Senja kommune har sendt pengekrav til fiskeriminister Geir Inge Sivertsen (H). Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

Kommunen krever 120.000 kroner av fiskeriministeren

Senja kommune har sendt pengekrav til fiskeriminister Geir Inge Sivertsen (H). Han fikk etterlønn som ordfører samtidig som han fikk lønn som statssekretær.

NTB

Nå nettopp

Fredag skrev Dagbladet at statsråden søkte om og fikk 120.000 kroner i etterlønn fra kommunen da han ble statssekretær i november i fjor.

Han mottok etterlønn fra jobben som ordfører i Lenvik i seks uker samtidig som han ble lønnet fra regjeringsapparatet.

– Det var uryddig

Rådmann på Senja, Hogne Eidissen, sier kommunen har tatt kontakt med Sivertsen for å kreve pengene tilbake.

– Det er ikke avtalt når pengene skal være tilbakebetalt, men Sivertsen ønsker dette avklart raskt, sier rådmannen til avisa.

– Han har søkt om etterlønn han ikke skulle fått. Det var ikke bra det som foregikk, det var uryddig. Nå har vi en god dialog med Sivertsen. Han ønsker å ordne opp i saken så raskt som mulig, fortsetter han.

Fortsatte i styrer

Dagens Næringsliv skriver onsdag at Sivertsen beholdt flere styreverv etter at han ble statssekretær og senere fiskeriminister.

Ingen av vervene var registrert i Stortingets register for verv og økonomiske interesser, noe som er obligatorisk for regjeringsmedlemmer å gjøre innen en måned etter at man har tiltrådt. Sivertsen ble fiskeriminister 24. januar.

Sivertsen tok ifølge DN først affære da avisen fredag i forrige uke sendte spørsmål om han hadde tenkt å fortsette å sitte i styrene til en rekke selskap han fremdeles sto oppført med verv i.

– Jeg tok fredag kveld kontakt med de selskapene hvor jeg fortsatt står oppført med verv, for å formidle at jeg fratrer med umiddelbar virkning, skriver Sivertsen til DN.

Sivertsen fortsatte som styreleder i ett av selskapene, Byggematerialer, deltok på styremøte og mottok styrehonorar selv etter at han ble en del av regjeringen Solberg.

Publisert: 19.02.20 kl. 17:10

