SPESIALENHETEN: Politimannen har blitt etterforsket av Spesialenheten for politisaker, som har sine kontorer i Triangelgården på Hamar. Foto: Brenden, Jo E. / NTB

Tiltalt politimann hevder han ikke hadde sex med tre kvinner

Påtalemyndigheten mener politimannen misbrukte sin stilling for å få seksuell omgang med tre kvinner, deriblant en rusavhengig informant. – Kan bevise at han var andre steder, sier mannens forsvarer.

Av Thea Rosef

Publisert: Nå nettopp

Mandag må politimannen møte i Vestfold tingrett for å svare på tiltalen.

Ifølge den skal politimannen fra Sør-Øst politidistrikt i perioden oktober 2015 til våren 2019 ha hatt samleier med en av kvinnene i hans hjem og på en politistasjon. Kvinnen skal ha hatt et rusproblem og i perioden gitt opplysninger om et narkotikamiljø.

Under en ransaking av hjemmet til politimannen fant politiet en revolver han ikke hadde tillatelse til å ha, samt større mengder ammunisjon i et ulåst garderobeskap.

De tre fornærmede kvinnene er alle involvert i saker den tiltalte politimannen har jobbet med.

– Han erkjenner ikke straffskyld for noen deler av av tiltalen, med unntak av forholdet som gjelder oppbevaring av våpen og ammunisjon, sier hans forsvarer Steinar Thomassen.

– Han sier han ikke har hatt seksuell omgang med noen av kvinnene.

Forsvarer: Kan bevise at han var andre steder

Knut Wold ved Spesialenheten for politisaker betegner saken som alvorlig.

– Det har vært en omfattende etterforskning. Vi kommer til å føre en rekke vitner og framlegge betydelig dokumentasjon, sier Wold til NTB søndag.

Politimannen har vært etterforsker i en rekke saker der den rusavhengige informanten hadde status som fornærmet, vitne, siktet og mistenkt eller domfelt.

I tiltalen står det at han «kjente hennes problematiske samlivsforhold og avhengighet av rusmidler, hvilket gjorde det lettere å utnytte posisjonen som polititjenesteperson for å oppnå den seksuelle kontakten».

– Den ene kvinnen har vært del i en straffesak han har etterforsket, og de har hatt kontakt i forbindelse med saken. Men at det skal ha skjedd noe seksuelt bestrider han, sier Thomassen.

Kvinnens bistandsadvokat, Espen Refstie, sier at hans klienten har gitt en detaljert forklaring til politiet, og er innstilt på å forklare seg i retten om disse forholdene.

Når det gjelder de to andre kvinnene, er det personer mannen har kommet i kontakt med gjennom arbeid som politimann, sier hans forsvarer.

– Denne saken vil i stor grad handle om troverdighet. Det er vanskelig å forsvare seg mot påstander som ligger såpass langt tilbake i tid, hvor det er beskyldninger om at han har vært ulike steder. Flere av disse tidspunktene det hevdes at han har vært, kan vi bevise at han var andre steder.

Torunn Haug er bistandsadvokat for de to sistnevnte kvinnene, og ønsker ikke å kommentere saken utover det hun har uttrykt tidligere.

Skal ha truet informant

Politimannen er også tiltalt for grove brudd på tjenesteplikten ved at han skal ha advart den rusavhengige informanten om en ransaking politiet skulle foreta hjemme hos henne.

Videre er politimannen tiltalt for å ha forsøkt å påvirke etterforskningen mot seg selv.

Høsten 2019, da politimannen visste at han var under etterforskning av Spesialenheten, kontaktet han ifølge tiltalen kvinnen på telefon. Han skal da ha sagt at de skulle samkjøre forklaringer om at de ikke hadde hatt seksuell omgang, og at kvinnen ikke hadde gitt ham opplysninger om narkotikamiljøet.

Ifølge tiltalen truet politimannen kvinnen med at han ville tyste til det kriminelle miljøet om kvinnens kontakt med politiet.

Også en annen av de fornærmede skal ha blitt bedt om å lyve til Spesialenheten.

Høsten 2016 inviterte politimannen seg hjem til en andre kvinne som hadde vært til stede på politistasjonen i forbindelse med et avhør av en annen fornærmet kvinne. Der hadde han samleie med kvinnen, ifølge tiltalen.

Tre år senere skal han ha oppsøkt den samme kvinnen. Da hadde hun blitt skadet i en trafikkulykke, og i anledning straffesaken skulle politimannen foreta et avhør av henne. Ifølge tiltalen dro han hjem til kvinnen for å snakke om det kommende avhøret, og gjennomførte et samleie med henne.

I perioden høsten 2017 til høsten 2018 skal politimannen også hatt seksuell omgang med en tredje kvinne i hennes hjem. Da var han etterforsker i kvinnens sak, og var i den forbindelse hjemme hos henne for å gjennomføre avhør.

Det er satt av nesten tre uker til saken.