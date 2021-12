SKUFFET: Videregåendeelev Rose Aitken, Daniel Hildenes og leder for Elevorganisasjonen Edvard Botterli Udnæs er alle skuffet over at alle videregående skoler i Norge går over til rødt nivå.

Alle VGS i Norge på rødt nivå: − Veldig urettferdig

Mandag innførte regjeringen rødt nivå på alle videregående skoler i Norge. – Det er veldig urettferdig, sier skoleelev. Elevorganisasjonen mener det vil ha store konsekvenser for ungdom.

Av Selma Heiberg Hellstrand

Videregåendeelev Daniel Hildenes (16) sier til VG at han ble svært skuffet over tiltakene som kom mandag kveld.

– Vi ungdom har levd med tiltak veldig lenge. Vi har mistet mye av det vi kunne oppleve og det er urettferdig, sier han.

– Vår aldersgruppe er rammet mest

Hildenes går i førsteklasse på Eid videregående skole i Nordfjordeid. Han syns det er spesielt urettferdig at elever som bor steder med lite smitte også må gå over på rødt nivå.

SKUFFET: Videregåendeelev Daniel Hildenes (16).

– Rødt nivå vil ha mye å si for vi mister mange arrangementer. Juleavslutningen vår er for eksempel avlyst nå, selv om vi ikke har noe smitte på skolen, sier han og legger til:

– Det er veldig urettferdig. Kommunene bør få velge selv.

16-åringen har levd med tiltak og pandemi i store deler av ungdomstiden sin.

– Vår aldersgruppe er rammet mest føler jeg. Vi er ikke de som blir mest syke eller har mest dødsfall, men vi må gjennom akkurat samme tiltak som eldre må gjennom, sier han.

Savner mer helsehjelp ved skolen

Tredjeklassingen Rose Aitken (18) er enig i at ungdom har vært hardt rammet av tiltak gjennom pandemien. Hun går på Vågen videregående skole i Sandnes.

SLET PSYKISK: Tredjeklassingen Rose Aitken (18) skulle ønske elevene fikk bedre helsehjelp under pandemien.

– Jeg ble litt skuffet over tiltakene som kom i dag, selvom jeg syns de er nødvendige, sier hun.

Aitken syns det er kjedelig at skolehverdagen er så uforutsigbar. Hun har selv slitt med både angst og depresjon gjennom pandemien, og savner et helsetilbud ved skolen.

– Det er ganske vanskelig når så mye forandring skjedde og hele samfunnet stengte ned. Jeg syns det burde være flere tiltak på skoler for å hjelpe elever mentalt, sier hun.

Elevorganisasjonen: – Store konsekvenser for elevene

Elevorganisasjonen er skeptisk til at alle videregående skoler i landet går over til rødt nivå. De mener at slike avgjørelser bør tas lokalt basert på smittesituasjonen i hver enkelt kommune. Det sier leder i Elevorganisasjonen, Edvard Botterli Udnæs, til VG.

– Det har så store konsekvenser for elevene. Rødt nivå vil på mange skoler betyr veldig mye digital undervisning, noe som er veldig problematisk for de mest sårbare elevene, sier Botterli Udnæs.

– Skolen er ikke bare et sted for læring, men også er sted man møter venner. Spesielt for de som sliter hjemme er skolen et veldig viktig sted.

KLUMP I MAGEN: Leder i Elevorganisasjonen Edvard Botterli Udnæs er bekymret for elevene på videregående skole som igjen må over til en skolehverdag på rødt nivå.

– Konstant klump i magen

Botterli Udnæs mener at regjeringen ikke har hørt på elevene.

– Vi har sett tydelige konsekvenser både for det sosiale og faglige når skolene har vært på rødt nivå tidligere, sier han, og peker på Ungdataundersøkelser som har vist at elever har hatt mindre læringsutbytte på rødt nivå.

– Jeg er kjempebekymret. Jeg sitter med en konstant klump i halsen nå. For flere elever er ikke julen en fin ting fra før. Dette gjør virkelig ikke situasjonen noe bedre.

FRYKTER FOR STRENGE TILTAK: Inga Bejer Engh i barneombudet er redd for sende skoler vil innføre hjemmeundervisning uten at det er nødvendig.

– Ikke automatisk hjemmeskole

Barneombudet er redd mange kommuner og skoler vil innføre strengere tiltak enn nødvendig. Inga Bejer Engh frykter at de kan vare lenge.

– Rødt nivå i skolen har store konsekvenser for barn og ungdom, både når det gjelder deres faglige og sosiale læring, og ikke minst for deres psykiske helse, sier Bejer Engh til NTB.

Hun stiller spørsmål ved om det er forholdsmessig og påpeker at rødt nivå ikke er noe Folkehelseinstituttet har anbefalt.

– Rødt nivå betyr ikke automatisk hjemmeskole. Mange elever i videregående skole har båret en stor del av byrden allerede og har hatt mye hjemmeundervisning i snart to år. Dette må med i vurderingen før de igjen sendes hjem, sier hun.