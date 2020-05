KAN ENDELIG MØTES IGJEN: Det var så hjertevarmende å kunne møte barnebarna igjen, forteller Gro Nylander, som tok Selja (9) og Aleta (12) på en bondegård. Vær forsiktig med fysisk kontakt, minner FHI om. Foto: Terje Bringedal

FHI mykner opp coronarådene til besteforeldre: – Veldig hjertevarmende

Er du besteforelder og savner barnebarna, kan det være en god tid for å møte dem nå, oppgir Folkehelseinstituttet til VG. Gro Nylander (77) har fått sin første klem på syv uker av barnebarnet.

Gro og Selja (9) står i hagen og ser på familiens kaniner hoppe rundt, da Selja føler seg kald: «Jeg skulle varmet meg på deg, hadde det ikke vært for det dumme corona-greiene».

Da klarer ikke bestemor å holde tilbake lenger, og inviterer Selja inn i jakken sin, så hun får stå med ryggen inntil henne. Gro holder forsiktig rundt barnebarnet sitt og lukter på håret hennes.

– Det var bare så deilig! Jeg fikk en klump i halsen og blanke øyne – det ble et rørende øyeblikk. Jeg vet vi ikke skulle vært så nære, men det skjedde så spontant.

Etterpå får Gro litt dårlig samvittighet for klemmen, så hun vrenger jakken og vasker seg godt. I det siste har hun skrubbet hendene så mye at huden er sår og tørr.

– Jeg har jo vært redd for at barna skal være for store til å gidde, eller jeg for gammel til å orke, når vi har funnet en vaksine for dette viruset. Nå løsner vi litt opp, og det føles veldig, veldig hjertevarmende.

Mykner rådene

Savner du barnebarna, kan det være en god tid for å møte dem nå, opplyser Folkehelseinstituttet til VG lørdag. Men vær forsiktig med fysisk kontakt.

– Siden det er sårt for mange å ikke være sammen med barnebarna sine, har vi et ønske om å tilpasse rådene og retningslinjene så mye som mulig, sier overlege Are Berg i Folkehelseinstituttet (FHI) til VG.

Siden mars har mange besteforeldre valgt å holde seg unna barnebarna, etter rådene fra helsemyndighetene. FHI har vært klare på at besteforeldre ikke bør brukes til for eksempel pass av barn, da økende alder gir risiko for alvorlig forløp av covid-19.

Rådet er fremdeles gjeldende, men nå er FHI litt mykere i formuleringene til VG.

OVERLEGE: Are Berg ved Folkehelseinstituttet. Foto: Trond Solberg

– Endringen er ikke dramatisk, men hvis det er lenge siden besteforeldre har sett barnebarna, kan det være en god tid for det nå. Det er godt vårvær i deler av landet, og mindre smittespredning, sier Berg.

Det er to ting som gjør at myndighetene vurderer møte mellom barnebarn og besteforeldre litt annerledes nå: Mindre smittespredning i samfunnet, og bedre kunnskap både om barns rolle som smittespredere og hvem som er i risikogruppen.

Selv om kunnskapen vi har per i dag ikke er bunnsolid, ser det ut til at jo lavere alder, desto mindre smittsom er man, opplyser overlegen. Det er altså mindre sannsynlig at barnebarnet smitter deg.

– Likevel er det tiltakene som tar vare på risikogruppene vi må holde på lengst. Det er der konsekvensene kan være størst. Men hvis vi skal stå i dette lenge, må vi kunne være sammen. Vi kan ikke leve et liv over måneder og år i isolasjon, så vi må finne en balanse, sier Berg.

– Prøv å ikke ha direkte, fysisk kontakt

Det er fremdeles helt vesentlig å følge de helt enkle reglene, sier Berg: Vask hender, hold avstand, hold deg hjemme hvis du er syk og møt hverandre ute om det er mulig.

– Prøv fremdeles å ikke ha den direkte, fysiske kontakten som å sitte på fanget – men om det skulle skje gjør du ingen forbrytelse. Hvis barnet kommer løpende og kaster seg rundt halsen på bestemor, kan det føles voldsomt å fysisk ta barnet bort. Da er det kanskje bedre å bare tenke «ja, ja, det får gå».

Desto lenger man er tett på hverandre, og særlig innendørs, vil smitterisikoen øke.

Det har vært misforståelser knyttet til hva som er regler, og hva som er oppfordringer, opplever overlegen.

– Avstanden mellom besteforeldre og barnebarn var spesielt viktig når skoler og barnehager ble stengt. Hvis man ta flyttet omsorgsoppgaven over til besteforeldre, kunne vi flytte smittefaren til de som absolutt ikke burde ha den.

Opplever en sorg

Da Gro Nylander (77) og mannen Øyvind Almaas (80) forsto at skolene stengte, var deres første tanke at de kunne styre hjemmeskolen for barnebarna.

– Men da sa datteren min, som er lege, at «nå skal vi ikke omgås, av hensyn til dere», forklarer Gro.

I 14 år har Gro og Øyvind bodd vegg i vegg med barnebarna sine. Mellom husene er det en indre gang med dører som alltid har vært åpne. Barna har løpt mellom: Har du sukker, bestemor? Hva med ketchup? Kan vi låne spiker, bestefar? Går det an å lage en sukkerspinnmaskin? Eller skal vi bygge en hytte?

Bestefar sier aldri nei.

Men for syv uker siden måtte døren mellom husene låses for første gang.

– Du gir og får så mye som besteforeldre, og vi er vant til å føle oss nyttige. Det er en sorg å plutselig ikke kunne bidra slik vi pleier, og det tror jeg mange besteforeldre føler på, sier Gro.

Hun er lege, og på nyåret ga hun ut en bok om nettopp besteforeldre, Barnebarn – glede og alvor.

Uten at hun visste om det skrev Gro da om noe som nå har blitt usedvanlig aktuelt: Om besteforeldre som ikke bor i nærheten av barnebarna, og hvordan man likevel kan være sammen.

PÅ BONDEGÅRD: Da Gro Nylander (77) og mannen Øyvind Almaas (80) endelig fikk møte Selja (9) og Aleta (12) igjen, dro de på en gård for å hilse på noen søte, små lam. Foto: Terje Bringedal

– Kom deg ut i den digitale verden

– Vår generasjon er sinker nå det gjelder digitale greier, som egentlig ikke er så vanskelig. I denne tiden har jeg sittet i timevis på FaceTime med en niåring som gjør lekser. Det er ikke alltid jeg trenger å si noe, eller hjelpe, hun vil bare at jeg skal være der, sier Gro, som de siste ukene har levd i selvpåført karantene sammen med Øyvind.

Når man ikke kan treffe barnebarna, har mange besteforeldre som gir råd i Gros bok god erfaring med å ha videosamtaler via. for eksempel Skype.

Hun forteller om en farfar som viste barnebarna spennende trylletriks i en videosamtale – og neste gang de snakket sammen avslørte han løsningene. Slike ting gjør det gøy for barna å ha kontakt, mener Gro.

– Til besteforeldre som sitter hjemme og er lei seg – kom deg ut i den digitale verden. Vi øver oss. Det er ikke så vanskelig, og ofte kan barnebarna veilede.

På lørdag hadde Gro og Øyvind den første kjøreturen med to av barnebarna siden 12. mars, da regjeringen innførte de strengeste tiltakene i norsk fredstid.

– Vi pleier å ha med barna på mangt, og kjøre dem til aktiviteter, så det har vært et savn å ikke kunne gjøre det.

Gro kjørte med munnbind, og hadde vinduet på gløtt for å få god gjennomlufting. I bilen fortalte jentene hvor glade de var for å kunne være litt nærmere besteforeldrene igjen. Gro hadde bakt en skolebrødkake, som ble delt opp i riktig antall stykker som ikke berørte hverandre.

– Viktig å ikke slippe helt opp

– Det er viktig å ikke slippe helt opp, og å fortsette å følge rådene etter beste evne. Det er vi som er sårbare! Jeg har snakket med flere som har gjennomgått corona, og de sier rett ut at det er helt jævlig.

Besteforeldre, og spesielt bestemødre, blir lykkelige av barnebarn, er Gros inntrykk etter å ha lest studier om dette.

PÅ TUR: Gro Nylander (77) og mannen Øyvind Almaas (80) på sin første kjøretur med barnebarna Selja (9) og Aleta (12) etter at coronakrisen slo til for fullt i Norge. Gro bruker munnbind for sikkerhets skyld, og er vant til det fra jobben som lege. Foto: Terje Bringedal

Det varmer i brystet når hun kan samle hele familien rundt et matbord, og se til at alle får noe å spise. Gro har ennå ikke fått sett alle barnebarna etter at pandemien slo til, men tror tiden nærmer seg for en hyggelig vaffelstund sammen.

– Jeg er veldig spent på hvordan det blir fremover. Personlig tenker jeg at vi holder en del avstand i noen uker til, slik at vi ser om det blir en oppsving i smittetallene. Hvis det holder seg jevnt, eller synker, vi vil slippe noe mer opp.

Døren i huset mellom besteforeldrene og barnebarna er fremdeles lukket. Men den er ikke lenger låst.

– Det var jo et godt bilde på det hele, ler Gro.

Publisert: 03.05.20 kl. 21:23

