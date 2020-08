Byrådsleder i Bergen: – Bekymret for utviklingen

– Vi er bekymret for utviklingen vi ser i Bergen, sier byrådsleder i Bergen Roger Valhammer. Kommunen forbyr private sammenkomster over 20 personer i et nytt vedtak.

– Vi vurderer det dithen at det som blir sett på som anbefalinger ikke er tilstrekkelig, sier byrådsleder Roger Valhammer.

Han viser til at de blant annet ser at folk ikke overholder råd om å ikke være maks 20 personer samlet og kommunen forbyr derfor slike samlinger med flere enn 20 personer i private sammenkomster nå.

– Vi håper at dette kan bli en nasjonal forskrift og tror dette er et problem flere steder, sier Valhammer.

Han sier at de ikke ønsker å legge flere oppgaver over på politiet, men at de nå har sanksjonsmuligheter til å håndtere disse situasjonene dersom det blir nødvendig.

– Vi gjør ikke dette fordi politiet trenger det, men fordi vi vil at alvoret skal synke inn. Jeg vil minne om at dette ikke bare gjelder studenter. Selv om festingen i små lokaler har gjeldt mye ungdom, gjelder det alle, sier han.

– Vinduet vi ser er avgjørende

Bergen kommune har 19 nye smittetilfeller de siste 14 dagene viser VGs oversikt. I forrige uke meldte de at rekordmange testet seg på legevakten. Blant de smittede er en student tilknyttet en faddergruppe som hadde deltatt på fadderfest etter å ha testet seg.

– Vi er bekymret for utviklingen vi ser i Bergen. Skolene åpner på mandag og vi vil fremdeles ha en utstrakt bruk av hjemmekontor. FHI har sagt at Norge kan nå rødt nivå.

– Vinduet vi er i akkurat nå er helt avgjørende for hvordan utviklingen og smittesituasjonen blir fremover.

Byrådslederen sier at situasjonen ikke er så ille i Bergen enda, men at han er redd for at den skal bli det. Valhammer tror alle må hente fram tankesettet fra månedene smitten sto på som verst.

– Jeg tror at vi er nødt til å finne tilbake til sånn vi tenkte og agerte i mars, april og mai da smittesituasjonen var en annen enn den var tidligere i sommer.

Planlegger for økt testkapasitet

Beate Husa, byråd for eldre, helse og frivillighet, sier at kommunen kontinuerlig for å redusere smitten.

– Dagens testkapasitet med test seks dager i uken vil tilsvare en testkapasitet på 2,1 prosent av innbyggerne i uken. Vi har også en plan dersom kravet til testkapasitet økes til fem prosent, sier hun.

Husa er likevel klar på at noen kan komme til å oppleve kø når de skal testes. Dette fordi smittesituasjonen er i konstant forandring.

En flaskehals når det gjelder test er hvordan man bestiller.

– Det å gjennomføre timebestilling og for vårt personell å gjøre testene klare er en flaskehals. Vi har bedt nasjonale helsemyndigheter om et bedre system her, og skal ha et nytt møte med dem om mulighetene for dette, sier hun.

Byrådsleder Valhammer sier at de vil prioritere drop-in-testing.

Publisert: 14.08.20 kl. 10:06 Oppdatert: 14.08.20 kl. 10:25

