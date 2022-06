«SØKK»: Det midterste brufundamentet står på skjeve og har sunket på broen som er fra 1986. Broen ble stengt tirsdag.

Mary Ann bor på én side av broen – jobber på den andre

KVÆNANGEN (FRAMTID I NORD/VG) Nå er Mary Ann Andersen og barnehagen hun jobber i skilt av en brist i Baddu-broen. – Det er bare fryktelig upraktisk, sier Kvænangen-ordføreren om at kommunen er splittet i to.

Marthine Frantzen Dalvik, Framtid i Nord.

Synne Eggum Myrvang

Kjetil Martesønn Skog (foto), Framtid i Nord.

Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

Mary Ann Andersen bor i Nordreisa kommune, men jobber som barnehagestyrer i Burfjord barnehage i Kvænangen.

Nå gjør bristen i broen i Badderen at hun ikke kommer seg på jobb. Tirsdag fikk E6-broen nemlig «et søkk» – og den eneste omkjøringsveien er via Finland:

En biltur på over 9 timer.

– For meg som styrer jobber jeg nå med å få pc-en hjem til meg. Barnehagen vil drifte seg selv med de ansatte som er der og jeg vil ha telefonkontakt med de ansatte der. Det er verre med avdelingen vi har i Badderen. Den er per i dag stengt, sier hun til Framtid i Nord.

Det vil ifølge Statens vegvesen ta inntil to uker før en midlertidig bro er på plass og E6 kan åpne igjen.

Barnehageavdeling kan forbli stengt

– To uker er altfor lenge til å være fysisk borte fra jobb. Jeg tenker ikke det er alvorlig om jeg ikke kommer meg på jobb i to uker, det går bra i Burfjord barnehage. Men fortsetter det slik vil ikke avdelingen i Badderen kunne holdes åpen. Det er verre for dem.

Hun håper at kommunen setter opp en båt så raskt som mulig.

– Jeg tenker kjapt, uten at jeg er sikker, at kommunen kanskje må sette opp en båt fra Burfjord til Badderen, hvis det går. Slik at både vi som er ansatt i kommunen og skoleungene skal kunne komme oss mellom stedene.

Videre sier hun at det viktigste er at kommunen tenker ut en løsning for de lokale.

– En båt kunne vært en løsning. Ikke en båt for alle, men for samfunnet som er berørt. Det hadde vært en løsning for lokalbefolkningen.

BROFAST: Mary Ann Andersen bor på den ene siden av broen med brist, og jobber på den andre. Nå risikerer hun å være 14 dager borte fra jobb.

Tilbyr båt for bro

Onsdag formiddag melder Kvænangen kommune at folk som er nødt til å komme seg over elven kan ringe en kontaktperson for å bli fraktet i båt over elven.

– Det er bare et akutt tilbud, primært til dem som hadde folk og biler på hver sin side av broen da den ble stengt i går og ikke kom seg over, sier ordfører Eirik Losnegaard Mevik (Ap) til VG.

Den «akutte» løsningen er Tor Johnny Josefsen som driver bilverksted ved broen og nå bruker sin 18-fotsbåt til å frakte folk over elven.

– Jeg har 122 anrop så langt i dag, svarer han kontant når VG spør om mange har trengt hjelp. Også da er han på elven.

HJELPER TIL: Tor Johnny Josefsen driver bilverksted ved broen, men har brukt dagen på å hjelpe kommunen med å frakte folk over elven.

Det er rett og slett «vanvittig stor pågang» for den midlertidige skipperen.

– Jeg kjører over hele tiden nå, fortsetter han.

– Hvem trenger hjelp til å komme over?

– Jeg har kjørt over hjemmesykepleiere, for eksempel. Det er alt mulig. Den siste her, var en som ikke fikk kommet seg av gårde med buss og dermed mistet flyet sitt til utlandet. Dette gir alvorlige konsekvenser for hele samfunnet her, sier Josefsen.

I bilverkstedet hans har seks kunder måttet avlyse fordi de har bilene på feil side.

Alternativ rute: – I praksis ingen omkjøring

Kvænangen kommune jobber nå sammen med fylkeskommunen med håp om at en av deres rutebåter kan brukes til transport av eksempelvis skolebarn og for folk som skal til legen.

For å kjøre rundt er i praksis ikke en løsning, mener ordfører Mevik

– Dette er i praksis ingen omkjøring. Skal du kjøre ni timer omvei for å dra til fastlegen? spør Mevik ironisk.

TIL UNNSETNING: Deler til midlertidig bro sendes fra Statens vegvesens lager i Molde. Deretter skal den monteres. Det vil ta anslagsvis 14 dager å få på plass en ny løsning.

– Fryktelig upraktisk

– I helgen skal det være flere konfirmasjoner, folk skulle få besøk og andre skulle på hytta på andre siden av broen. Man legger jo bare til grunn at det som er hovedferdselsåren er åpen, sier han.

– Hva skal de som har barn i barnehagen som nå kanskje må holde stengt gjøre?

– Mange av foreldrene har kanskje utfordringer med å komme på jobb selv. Det er her transportløsningen vi vil få på plass kommer inn. Kanskje kan barnehageansatte ta ungene med på en båt hvis vi får det på plass, for eksempel. Vi har ansatte som er veldig kreative og gode på å løse situasjonen slik den er, sier han.

– Det er bare fryktelig upraktisk.