STØTTES: Paula Lykke, leder for landsgruppen av intensivsykepleiere.

Koronoakommisjonen om for få intensivsykepleiere: − Svært alvorlig

Norge har for få intensivsykepleiere. Det er svært alvorlig, slår Koronakommisjonen fast.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

– Jeg er glad for at også kommisjonen ser at vi er for få intensivsykepleiere i Norge. Det har jeg snakket om gjennom hele pandemien, på vegne av vår gruppe, sier Paula Lykke som leder Norsk Sykepleierforbunds landsgruppe av intensivsykepleiere.

– Det er svært alvorlig at dekningen av intensivsykepleiere ikke var bedre da pandemien brøt ut. Ansvaret ligger hos helse- og omsorgsdepartementet, som øverste myndighet, sier Egil Madsen, som har ledet kommisjonens arbeid, under fremlegggigen av rapporten.

En rekke ledere i sykehusene har gjennom pandemien bekreftet mangelen på intensivsykepleiere.

LEDER: Koronakommisjonens leder Egil Matsen presenterte kommisjonens rapport før overleveringen til statsministeren

Rapporten fra kommisjonen framhever mangelen på personell, og særlig intensivsykepleiere, samt mangelen på utstyr.

– Dette har vært kjent for nasjonale myndigheter og helseforetakene. I tillegg var sykehusene avhengige av arbeidskraft fra utlandet, sier Madsen.

Debatten om hva kapasiteten egentlig er på norske sykehus har vart gjennom hele pandemien. I mars 2020 skulle sykehusene i Norge lage nød-planer for å skalere opp til 1200 intensivplasser i en krisesituasjon. Men sist i januar i år, viste en ny kartlegging at det kunne trappes opp til 647 intensivplasser med og uten respirator i en krise.

– Det var ikke noen felles oppfatning av hva den samlede intensivkapasiteten faktisk var . Både helse- og omsorgsdepartementet og de regionale helseforetakene har prøvd å utrede dette, men disse prosessene stoppet opp, sier Madsen under fremleggingen, og sier dette handlet om uenighet om hva en intensivplass innebør.

Han sier kommisjonen mener ledelsen i Helse- og omsorgsdepartementet og de regionale helseforetakene burde vært mer handlekraftige, og fått dette i gang igjen.

INTENSIV: – Kapasiteten er presset også i en normalsituasjon. Mange typer kompliserte pasienter skal gjennom en intensiv- eller avansert overvåkningsseng. Det er et problem ved ordinær drift i Helse-Norge som tilbyr stadig mer avansert behandling, sa klinikksjef Skraastad til VG i juni 2021. Bildet er fra intensivavdelingen på Rikshospitalet. Foto: Javad Parsa

Intensivsykepleierne har vært sentrale i behandlingen av alvorlig syke covidpasienter. I mars 2021 beskrev Paula Lykke overfor VG bemanningssituasjonen som et «levende mareritt».

Et par måneder senere uttalte hun at flere tusen vakter på sykehusenes intensivavdelinger var ledige rett før sommerferien startet. Hun mente beredskapen aldri hadde vært dårligere.

– De fleste vaktene må dekkes av allerede utslitte intensivsykepleiere som trenger ferie etter halvannet år med pandemi, sa Lykke til VG før sommerferien i 2021.

SLO ALARM: Øystein Fahre, daværende avdelingsleder ved Postoperativ/Intensivavdelingen på Oslo universitetssykehus, var svært bekymret for bemanningen før sommerferien i 2021.

Daværende avdelingsleder Øystein Fahre ved intensivavdelingen på OUS Rikshospitalet sa det samme: – Vår virksomhet er basert på innleie av utenlandsk arbeidskraft. Det er en utdatert og lite bærekraftig modell. I fjor høst gjorde karantenekravet som ble innført, at det ble vanskelig for svenske og danske intensivsykepleiere å komme til landet. Jeg tror ikke vi får dem tilbake. Vi har enda større problemer enn da vi kunne leie dem inn.

Etter sommeren 2021 sa klinikksjef Øyvind Skraastad til VG at ansatte på overtid hadde sikret behandlingen av kritisk syke pasienter.

– Våre egne ansatte har vært lojalt på plass gjennom pandemien. Intensivkapasiteten i norske sykehus er for lav. Nå er det helt nødvendig at vi får midler til å ansette flere sykepleiere og leger, slik at vi kan bemanne de intensivsengene vi trenger. Det kreves ingen utredning for å starte opp første del av en trinnvis opptrapping, sa Skraastad.

KLINIKKSJEF: Øyvind Skraastad.

– Fraværende fleksibilitet

Paula Lykke mener helsemyndighetene nå må få plass en oversikt over den faktiske intensivkapasiteten.

– De må få en oversikt over hvor mange utdannede intensivsykepleiere vi har og de må utdanne flere. Gjennom pandemien har vi lært at intensivkapasitet er lik antall intensivsykepleiere. Fleksibiliteten i sykehusene har vært fraværende fordi vi har vært for få. Sykehusene har også flyttet anestesi- og operasjonssykepleiere til intensivavdeligene der de har jobbet med covidsyke. Dette har gått ut over andre pasienter som utsatt planlagte inngrep. Da pandemien rammet, hadde vi stort behov for å mobilisere intensivsykepleiere. Men myndighetene visste ikke hvor mange som har denne utdannelsen i Norge, sier Lykke.