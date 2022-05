ØDELEGGELSER: En ødelagt boligblokk i Mariupol i Ukraina 21. mai. Ifølge viseordfører Serhii Orlov har russiske bomber lagt 80 til 90 prosent av byens bygninger i ruiner.

Militærekspert om våpenstøtte til Ukraina: − Bidrar bare til mer død og ødeleggelse

Militærekspert Jacob Skaarenborg mener at vestlig våpenhjelp hindrer ukrainerne i å møte Russland i fredssamtaler – slik at de kan avslutte krigen.

– Russland har aldri vært gode i den innledende fasen av en krig, men de er mestre i å slite ut motstanderen, og det er akkurat det som er i ferd med å skje nå. De vil komme sterkt tilbake, sier Jacob Skaarenborg til VG.

Han er historiker og geograf, og har vært ansatt i Forsvarets etterretningstjeneste i Danmark i 26 år.

I flere dager skal en forsyningslinje til de ukrainske styrkene i området nær byen Sievjerodonetsk i fylket Luhansk blitt forsøkt kuttet av russerne.

Samtidig hevder Russlands forsvarsdepartement at nesten 40 mål er blitt rammet med luftangrep det siste døgnet. Blant disse skal det være fem våpenlagre i Donbas-regionen, der Luhansk ligger.

– Ukraina trenger våpen, og det får de fra Vesten. Problemet er at disse våpnene må sendes til frontlinjene. Ikke bare er distansene enorme, men forsyningslinjene blir også stadig forsøkt ødelagt av russerne, sier Skaarenborg.

Våpenhjelp

Den norske regjeringen har donert til sammen 4000 panservernraketter og flere typer beskyttelsesutstyr og annen soldatutrustning til Ukraina, i tillegg til luftvernsystemet kalt «MANPADS». Søndag 8. mai økte også Norge sitt bidrag til den ukrainske staten til 300 millioner kroner.

– Vestlig våpenhjelp hindrer ukrainerne i å møte Russland i fredssamtaler – slik at de kan avslutte krigen. Vår støtte til Ukraina bidrar bare til mer død og ødeleggelse, mener Skaarenborg.

Han viser til at våpen- og pengestøtte, samt besøk fra vestlige politikere, legger press på ukrainerne til å fortsette kampen.

– Hvordan kan de gi opp kampen når vi gir dem med nesten alt de ber om? Det er en psykologisk mekanisme, ikke en lov, mener han.

Han argumenterer for at Russland vil «vinne krigen» – i den forstand at de vil øke sitt territorium i Øst-Ukraina. Han tror ikke russerne kommer til å erobre hele landet.

– Jeg har vanskelig for å forstå hvordan Ukraina skal angripe russerne og tvinge dem ut av landet. Ukrainske stryker vil lide store tap, sier historikeren, som også har skrevet et debattinnlegg i danske Information.

– Men hva vil skje hvis Vesten stopper å sende våpen?

– Russland vil vinne, enten vi sender våpen eller ikke. De tunge våpnene (stridsvogner og artilleri) vil ikke nå ukrainerne i tide til å gjøre en forskjell.

Han viser til at det ukrainske logistikksystemet i stor grad er basert på jernbanetransport.

– Det ukrainske jernbanesystemet er for det meste elektrisk. Ingen strøm, ingen jernbane, ingen jernbane ingen forsyninger, sier han og fortsetter:

– Du kan forsyne troppene ved hjelp av lastebiler, men antallet som trengs er svimlende og alle kjører på diesel. Russerne har truffet ukrainske jernbaneknutepunkter, kraftstasjoner, broer og drivstoffdepoter. Ammunisjonen som trengs for å hindre det russiske artilleriet kan ikke nå troppene, sier han.

Han understreker at han personlig ikke ønsker en russisk seier på noen måte:

– Dette er bare jeg som gjør kalde beregninger som peker på en uvinnelig situasjon for ukrainerne.

Ukraina: Harde kamper i Luhansk

I helgen pågikk det harde kamper nær byene Sievjerodonetsk og Lysytsjansk, ifølge den ukrainske generalstaben.

Ukrainske styrker utsettes for russiske artilleriangrep langs hele frontlinjen, opplyser de ukrainske militære lederne. Russiske styrker har forsøkt å storme landsbyer utenfor Sievjerodonetsk, så langt uten hell.

Natos generalsekretær Jens Stoltenberg sa søndag forrige uke at krigen ikke går slik Moskva ønsker det, og at Ukraina kan vinne denne krigen. I slutten av mars trakk russiske tropper seg bort fra Kyiv-regionen, og forflyttet seg til Øst- og Sør-Ukraina for å støtte operasjoner i Donbas.

– De ukrainske styrkene i øst er gravd ned og utsettes daglig for russiske artilleriangrep. Russland kommer ikke til å vinne i morgen, i neste uke eller neste måned, men til slutt vil de seire, mener Skaarenborg.

Komplekst

Tidligere flaggkommandør og militær sekretær for Forsvarsministeren, Jacob Børresen, understreker at Skaarenborg serverer en noe annen og dypt pessimistisk analyse av utvikling og mulig utfall av krigen i Ukraina enn hva man vanligvis får fra vestlig etterretning.

– Jeg er stort sett enig i hans vurdering, men krig er mer komplekst enn materielle styrkeforhold. Utfallet av en krig avhenger av vilje, hvem har størst vilje til å fortsette? Ukrainerne slåss for landet sitt, og det er ingen tegn på at kampviljen er lav, sier han.

Børresen mener at en russisk seier er mulig dersom Vestens våpenstøtte opphører fullstendig.

– Men det vil ta lang tid før viljen til å støtte Ukraina eventuelt minker, hvis det skjer kan russiske styrker erobre storbyene i øst.