ha vært sammen i 10 år, opplevde de 24. mars i år å få sitt første barn.

Den lille familien på tre var hjemme i leiligheten på Fornebu da Nicolai plutselig merket at noe var alvorlig galt med hodet.

«Nå skjer det noe med meg», sa han til samboeren, uten å kunne å forklare hva det var. Han ville ikke legge seg ned, av frykt for at han ikke skulle klare å reise seg igjen.

Ambulansen kom etter fem minutter, og da Nicolai var plassert på båren, fikk han et kraftig epileptisk anfall. Hele kroppen ristet, armer og bein gikk i alle retninger, han bet seg i tungen og skrek. Samboer Nina fryktet at han var i ferd med å dø. Nicolai selv husker ingenting av dette.

På sykehuset kom han etter hvert til seg selv, men svulsten var vanskelig å oppdage på CT. Det ble foretatt mange ulike tester, før legene kunne fastslå at han måtte opereres. Svulsten var på størrelse med urskiven på en herreklokke og lå inne i hjernen.

Seks uker etter at sønnen Eik kom til verden på Rikshospitalet, ble pappa trillet inn til operasjon på samme sykehus.

Nicolai er interessert i å vite alt om tilstanden sin og har blitt en del av et utvidet forskningsprosjekt om hjernesvulst.

– Det er stadig flere som blir rammet av hjernesvulst, ikke minst barn, og ingen vet grunnen. Er det helse, mat eller miljø som spiller inn? Nå som vi er blitt foreldre, er dette blitt en ny kampsak for oss, uttalte han til VG etter operasjonen, som ble gjennomført 8. mai.

Samboer Nina smittes av mannens positive innstilling, men innrømmer at det var krevende å ikke falle sammen.

– Livet er satt på vent inntil videre. Vi hadde belaget oss på en fantastisk tid som foreldre, men hadde knapt rukket å få Eik før dette skjer.

Hun forteller at Nicolai med sin positive innstilling har fått sykepleiere til å le og andre pasienter til å se lysere på situasjonen sin.

– Depressive holdninger er ikke bra for noe, mener Nicolai.

– Hvis man klarer å holde humøret oppe, tror jeg det er lettere å komme seg gjennom det.

Finansminister Siv Jensen er Nina Jensens søster og en ivrig tante for lille Eik.

– Nicolai er en utrolig fin type som jeg er nært knyttet til, så dette er tungt, sa Jensen til VG etter operasjonen.

– Å få Eik inn i vårt liv har vært en stor lykke, også for meg. Så skjer dette med Nicolai samtidig. Det er helt uvirkelig. Jeg tror vi skal være glad for at vi ikke vet på forhånd hva som venter oss i livet.

Hun beskriver situasjonen som krevende for hele familien.

– Når jeg opplever noe slikt som dette, begynner jeg å tenke på hvor sårbart livet er, sier Nina, som tidligere har fortalt i VG om sine tre spontanaborter.

Hun oppfordrer andre til å klage mindre over de små tingene i livet, og heller gjøre mest mulig ut av hvert sekund.

– Vi har alltid vært et team, og står 100 % sammen også i denne kampen, sier Nicolai Roan.

– Vi ønsker i utgangspunktet å vie vår tid og vårt engasjement til å kjempe for livet i havet, men akkurat nå er det kampen mot kreften som gjelder.