Bente og brødrene hennes har solgt leiligheten til foreldrene og fordelt arven allerede mens moren bor på sykehjem. Der hjelper Bente henne med det praktiske - og får til og med betalt for det. Slik unngår du arve- konflikter.

Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

Etter den alvorlige sykdomsperioden så Bjørn Einar Romøren (40) på det å delta i «Mesternes mester» som en bragd. Nå takker finalisten kona Martine for støtten.

WASHINGTON D.C. (VG) USA oppretter enheten KleptoCapture, for å ta spore opp oligarkenes luksuseiendommer. VG ringte på én av dem.

På sosiale medier forteller flere nordmenn at de vil reise til Ukraina for å kjempe mot Russland. Ukrainas ambassade sier til VG at mange har kontaktet dem – og hevder at tusener fra hele verden nå vil dra til krigen.

