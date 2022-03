UNDER ANGREP: Denne boligblokken, som også huser baren «Old Hem», ble truffet av en russisk rakett mandag.

Kjent bar sønderbombet i Kharkiv: − Vi kommer aldri til å tilgi

Ødeleggelsene blir stadig mer omfattende i Ukrainas nest største by. I nesten tre uker har innbyggerne levd under konstant frykt for russiske bombeangrep.

Publisert: For mindre enn 30 minutter siden

Russland har gjentatte ganger nektet for å ha bombet sivile områder i Ukraina, og har i stedet holdt fast ved at de gjennomfører «høypresisjonsangrep» mot strategiske mål.

Bildene fra krigen forteller derimot en annen historie.

En boligblokk midt i byen Kharkiv ble ødelagt av et russisk rakettangrep mandag, ifølge AP. Bygget deler også adresse med den kjente baren «Old Hem».

– Var dette virkelig et strategisk objekt? Vi kommer aldri til å tilgi dem for å ha tatt fra oss en eneste murstein, gate eller menneskeliv, sier Anna, barsjef på «Old Hem».

Hun ønsker ikke etternavnet sitt på trykk, men VG kjenner til hennes fulle navn.

To personer døde i angrepet, ifølge påtalemyndigheten i Kharkiv. Anna forteller at ingen av gjestene eller de ansatte i baren ble skadet, ettersom de har holdt stengt siden invasjonen begynte.

FØR KRIGEN: Slik så bygget ut før det russiske rakettangrepet mandag. Bildet er tatt i 2015.

Likevel blir situasjonen i Ukrainas nest største by verre for hver dag som går:

– Vi har blitt etterlatt uten hus, klær eller mat. Men vi er i live, og det er det viktigste, sier barsjefen.

«Uhemmet terror»

De første russiske bombene begynte å falle over Kharkiv på invasjonsdagen 24. februar. Nå er ødeleggelsene i byen enorme.

Totalt skal over 600 boligblokker og 48 skoler ha blitt bombet i stykker, ifølge ordføreren Igor Terekhov.

Videoer på sosiale medier har vist boligområder i Kharkiv som er blitt teppebombet av russiske fly. Ukrainas president Voldomyr Zelenskyj har blant annet omtalt angrepene som «uhemmet terror».

Flere av byens 1,4 millioner innbyggere er blitt tvunget til å søke tilflukt i T-banestasjonene under bakken, som nå fungerer som både boliger og bomberom.

Her kan du se bilder av ødeleggelsene:

Livsverket i ruiner

Barsjefen Anna forteller at hun var med på at opprette baren for ti år siden. Nå ligger livsverket i grus.

– I dag ble den ødelagt. Et sted der hundrevis av mennesker var lykkelige, et sted der vi jobbet i ti år, ødelagt på bare noen få minutter, sier hun til VG.

Før den tid var det et populær tilholdssted for studenter, kunstnerspirer og turister i Kharkiv, ifølge Anna. BBC skriver også at en av Ukrainas mest kjente diktere, Serhiy Zhadan, pleide å frekventere baren.

Veggene i lokalet var prydet med bilder av legendariske forfattere som blant annet Mark Twain, Charles Bukowski, og ikke minst Ernest Hemingway – som baren var oppkalt etter.

FORFATTERTEMA: Baren «Old Hem» i Kharkiv var oppkalt etter den britiske forfatteren Ernest Hemingway.

Barens eier, Kostiantyn Kuts, forteller til BBC at de gjorde om lokalet til et ad-hoc-bomberom etter at den russiske invasjonen begynte.

– Baren var populær blant unge mennesker. De var alle optimistiske, og hadde ikke troen på krig, sier han til kanalen.

Han legger også til at baren angivelig var en av de første stedene i Kharkiv som støttet «Euromaidan»-opprøret for mer EU-vennlig politikk i 2013–2014.

Katerina Seratskova, redaktør i det ukrainske nyhetsmediet Zabarona, kommer også med kondolanser på Twitter om at «Old Hem» nå er blitt ødelagt:

Anklages for krigsforbrytelser i Kharkiv

Det er ukjent hva slags type rakett som tok livet av to mennesker og ødela bygget i Kharkiv sentrum mandag.

Russland er imidlertid blitt anklaget for å bruke såkalte klasebomber i byen, blant annet av Human Rights Watch og journalistkollektivet Bellingcat.

En klasebombe er ifølge SNL en ammunisjonstype som ofte kan inneholde opptil flere hundre mindre bomber. Dermed kan de føre til stor skade dersom de slippes over sivile områder.

FNs høykommissær for menneskerettigheter (OHCHR) hevder også at de har sett troverdige bevis på at russiske styrker bruker klasevåpen i Ukraina.

De la også til rette for at bruken av slike våpen kan være krigsforbrytelser, ettersom det kan klassifiseres som «vilkårlige angrep» – altså angrep som ikke skiller mellom militære mål og sivile personer. Dette er blant annet forbudt etter Genèvekonvensjonene.

Den påståtte bruken av klasevåpen er en av årsakene til at Russland skal etterforskes av Den internasjonale straffedomstolen i Haag (ICC) for mulige krigsforbrytelser.