Klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn (V) måtte svare på spørsmål om iskanten i Stortingets spørretime onsdag. Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix

SV til angrep på Rotevatns «helt egne» iskantstrek

SVs Lars Haltbrekken mener regjeringen ikke har lyttet til de relevante fagmiljøene når det gjelder iskanten, men heller laget en helt egen grense.

NTB

For mindre enn 10 minutter siden

Haltbrekken pekte i Stortingets muntlige spørretime onsdag på at iskantsonen er en fysisk sone, som beveger seg med isen gjennom året.

– Den er målbar, og det er noe fagmiljøene som forsker på dette kan definere slik Polarinstituttet og Havforskningsinstituttet har gjort. Iskantsonen er miljøvitenskap, ikke politikk, sa han.

Faktisk.no: Dette må du vite om iskanten

– Hvorfor har ikke regjeringen hørt på de relevante fagmiljøene og satt grensene for iskantsonen der den faktisk går, men i stedet laget en helt egen grense for hvor den går? spurte SV-politikeren.

Klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn (V) viste til at det ikke har vært faglig uenighet om hvor iskanten faktisk går, men hvor grensen skal trekkes for det såkalte særlig verdifulle og sårbare området (SVO) rundt iskantsonen.

Vil flytte iskanten: Dette er regjeringens forslag

– Faglig forum hadde to ulike syn på det. Det ene synet var at man burde trekke grensen ved 0,5 prosent isfrekvens, mens det andre synet var at man burde trekke grensen på 30 prosent isfrekvens, sa han.

– Vi har valgt å legge oss på 15 prosent. Det er ikke fordi vi har et annet syn enn naturforskerne på hvor det til enhver tid er is. Men når isen beveger seg så mye som den gjør, over mange tiår, må man ta noen valg for hvor man trekker en grense for petroleumsaktivitet, sa statsråden.

Fikk du det med deg? Siv Jensen avblåser trussel om å felle regjeringen

– Den grensen går nå lenger sør enn den har gjort noen gang. Den går betydelig lenger sør enn 2015-grensen, og den går lenger sør enn 2011-grensen. Og den gir et bedre vern av iskantsonen som naturvernfenomen, sa Rotevatn.

Publisert: 06.05.20 kl. 12:38

Mer om Iskanten Klima

Fra andre aviser