Titusener demonstrerer i Hongkong – prøver å storme parlamentet

Høringen av en ny lov har blitt utsatt etter tusenvis av mennesker tok til gatene i Hongkong. Den omstridte loven muliggjør utlevering av mistenkte i straffesaker til Kina.

Demonstrantene i Hongkong prøver ifølge AFP å storme parlamentet.

The Guardian melder at demonstrantene blir møtt med tåregass av politiet når de prøver flytte seg nærmere parlamentet, og at noen av dem nå trekker seg tilbake.

Onsdag morgen flokket demonstranter seg rundt lokalene til den lovgivende forsamlingen for å protestere mot den omstridte lovendringen.

Den nye loven skal gjøre det mulig å utlevere mistenkte i straffesaker til Kina. Demonstrantene frykter at endringen skal føre til utlevering av politiske aktivister og at Beijings meningsmotstandere kan bli levert til et lukket kinesisk rettsvesen, skriver NTB.

Onsdag morgen kom meldingen om at høringen har blitt utsatt, og den planlagte datoen for avstemning 20. juni ble også endret da tusenvis av mennesker protesterte.

Demonstranter i Hongkong blir spylt av vannkanoner av opprørspoliti. Foto: TYRONE SIU / X02605

Lederen av lovgivningen, Andrew Leung, sier at høringen vil bli holdt ved en senere anledning, men demonstrantene er ikke fornøyde.

– Ikke ta gleden på forskudd. Leung kan planlegge høringen igjen når som helst. La oss fortsette, roper protestarrangørene over høyttalere. Det skriver The Guardian.

Opprørspoliti fjerner demonstranter fra protestene utenfor lokalene til den lovgivende forsamling i Hongkong.

Demonstrantene har på masker og plastfolie for å beskytte mot pepperspray, siden opprørspoliti har gjort det tydelig at de er villig til å bruke makt for å holde mengden rolig.

Flere av demonstrantene peker mot paraplybevegelsen, masseprotestene som rammet Hongkong i 2014.

– Mot slutten av paraplybevegelsen sa vi at vi ville komme tilbake. Nå er vi tilbake, roper mengden. Det skriver CNN og The Guardian.

Publisert: 12.06.19 kl. 09:51 Oppdatert: 12.06.19 kl. 10:39