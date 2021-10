Les dagens VG her!

Joanne McGregor (41) og politimann Rigoberto Villarroel (48) var på vei til bilen med sin fem år gamle datter da de havnet midt i dramaet i Kongsberg. Politimannen fikk en pil skutt i ryggen, mens Joanne plutselig møtte gjerningsmannen ansikt til ansikt. Les den dramatiske historien i dagens VG.

Strømprisene deler Norge i to. Det kan bli et problem for statsminister Jonas Gahr Støre, skriver VG-kommentator Astrid Meland.

Manchester Uniteds Cristiano Ronaldo spilte i helgen sin tredje målløse ligakamp på rad. Portugiserens inntreden kan bli et problem for manager Ole Gunnar Solskjær mener eksperter. Les saken i dagens VG.

