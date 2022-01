FHI: Tror vi kommer til å se en topp i månedsskiftet

Folkehelseinstituttet har lenge varslet om at vi sannsynligvis har pandemiens høyeste smittetopp i vente. Nå sier avdelingsdirektør Line Vold at den kan komme allerede før februar.

Publisert: Nå nettopp

– Det vi tror er at vi kommer til å se en topp i månedsskiftet januar-februar, kanskje i begynnelsen av februar, forteller avdelingsdirektøren til VG.

Line Vold sier at de dermed forventer en bratt økning i antall coronapasienter på sykehusene. På den andre siden trekker hun frem at det er flere andre land med omikronsmitte som har opplevd at smitten går raskt ned igjen:

– I Sør-Afrika hadde de veldig rask økning i smitte, og så fikk de en ganske rask engang også, når de hadde vært gjennom toppen, sier hun.

Smittetrenden i Norge er nå stigende, ifølge VGs oversikt. På fredag ble det registrert 12.360 smittetilfeller i hele landet, hvilket er det høyeste tallet under pandemien.

– Vi er inne i en situasjon hvor vi har et virus som smitter lettere enn før. Dermed ser vi at smittetallene går oppover, det er forventet, sier Vold.

– Kan vi nå forvente at de fleste av oss vil bli smittet?

– Ja, det vil si at vi tror flere hundre tusen vil bli smittet av omikron før vi ute av denne bølgen igjen.

Denne prognosen er imidlertid langt mer optimistiske enn de FHI kom med før jul. Da vurderte de at omikronvarianten i verste fall kunne føre til 300.000 smittetilfeller hver dag.

Saken oppdateres