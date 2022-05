FASTE RUTINER: Markus og Maylis Andersen handler grillmat på Maximat på Svinesund.

Mange nordmenn dro på svenskehandel 17.mai

SVINESUND (VG) Ingen dag er for hellig for svenskehandel. Nordmenn valfarter til Sverige for billig grillmat på nasjonaldagen. Mange i finstasen.

Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

Selv nasjonaldagen er populær shoppedag i Sverige. 22.000 nordmenn er tradisjonelt innom Norbycenteret på 17. mai, i følge senterledelsen.

Årets 17. mai ser ikke ut til å bli annerledes.

Markus Andersen og moren May Liss fra Sarpsborg drar til Sverige hver uke for å handle. Nasjonaldagen er intet unntak.

– Vi er her hver uke, i dag skal vi ha grillmat, sier Markus Andersen.

Spontan harrytur

– Det er en stund siden vi har kunnet feire 17. mai på ordentlig. Hvorfor tilbringer dere nasjonaldagen i Sverige?

– Vi var og så på toget, men så bestemte vi oss for å invitere litt gjester til grilling. Og da måtte vi jo kjøpe litt grillmat. Og siden det var så mye folk i byen, så valgte vi heller å dra til Sverige. Det var litt spontant, sier Markus.

Som regel handler de kjøtt og brus, fordi det er mer penger å spare på den svenske siden av grensen.

– Men det er ikke alt som er like billigere, men det meste er billigere enn i Norge. Og så er det litt mer utvalg, i hvert fall hvis du er glad i godteri, sier Markus og ler.

– Blir det noe feiring ut over kvelden?

– Nei, det blir nok en rolig kveld for meg. Det blir grilling og så skal jeg sove. Det er jo tross alt jobb i morgen.

HALV PRIS: Når ølet koster halvparten, er det null stress å dra på shoppetur til Sverige på nasjonaldagen, synes Kim Moen fra Halden.

Utenfor Systembolaget i Strømstad er parkeringsplassen full av norskregistrerte biler.

Kim Moen fra Halden bærer ut kasser med øl.

– Jeg er her ofte. Denne ølen har jeg kjøpt til under halvpris sammenlignet med norske priser, sier han til VG og legger til et lite stikk på nasjonaldagen:

– Den norske staten vet å ta seg godt betalt.

Inne på Systemblaget står butikksjef Alexander Johanson og smiler.

– 17. mai er som en vanlig dag her i Strømstad, sier han til VG og peker på lange køer foran kassene.

GOD START: Nordmannen Ståle Løvheim er godt forøyd med handelen ved Nordby shoppingcenter etter coronaåpningen, og synes det er stas med alle bunadskledde kunder på 17. mai.

Senterleder Ståle Løvheim ved Nordby shoppingcenter i Sverige synes det er litt surrealistisk.

– Det er nesten så jeg må klype med i ermen, sier han.

– 99 prosent av kundene på 17. mai er nordmenn. De fleste i finstasen. Jeg har stått her på senterkontoret og sett utover alle køene med bunadskledde nordmenn, og man blir jo litt stolt, sier Løvheim som har vært senterleder her siden oppstarten i 2004.

Det var dessverre ikke så mange som hadde lyst til å bli fotografert av VG.

Kake og serrano

Folk fyller opp vognene med fløte og kakebunner, serrano-skinke og gode oster til koldtbordet, noen kjøper pensko i siste liten, andre skal ha en strømpebukser, tobakk og polvarer.

– Jeg forstår at folk kan tenke at det er litt rart at nordmenn drar til Sverige for å handle bacon på nasjonaldagen, men for oss er dette tradisjon, sier Løvheim til VG.

Dessuten er det ofte et glippe mellom barnetoget og middagen, minner han om.

– Da rekker de akkurat en svipp til Sverige. Mange synes nok også det er greit å ha noe å finne på, sier senterlederen som selv er fra Skjeberg.

Og så er det dem som har glemt noe til middagen, eller som plutselig kommer på at de har lyst til å invitere naboen til 17. mai-grilling.

To år uten nordmenn

Corona satte en stopper for svenskehandelen. I to år var de norske kundene borte. Nå peker alle piler oppover.

12. februar åpnet grensene opp igjen.

– Vi har gått fra null til 90 prosent. Fortsatt ligger vi ti prosent bak rekordåret 2019, men handelen har gått over all forventing, sier Løvheim.

På Maximat Nordby har det vært jevnt sig med bunadskledde folk siden lunsj i dag.

– Vi har hatt en utrolig vekst etter gjenåpningen i vinter, sier butikksjef Ole Lind, også han nordmann.

TIGHT MATBUDSJETT: Mat blir dyrere i Norge, det trekker nordmenn til Sverige tror butikksjef Ole Lind ved Maximat Nordby.

Siste uke før 17. mai økte omsetningen med ti prosent i forhold til samme uke i 2019 på matbutikken. MaxiMat i Svinesund, melder om de samme gode tallene.

Han tror økte matpriser, høye strømpriser og varslede rentehevinger gjør svenskehandlene attraktiv.

– Folk flest får ikke gjort så mye med strømforbruk, økte strømpriser og dyrere boliglån, men det de kan prøve å kontrollere er matbudsjettet, sier Lind til VG.

Han merker at storhandlerne nå er tilbake.

– Selv om matprisene stiger i Sverige også, er det fortsatt mange av varene som koster halvparten av det de gjør i Norge. Selv importerte varer som kaffe, som er blitt dyrt over hele verden på grunn av to år med dårlige avlinger, er fortsatt mye billigere her.