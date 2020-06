Obos setter ansatte som demonstrerte i karantene

Ansatte i boligutvikleren Obos som var med på George Floyd-demonstrasjonene, blir av smittevernhensyn bedt om å holde seg hjemme fra jobb de neste ti dagene.

Det opplyser konsernsjef Daniel Kjørberg Siraj til VG. Det var Dagens Næringsliv som først omtalte saken.

– Vi agerer for å ivareta helsen og sikkerheten til våre ansatte. Derfor har vi sagt at det blir hjemmekontor for de som deltok i demonstrasjonen, selvsagt mot full lønn. Vi oppfordrer også de som deltok til å opprettholde karantene på fritiden, forteller konsernsjefen til VG.

Obos har 2.632 ansatte, hvorav 1.694 jobber i Norge, ifølge selskapets egne nettsider. Det var først etter å ha sett folkemengdene som deltok på demonstrasjonen at Obos bestemte seg for å ta grep, forteller konsernsjefen.

– Det er en viktig sak, vi skjønner engasjementet, men da må vi som arbeidsgivere og arbeidstakere i fellesskap bidra til å fjerne risiko for smittespredning i etterkant, sier Siraj.

Han vet ikke om det faktisk er noen Obos-ansatte som deltok på demonstrasjonen.

Daniel Kjørberg Siraj er konsernsjef i Obos. Her er han fotografert i 2017. Foto: Torstein Bøe / NTB scanpix

Etter drapet på afroamerikaneren George Floyd i Minnesota i USA i forrige uke har folk demonstrert over hele USA og i en rekke land verden rundt.

Opptil 15.000 mennesker fredag var samlet utenfor Stortinget i Oslo for å vise sin solidaritet med Black lives matter-bevegelsen. Også i andre norske byer har det vært markeringer.

