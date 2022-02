ANTATT DREPT: Nerid Høiness var 30 år gammel da hun ble funnet død i Laos i 2020.

Norsk politi får ikke svar etter Laos-pågripelse: − Forstår at det er krevende

Familien til drepte Nerid Høiness sitter fortsatt igjen med spørsmål om hva som skjedde med henne. Svar har vært vanskelig å oppdrive, selv for politiet.

Det har gått nesten tre måneder siden japanske Ogu Hiroyuki (39) ble arrestert av politiet i Laos for drapet på Nerid Høiness (30) fra Nøtterøy.

Hva som skjer i saken har hverken norsk politi eller familien fått vite.

Det var i januar 2020 at Nerid ble funnet drept i den sørasiatiske republikken Laos, som ligger mellom Vietnam og Thailand.

Den gangen ble kjæresten hennes, Hiroyuki Ogu, mistenkt og etterlyst for drapet på den norske kvinnen.

Det var først lille julaften 2021 at familien fikk beskjeden de hadde ventet lenge på:

Nerids antatte drapsmann hadde blitt tatt etter nesten to år på rømmen.

Den pågripelsen hadde funnet sted allerede en måned før, 20. november 2021.

Da pågripelsen av japaneren ble kjent for norsk politi 23. desember i fjor, sa leder av etterforskningsseksjonen ved Tønsberg politistasjon Knut Erik Ågrav til VG at informasjonen kom som et svar på en henvendelse norsk politi hadde rettet til Laos.

– Vi sender en henvendelse ned dit og foreslår etterforskningsskritt og tilbyr bistand i midten av desember. Så kommer den e-posten som svar lille julaften.

Ågrav forteller til VG nå at de sendte en rekke spørsmål om straffesaken og veien videre tilbake til Laos via Interpol i slutten av januar.

De har ikke fått noe svar.

VENTER: Seksjonssjef for etterforskning ved Tønsberg politistasjon, Knut Erik Ågrav.

– Vi forstår at familien synes det er krevende å ikke vite og ikke få raske svar slik vi er vant til i Norge. Det er her lover og regler, innsyn og rettigheter er forskjellige rundt omkring i verden spiller inn og norsk politi må benytte de kanaler som finnes i dette internasjonale bildet. Det mener vi at vi gjør, sier Ågrav.

For samarbeid med politi i utlandet er det Kripos som har hovedansvar for kontaktformidling, og fungerer som et av flere mellomledd.

Lokalt politi i Norge tar gjerne kontakt med Kripos som kontakter Interpol eller Europol, som igjen har kontakt med det aktuelle landets politimyndighet.

I tillegg har politiet i de nordiske landene gått sammen for å ha en sambandsmann i området, med base i Thailand.

– For å kunne gi de pårørende mest mulig informasjon forsøker vi også å gå diplomatveien, og vi har et ønske om å kunne bruke den nordiske sambandsmannen i større grad. Dessverre har ikke det vært mulig så langt på grunn av strenge restriksjoner ved grensene, sier Ågrav videre.

SPØRRENDE: Bistandsadvokat Sidsel Katralen savner svar om hva som skjer i etterforskningen.

– Jeg er forundret over at det ennå ikke har vært mulig å oppdrive informasjon rundt straffesaken til Hiro, hvem som er påtaleansvarlig og dokumenter, sier familiens bistandsadvokat Sidsel Katralen ved Elden Advokatfirma.

Katralen forteller at mangelen på informasjon oppleves tyngende for familien som sitter igjen med mange ubesvarte spørsmål om hva som skjedde med Nerid, og hva som skjer i saken mot Ogu.

– Jeg er egentlig ikke så overrasket, sier Nerids mor Ellen Høiness. Hun fortsetter:

– Vi kan ikke forvente at Laos har samme rettssystem som her i Norge.