President Donald Trump møter med den nordkoreanske lederen Kim Jong-un i den demilitariserte sonen mellom den koreanske grensen. Foto: KEVIN LAMARQUE / X00157

Forsker om historisk Kim-møte: – Kan være forsøk på å bli gjenvalgt

Donald Trump tok steget inn i Nord-Korea og møtte Kim Jong-un. Forsker Stein Tønnesson mener det kan være en del av et større politisk spill.

Da Trump møtte Nord-Koreas president søndag, kalte han øyeblikket «historisk», og det har han rett i: Han er den første sittende amerikanske presidenten som har satt fot i Nord-Korea.

Stein Tønneson, historiker og Asia-forsker ved Institutt for fredsforskning (PRIO), mener møtet er en strategisk fremgangsmåte for å skape en avtale mellom de to landene.

– Det er nok for å opprettholde det personlige diplomatiet, i håp om å få til en avtale som Trump kan nyte godt av i valgkampen.

Etter to møter mellom de to lederne har det ennå ikke kommet på plass en nedrustningsavtale. Det er nå usikkerhet rundt hvorfor Trump vil møte Kim Jong-un for tredje gang uten at en avtale er i boks, men Tønnesson mener det er naturlig.

– Jeg tror ikke det var meningen at møtet i Hanoi i februar skulle feile. Begge statslederne har bekreftet at de ønsker å gå videre, og det har ikke vært atomprøvesprenginger siden den tid. Det lille som har vært av rakettesting har ikke Trump hisset seg opp over heller, sier Tønnesson.

– Falsk diplomati

Victor Cha, tidligere direktør for asiatiske saker i Det hvite hus’ nasjonale sikkerhetsråd, mener derimot at det hele dreier seg om «falsk diplomati». Han var George W. Bush øverste rådgiver på nordkoreanske saker.

– Det er bare historisk hvis det fører til forhandlinger om nedrustning, verifiserbar avtale og fredsavtale. Hvis ikke er det bare noen fine bilder og overdådighet, skriver Cha på Twitter.

Victor Cha snakket under en pressekonferanse i Washington, januar 2019, om hvordan Trump måtte forberede seg til neste møte med Kim Jong-un. Foto: YONHAP / YNA

Kaller møtet «reality-TV»

Cha har tidligere har vært i konflikt med den amerikanske presidenten. Han var nemlig Trump-administrasjonens valg til å være den neste amerikanske ambassadøren i Sør-Korea, men ble ikke lenger vurdert til stillingen i januar, da det var uenighet mellom administrasjonen og Cha om hvordan å håndtere Nord-Koreas utvikling av atommissiler. Dette skrev Reuters.

Nå er han fortsatt tvilende til Trumps håndtering av atomforhandlingene.

I tillegg til å skrive at Trumps møte med den nordkoreanske lederen bare er en god fotomulighet, mener han også at det er «reality-TV» og falsk diplomati.

– Ikke en objektiv stemme

Tønnesson mener Victor Cha ikke er en objektiv stemme i Nord-Korea-debatten.

– Cha har lenge ønsket å velte regimet i Nord-Korea, og er derfor naturligvis skeptisk til dette møtet, sier han til VG.

– Tror du det er mulig å få på plass en avtale mellom USA og Nord-Korea?

– Ja, jeg tror det, sier Tønnesson.

– Nord-Koreas situasjon passer bra for Trump. Han har denne tanken om at det er lederen som kan lage kriser og løse kriser, og det er sånn Nord-Korea også driver på – med Trump får Kim Jong-un respons på dette.

Forsker Stein Tønnesson er Asia-spesialist i PRIO. Her under Arendalsuka 2018. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

– Trenger å krisemaksimere

Den siste tiden har Trump igjen skapt flere overskrifter, mye på grunn av sine trusler mot Iran.

– Dette kan også være en del av det politiske spillet, sier Tønnesson.

Han spekulerer i om den amerikanske presidenten ønsker å skape hysteri, for så å løse kritiske situasjoner rett før valgkampen, og øke sine sjanser for å bli gjenvalgt.

– Det er mulig han trenger å krisemaksimere situasjonen med Nord-Korea før en eventuell avtale. Man kan jo tenke at Kim annonserer å ha en prøvesprenging, etterfulgt av voldsomme trusler fra Trump. Dermed vil han fremstå som helten når Kim Jong-un gir seg, og en avtale opprettes.

