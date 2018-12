1 av 4

Politiet: Mann siktet for drap på sin kone i Sarpsborg

NYHETER 2018-12-28T13:33:53Z

SARPSBORG (VG) Mannen er siktet for å ha drept sin kone. To barn var til stede i boligen da politiet kom frem fredag morgen.

Publisert: 28.12.18 14:33 Oppdatert: 28.12.18 14:53

Fredag siktet politiet én mann for drap på Moenskogen i Sarpsborg . Siktede ble pågrepet på stedet, i et boligområde i Sarpsborg.

– Politiet var raskt på stedet og fant en hardt skadet kvinne, som senere ble erklært død på stedet. Siktede var også på stedet, og ble pågrepet av politiet. Siktede er gift med avdøde, og de har to mindreårige barn sammen. Barna var tilstede på bopel da politiet ankom, sier politiadvokat Behreng Mirzaei.

Det var to barn som var til stede i boligen da politiet kom til stedet. Politiet er i en innledende fase av etterforskningen og har flere hypoteser.

Siktede er enda ikke avhørt i saken, men politiet tar sikte på at mannen skal avhøres i løpet av dagen, sier Mirzaei til VG.

Hverken siktede eller offeret er norske statsborgere. Politiet kan ikke på nåværende tidspunkt opplyse hvilket land de er statsborgere av.

Bekjent ringte politiet

Meldingen om hendelsen kom på nødtelefonen, har politiets innsatsleder på stedet, Arve Hermansen, fortalt til VG. Han bekreftet også at det ikke er melderen som er siktet for drap.

– Det var en venn eller bekjent av siktede som meldte ifra til politiet om denne hendelsen, sier politiadvokat Mirzaei til VG.

– Var det flere personer enn barna og siktede til stede på adressen?

– Det ønsker vi ikke å gå inn på nærmere nå av hensyn til etterforskningen

Barna blir behandlet som potensielle vitner, eventuelt ofre, og blir tatt hånd om av barnevernet.

– De får nødvendig medisinsk oppfølging, og skal etter planen på tilrettelagte avhør ved barnehuset i Moss i Morgen.

Politiet ønsker heller ikke å si noe om et eventuelt drapsvåpen, og kan ikke bekrefte om det er brukt våpen eller ikke.

Saken etterforskes taktisk og teknisk, og politiet har gått fra hus til hus i boligområdet og foretatt en rudnspørring. Åstedet er sikret, og krimteknikere er på plass og gjør undersøkelser.

På nåværende tidspunkt ønsker ikke politiet å gå ut med flere detaljer i saken, fordi det gjenstår mye i etterforskningen.

Også tiltalt for uaktsomt drap på sønn

Mannen som er siktet for drapet i Sarpsborg, er fra tidligere tiltalt for uaktsomt drap etter at hans sønn, en fire måneder gammel gutt, døde i sitt hjem i 2017. Sakkyndige mener mannen var tilregnelig.

Ifølge tiltalen skal mannen i 30-årene ha plassert sin fire måneder gamle sønn i en badebalje, for så å ha forlatt spedbarnet i baljen og gått til et annet rom i et kortere tidsrom. Mens faren var borte skal sønnen ha havnet under vann og druknet. Han ble tiltalt i begynnelsen av desember.

Helsepersonell forsøkte å gjenopplive spedbarnet i en time før de konstaterte at gutten var død. Det skriver Sarpsborg Arbeiderblad .