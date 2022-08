Hundene

Norges beste hundekjører, Thomas Wærner, vant Finnmarks­løpet i mars. Nå påstår syv konkurrenter at han jukset – og at renn­ledelsen så en annen vei.

Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

– Når du vinner så mye som jeg har vunnet ..., begynner Thomas Wærner (49).

Hundesportens ener sitter på terrassen sin, med panoramautsikt over Nord-Torpa, i fjellene mellom de store dalførene Gudbrandsdalen og Valdres.

Her driver han det som etter alle solemerker å dømme er blant Norges beste kenneler. Har et praktfullt hus. Er blitt mangemillionær i næringslivet. Har vunnet det som er å vinne. Hundesportens Petter Northug: en ener-type både i resultater og væremåte.

Og, ifølge syv av konkurrentene hans, en som bryter reglene – og setter dyrevelferden i fare – uten straff.

Unmute video

Konkurrentene mener han ikke tok ut hunder som haltet under Finnmarksløpet, som reglene påbyr.

Wærner avviser anklagen kategorisk.

– Ingen av mine hunder hadde noen smerte eller ble kjørt halte, sier han.

Ifølge Wærner handler ikke anklagen egentlig om dyrevelferd i det hele tatt:

– Det denne saken handler om, er en liten gruppe som ønsker å sverte mitt navn.

I mars i år var Wærner først over målstreken i Alta for tredje gang. Finnmarksløpet er Europas lengste og mest prestisjefylte hundeløp.

NRKs kommentatorer var fulle av superlativer da de skulle beskrive Wærners prestasjon. Han vant overlegent.

I TV-studioet etterpå snakket Wærner om «en fantastisk opplevelse».

NRKs seere fikk hverken se eller høre om en del av dramatikken som utspant seg langs løypa:

Verbale konfrontasjoner, lag som filmet hverandre og filmer av hunder som satt sinnene i kok.

Gruppen med kjørere som anklager Wærner for juks, mener videoene viser at Wærner kjører med hunder som halter.

Flere av kjørerne bak klagen sier de tidligere har vært imponert over Wærners dyrehold og hvor sunne spann han har brakt i mål.

Kritikken fra førerne retter seg i like stor grad mot Finnmarksløpets ledelse og dommerapparatet, som de mener ikke følger egne regler.

I bakgrunnen ligger også en større problemstilling: På begge sider av konflikten – og på sidelinjen – frykter hundekjørere nå at sporten deres er i ferd med å rive seg selv i filler.

Flere kjørere mener penger og suksessjag legger press på dyrevelferden.

Andre igjen mener kollegialiteten og den vennskapelige atmosfæren i sporten er i ferd med å bli borte.

Regelverket sier at hunder hverken skal halte inn til eller ut av sjekkpunkt.

De syv kjørerne har i en klage bedt Norges Hundekjørerforbund diske Wærner og frata ham seieren.

Hundekjørerforbundet har avvist klagen og frifunnet Wærner.

Utvalget som har behandlet anklagene, mener videoene ikke beviser at Wærner kjører ut med «åpenbart halte hunder».

NRK og Avisa Oppland har omtalt klagene tidligere.

VG har innhentet to vurderinger av videoene fra veterinærer med spesiell kompetanse på halte hunder.

Wærner mener en av veterinærene er partisk, fordi hun tidligere har vært sjefveterinær for Finnmarksløpet og har rettet kritikk mot dyrevelferden i løpet.

De to veterinærenes konklusjoner sammenfaller med en tredje veterinærvurdering gruppen med førere har fått hentet inn:

I videoene kan man se en rekke tilfeller av halte hunder foran Wærners slede, som skulle vært tatt ut av løpet, mener alle de tre veterinærene.

– I tillegg til å være juks, er det brudd på dyrevelferdsloven, sier Petter Jahnsen, som er en av klagerne.

Han vant selv Finnmarksløpet i 2017.

– Vi er bekymret for sporten, rett og slett. Hvis hans måte å kjøre hunder på, er måten man skal kjøre på, da vil allmennheten si stopp, sier Jahnsen.

Nå kan VG vise videoene og fortelle hva som skjedde i løypa under Finnmarksløpet i år:

Det kan være vanskelig å ta inn over seg hvor langt og vanskelig Finnmarksløpet er.

Distansen er lenger enn luftlinjen mellom Oslo og Tromsø. De raskeste tilbakelegger den på mellom seks og syv døgn.

Hundene forbrenner flere kalorier enn en Tour de France-syklist.

Det handler ikke om å få hundespannet til å løpe i så fort som mulig.

Å bremse hundene er blant de viktigste egenskapene førerne må ha.

I begynnelsen av løpet stopper Wærner og hviler i løypa når sola står på sitt høyeste.

Mot slutten av løpet må kjørerne – preget av søvnmangel og konkurranseinstinkt – balansere dyrene på en knivsegg: Ikke kjøre dem for hardt, men akkurat hardt nok.

I et godt år fullfører to tredjedeler av hundeførerne.

I år fullførte godt under halvparten.

For hundene er statistikken enda mer nådeløs.

Kjørerne starter med 14 hunder hver, men kommer i snitt i mål med syv-åtte.

Hundene som av ulike grunner ikke kan fortsette, settes igjen langs sjekkpunkter i løypa, stoppesteder for forsyning og hvile, hvor kjørerens lag plukker dem opp og tar vare på dem.

Idet kjørerne nærmere seg den norsk-russiske grensen og halvkjørt løp, kommer det tegn på at slitasjen på hundene i år er ekstra hard.

28 hunder må tas ut av løpet på sjekkpunktet i Øvre Pasvik.

Føre og vær påvirker hundene, og det er ikke bare uvær som er vanskelig. Mildvær har gjort sporene harde. Det gjør at hundene kan løpe fort.

Men som for en jogger på asfalt, øker risikoen for visse typer skader, deriblant i hundenes håndledd. Det kan gjøre dem halte.

Fortsetter en halt hund å løpe, kan skaden bli mer alvorlig.

På sjekkpunktet i Kirkenes kjører han gjennom på minutter, mens de fleste andre velger å hvile i mer enn fem timer.

Han kommer først til den historisk østsamiske og kvenske bygda Neiden, nær grensen til Finland.

Men etter å ha hvilt i nesten fem timer på sjekkpunktet i Neiden, mener en dommer en av hundene hans ser halt ut.

– Den skal ikke halte, sier dommeren.

Wærner mener hunden bare er stiv.

– Den kommer til å være fin der borte, sier han.

Wærner begynner å kjøre spannet, mens han sier:

– Se, nå er den fin allerede. Ser du?

– Den kommer seg, sier dommeren.

Begge veterinærene VG har bedt vurdere videoen, mener hunden fortsatt halter.

Unmute video

Pisken er for lengst borte i hundesporten. Det er forbudt å tvinge hundene av gårde fra sjekkpunktene i Finnmarksløpet.

Så hvis en hund er utslitt eller halt, hvorfor stopper den ikke bare?

Noe av svaret ligger i hvilken hund som i dag dominerer hundespannkjøring: alaska husky.

Alaska husky «er en skapning som Vårherre ikke kunne klart å lage på egen hånd», ifølge førstelektor Rune Waaler ved Norges arktiske universitet.

Waaler har både praktisert og skrevet om hundekjøring i en årrekke.

Alaska husky er egentlig ikke en anerkjent hunderase, men en samlebetegnelse på blandingsraser avlet frem med hundekjøring for øye.

De er overlegne sine renrasede forgjengere, som sibirsk husky, alaskan malamute og grønlandshund, forklarer Waaler.

Men som med en topptrimmet bilmotor øker også risikoen for at noe kan gå galt.

En gang for 20 år siden gikk Waaler tur med tre av hundene sine, som trakk hver sin pulk gjennom meterdyp snø.

To av dem var grønlandshunder, mens den siste var en alaska husky.

Mens huskyen trasket rett bak skiene hans, slet grønlandshundene med å holde følge.

Waaler flyttet litt av lasten deres over i pulken til huskyen, uten at noe forandret seg.

Dette gjentok seg flere ganger, til huskyen etter hvert bar dobbelt så mye som de andre hundene, uten at det vippet den av pinnen.

Men da de la seg til å sove i 20 kuldegrader på kvelden, ville ikke huskyen spise.

– Jeg skjønte ikke hva som skjedde før litt utpå kvelden. Den holdt på å fryse i hjel. Mens de andre hundene ga 50 prosent, ga den 98 prosent og tok seg så ut at han ikke kunne spise, forteller Waaler.

Den gang trodde Waaler at det handlet om individuelle forskjeller, ikke rase.

Men de siste fem-seks årene har man fått en tydeligere forståelse for at alaska husky – på grunn av gener fra fuglehunder – er mer villig til å «ta ut alt».

Det øker også kravene til kjørernes ferdigheter, som må være i stand til å bremse hundene før de løper seg selv i senk.

På vei ut fra sjekkpunktet løfter han en av hundene. Wærner forklarer det med at hunden «alltid er trøtt i trynet» og «morgentrøtt».

Unmute video

Begge veterinærene sier de ikke kan vurdere halthet basert på bildene i videoen. En av dem sier det er et regelbrudd å løfte opp hunden slik, fordi hundene skal gå av egen fri vilje ut av sjekkpunktene.

Wærner avviser at det er snakk om noe regelbrudd. Norges Hundekjørerforbund er også kommet til at dette ikke er et regelbrudd.

Hunden som løftes opp i videoen, er en av de to hundene veterinærene mener viser klare tegn til halthet på vei ut fra det forrige sjekkpunktet.

– Hunder er utrolig ærlige, de spiller ikke. De er ikke humørsyke, gjør seg ikke til, sier veterinær Marit Holm.

Fridtjof Nansen populariserte hundekjøring.

I de hundre årene som har gått siden Fridtjof Nansen og Roald Amundsen for alvor brakte hundekjøring til Norge, har normene for hundesporten gradvis endret seg.

Ideer om å dominere og disiplinere hundene har veket plassen for belønning og motivasjon.

Det gjør også at noen sider ved hundekjøring er blitt tabubelagt.

Noen ganger må hunder som tas ut av løpet settes på drypp, hvor de får væske rett i blodet gjennom et slangesett, ikke ulikt mennesker på sykehus.

Da førstelektor Waaler var hjelper under hundeløp på 90- og 00-tallet, var det «ikke noe man trengte å skjule», forteller han.

TV-sendingene fra løpene i dag vil ikke inneholde bilder av dette, påpeker Waaler, men det forekommer fortsatt, forteller flere kjørere.

Tilsvarende mangler Finnmarksløpets statistikk over hundedødsfall minst ett dødsfall.

Under løpet i 2019 brakk en av Sven-Erik Gullbekks hunder nakken i en sving, forteller hundekjøreren selv.

Hunden ble ikke meldt død av Finnmarksløpet, som er rutinen.

Veterinær Marit Holm var sjefveterinær og veterinær i Finnmarksløpet i rekke av årene mellom 2000 og 2015.

Hennes opplevelse var at hundedødsfall ble dysset ned.

– Jeg fikk vite det i etterkant, lenge etterpå, at hunder hadde dødd, sier Holm.

Hun mener det er oppsiktsvekkende og imponerende at en gruppe hundekjørere velger å snakke offentlig om noe de mener er galt i løpet.

– Det er sjelden å se. Det er tøft, fordi de selv kan ha hatt opplevelser og skader som gjør at de kan angripes tilbake, sier hun.

Finnmarksløpet tjener ikke noe på å underslå noe, sier rennleder Rita Hallvig.

– Vi vil ikke holde det skjult, sier hun.

At en hund dør, trenger heller ikke være et utvetydig tegn på at noe er galt med dyrevelferden, men vil fort skape overskrifter.

Da to hunder døde i 2012, ble det nettopp overskrifter. Men en av hundene døde av salmonella, viste det seg.

Det finnes problematiske sider ved de lengste og hardeste hundeløpene, påpeker veterinærer VG har intervjuet.

Men hundekjøring lar i stor grad hundene gjøre noe de er skapt for.

Ser man større på det, er det for eksempel et mye større problemet for dyrevelferden i Norge at hunder som skulle vært ute i naturen, ligger for mye stille i hus og leiligheter i byene, påpeker de.

At hundekjørermiljøet noen ganger kan kvie seg for å snakke om hundedødsfall eller behandling av dyr, handler heller om at det er en utfordring å skulle formidle denne type lengre resonnementer til allmennheten, mener rennleder Hallvig.

Utfordringen for en hundekjører er hva som skjer når omsorgen for hundene møter konkurranseinstinkt i kombinasjon med utmattelse og søvnunderskudd i løypa.

I en masteroppgave om tematikken åpner hundekjører Mailene Vangen Skjølås med å fortelle om hvordan dømmekraften hennes en gang sviktet fordi ønsket om å fullføre løpet var så sterkt.

– De færreste kjørere utøver bevisst dårlig hundevelferd. Men av og til kan man utvise dårlig dømmekraft. Konkurranseinstinkt, gjerne kombinert med trøtthet – og av og til manglende kunnskap – spiller inn, sier Skjølås til VG.

Det kan føre til at kjørere tar valg de i ettertid opplever at var å «gå over grensen» for god dyrevelferd, forteller hun om funnene i masteroppgaven.

Når NRK hvert år intervjuer deltagerne før Finnmarksløpet, er det knapt noen som vil si at de kjører for å vinne.

Frasene som går igjen, er at de «kjører på dyrenes premisser» og «heller vil bryte enn å kjøre hundene i kjelleren».

I dag reagerer vi noen ganger sterkere på urett mot dyr enn mot mennesker, kanskje fordi vi ser på dyrene som uskyldige, argumenterte professor i sosialantropologi Thomas Hylland Eriksen i Morgenbladet nylig.

«Hadde dyr blitt behandlet på samme måte som flyktninger i oppbevaringsleirene i Midtøsten, ville en folkebevegelse ha reist seg», skrev han.

Det gjør at det i hundesporten nå gir vel så mye prestisje og status å drive godt dyrehold som å være først i mål, ifølge en rekke kjørere VG har snakket med.

– Du kommer kjapt i unåde om du oppleves som en som ikke steller dyrene dine godt. Det er nesten uopprettelig, sier hundekjører Inger-Marie Haaland.

Thomas Wærner tør å si at han vil vinne, men har samtidig profilert seg på godt dyrehold.

Kennelen hans har eget veterinærrom og fasiliteter få andre har råd til.

Han snakker oppriktig om ikke å bare trene hundene fysisk, men å bygge en kultur med glade og motiverte hunder.

Selv konkurrentene som nå har klaget ham inn, sier de har vært imponert over spannene han har tatt i mål tidligere – over hvor sunne hundene har sett ut.

Normalt snakker de ulike lagene sammen, roser hverandre og låner hverandre utstyr. Wærner og andre førere VG har snakket med, beskriver i stedet en dårlig stemning. Og omfattende filming av hverandres hundespann.

– Det gikk så langt at personer som vanligvis legger ut videoer for å spre entusiasme, ble redde for det, av frykt for å bli beskyldt for å skulle være ute etter å ta folk, sier André Haagensen, som var hjelper for et av lagene.

Wærner opplever det som også dommerne er ute etter å finne den minste feil.

På vei ut fra Levajok signaliserer en dommeraspirant at han mener det er noe galt med Wærners spann.

En hjelper på laget til hundespannet som ligger på annenplass, filmer hendelsen.

Wærner vifter pekefingeren mot dommeren og gestikulerer med armene, og reagerer verbalt på måten han blir stoppet på.

– Jeg bedømmer, jeg gjør en bedømmelse, jeg bedømmer, roper Wærner blant annet:

Unmute video

Wærner tar selv ut én av hundene av spannet og fører den tilbake til sjekkpunktet.

En veterinær undersøker ytterligere to hunder. Én av dem blir tatt ut.

Den andre hunden som blir tatt ut, er en av hundene dommeren mente haltet allerede ved Neiden, 200 kilometer tidligere.

Den vurderes som halt, men veterinæren som undersøker den, mistenker også at den kan ha lungebetennelse.

Veterinærene som har vurdert videoene for VG, mener det også er en tredje hund i spannet som tydelig halter.

Marit Holm, som er tidligere sjefveterinær i Finnmarksløpet, mener at Wærners oppførsel overfor dommeren også skulle vært straffet.

– Det er en fornedrende opplevelse for de som jobber der frivillig, sier hun.

– Alle kan miste litt hode og kjefte, og hvis vi gjør det, får vi bråk. Men her ser vi tydelig at det er folk som snur seg, som ikke vil ta tak i det, sier hundekjører Sven-Erik Gullbekk, som er en av de syv som har klaget inn Wærner.

Overfor VG beskriver rennleder Rita Hallvig i dag Wærners oppførsel som noe som «ikke skal skje».

Hun sier først at det er noe som «uansett ikke vil kvalifisere til disk». Litt senere sier hun det er noe det er naturlig å reagere på, men at det er vanskelig for henne å si hva en jury ville mene det kvalifiserer til, «om det så var en advarsel, tidsstraff eller disk».

En annen video, som viser den samme hendelsen fra en annen vinkel, viser at Hallvig selv står og observerer episoden.

– Så vidt jeg ser fra videoene, står blant annet du der. Hvorfor griper ikke du inn, hvis du mener det han gjør er galt?

– Ja, det kan du jo si. Td-en (dommer red.anm.) var jo der også, og det var en situasjon med en veterinær, så det var vel kanskje det at flere ting skjedde der samtidig, svarer Hallvig.

Er det vanskeligere å gripe inn mot en kjører som leder og i tillegg er en stor profil? Det skal ikke være det, svarer Finnmarksløpet.

Da svenske Petter Karlsson ble disket mens han ledet Finnmarksløpet i 2019, var det et sjeldent tilfelle av at en kjører som leder, diskes. Avgjørelsen skapte også store kontroverser.

– Det er vanskelig å ta ut hunder fra en som leder. Det er en kjempebyrde på den som skal gjøre det, sier veterinær Marit Holm.

Hundene som ble tatt ut på Levajok, viser bare at reglene ble fulgt, påpeker Wærner.

Han var ennå ikke ute av det oppmerkede området – og et regelbrudd først oppstår hvis han tar med seg en halt hund ut fra dette.

Flere av kjørerne i gruppen som har klaget ham inn til Norges Hundekjørerforbund, mener han ved å kjøre ned bakken, viser at han har til intensjon å ta med seg alle hundene ut. Det avviser Wærner at er riktig. Han sier han brukte bakken for å vurdere hundespannet sitt.

Litt senere filmer en privatperson en ny video utenfor det oppmerkede området. De to veterinærene mener den viser at den ene lederhunden fortsatt er synlig halt:

Wærner ønsker ikke å kommentere videoen.

Også Norges Hundekjørerforbund sier det er enda en hund i videoen som har uregelmessig gange, bakerst til høyre i spannet. Men Hundekjørerforbundet vil ikke konkludere med at det er et regelbrudd.

Utvalget som har behandlet klagen, viser i begrunnelsen blant annet til at det har vært dommere til stede under hendelsene og at de vanskelig kan si det er noe ureglementert så lenge det fremgår at dommerne aksepterer det som skjer.

Problemet med å skille en halt og stiv hund skaper en rekke diskusjoner og konflikter i hundesporten.

At hundesporten har gråsoner som er vanskelige, er ikke unikt. Men der fotballen aldri blir ferdig med å diskutere hvor mye holding som er greit i feltet på en corner, er diskusjonen i hundesporten mer alvorlig, fordi den er tett forbundet med hvorvidt hundene har det bra eller ikke.

At hundene bare er stive og ikke halte, er det sentrale argumentet i Thomas Wærners forsvar. Han mener at flere av videoene kun viser eldre hunder som – ikke ulikt eldre mennesker – vil oppleve en stivhet i kroppen når de reiser seg opp om morgenen etter å ha løpt langt dagen før.

Dette er ikke farlig – og noe hundene normalt vil gå av seg etter kort tid, ifølge veterinærer VG har intervjuet.

Så hvordan avgjør en veterinær om en hund er halt eller bare stiv?

Her svarer både kjørerne og veterinærene VG har snakket med kategorisk:

Det er kjørerens ansvar å bevise at hunden ikke er halt.

Mener hundekjøreren hunden bare er stiv, kan man ta seg tid til å varme opp hundene før man kjører ut.

Dette gjør flere hundekjørere i dag ved å løpe en oppvarmingsrunde med hver enkelt hund før de setter dem foran sleden.

– Det fungerer ikke, argumenterer Wærner.

En løsning kunne være å ha sjekkpunkter hvor du kan kjøre en liten oppvarmingsrunde, mener han. Per i dag åpner systemet for at hunder som bare er stive, blir tatt for å være halte, påpeker han.

Og vil en halt hund gi deg en fordel? Normalt ikke.

– Du vinner med de hundene du setter igjen. En halt hund vil ikke bidra i spannet, den vil ødelegge rytmen i spannet og sannsynligheten for at du må ta den på slede og få ekstra vekt er veldig stor.

Har man færre enn seks hunder igjen, er man ute av løpet. Wærner fullførte løpet med ni hunder.

En av Wærners hjelpere skjeller først ut en gruppe med frivillige i Karasjok, en handling hun senere forklarer med søvnmangel og den trykkede stemningen.

Da laget på annenplass ankommer Karasjok, tar hun så for seg en medhjelper i laget – den samme personen som blant annet har filmet Wærners spann i løypa.

Et vitne til hendelsen beskriver tonen som «veldig aggressiv».

Den siste episoden gjør at en av kjørerne som da har brutt, Petter Jahnsen, velger å reise hjem heller enn å delta på festbanketten som normalt samler alle etter et løp.

– Det var ikke noe koselig å være der lenger, sier han.

Petter Jahnsen.

Wærners lag blir ilagt en skriftlig advarsel for episoden med de frivillige. Utskjellingen av den andre medhjelperen blir klaget inn noen timer etter at løpet er over. Juryen avviser å behandle klagen fordi fristen er én time etter målgang.

Jahnsen er en av kjørerne som siden har klaget inn Wærner for regelbrudd. Han har også levert en klage på oppførselen til Wærners hjelper.

Hundekjørerforbundet har forkastet også den klagen og viser til at tidsfristen for den første klagen til juryen ikke ble overholdt.

Wærners helper, professor Marit Honerød Hoveid, beklager i dag oppførselen sin overfor de frivillige, men ikke overfor lagmedlemmet til de andre laget.

Hun ber gruppen med kjørere som har klaget på Wærner, om å tenke seg om.

– Jeg vil kalle det en heksejakt som står i fare for å ødelegge miljøet vårt i hundesporten, sier hun.

Frykten for at hundesportennå er i ferd med å rive seg selv i filler, deles av flere, både Wærners kritikere og støttespillere.

Robert Sørlie.

Før Thomas Wærner var Robert Sørlie Norges mest profilerte hundekjører på 90- og 00-tallet.

Torsdag i forrige uke gikk han ut i et lukket forum for hundekjørere og beskrev tilstanden i sin egen sport i harde ordelag.

– Jeg må si jeg lengter tilbake til den tiden hvor vi kjørere virkelig var venner, selv om vi var konkurrenter. Vi delte mat og drikke broderlig og hadde en god tone oss imellom, skriver Sørlie.

Han tar også Wærner i forsvar og antyder at misunnelse er en faktor.

– Svertekampanjen mot Thomas Wærner er et absolutt lavmål som jeg tar stor avstand fra, skriver han.

Sørlie har ikke besvart VGs henvendelser.

Unmute video

Sjefveterinæren er øverste myndighet i spørsmål om dyrevelferden under løpet. Han mener å ha sett to halte hunder.

Det oppstår en diskusjon mellom Wærner og sjefveterinæren. Han spør på et tidspunkt om det er greit at han kjører. Han får ikke noe svar. Så kjører han.

– Vi endte i et beslutningsvakuum. Jeg er skuffet over at jeg lot det skje, sier sjefveterinær Arild Jøssund.

Til hundekjøringsmagasinet Hello Musher har Jøssund sagt følgende etter årets løp:

– Det som er trist og vondt, er at det i begrenset klasse (de kortere distansene i Finnmarksløpet red.anm.) er hundekjørere som får skriftlige advarsler, mens det i åpen klasse finnes sterke personligheter som ikke får advarsler for samme type forseelser.

Fordi hundene trår gjennom løs snø, sier veterinærene VG har snakket med at det er umulig å bedømme om hundene er halte ut fra videoen fra Karasjok.

I en video Wærner selv har filmet på et senere tidspunkt ute i løypa, kan man ikke se noen halthet:

På et evalueringsmøte etter løpet tar sjefveterinæren opp episoden. VG har et opptak av samtalen.

– Jeg så ikke på det som halthet, sier Wærner.

– Jeg så på det som halthet, sier sjefveterinæren.

Daniel Haagensen.

En av de andre kjørerne, Daniel Haagensen, tar ordet.

– Lot du ham kjøre ut med halt hund da? spør han sjefveterinæren.

– Nei, ingen får lov til å kjøre ut med halt hund, den ble heller ikke tatt ut. Det er ingen godkjenning på å kjøre ut med halt hund, nei, svarer Jøssund.

Flere kjørere som var til stede, opplevde sjefveterinæren som selvmotsigende. Hvordan kunne Jøssund si at det både ikke var lov til å kjøre ut med halt hund og samtidig si at den ikke ble tatt ut?

Men det ble hengende i luften og alle gikk hver til sitt, sier kjørerne VG har snakket med.

– Mange var i harnisk, sier hundekjører Inger-Marie Haaland.

Haagensen er en av de syv som har klaget på Wærner.

– Når det er en sånn forskjellsbehandling, er det ikke noen vits i å ha en konkurranse, sier han til VG.

Da Wærner kommer i mål, har han to hunder i sleden. De er tydelig halte når de løftes ut, ifølge veterinærene som har sett videoen. Til NRK sier han at dette ikke var de samme hundene som sjefveterinæren mente var halte.

I opptaket fra evalueringsmøtet kommer det derimot frem at en av hundene som ble lagt i sleden inn mot mål, var den samme som veterinæren mente var halt i Karasjok.

De to hundene som ligger i sleden, blir båret ut av målområdet. I mål blir også spannet undersøkt av veterinærer. Hundene skal holde samme standard som kreves gjennom hele løpet.

Sjefveterinær Arild Jøssund tar kontakt med dommerapparatet og vil at juryen skal se på funn de har gjort på hundene, også noen av dem som ikke lå i sleden.

Det vil ikke dommerapparatet gjøre.

Nøyaktig hva sjefveterinæren mente var galt med hundene i mål står i en veterinærhåndbok, som ikke kan deles uten kjørerens godkjennelse.

Både til NRK og VG har Wærner sagt at han vil dele veterinærhåndboken. Han har senere gått tilbake på dette.

I en purring fra VG svarer han på tekstmelding:

«Har sagt mitt om saken».

Konfliktene i årets Finnmarksløp oppsto ikke i et vakuum. Alle parter peker på et større bakteppe, men de er delvis uenige om hva dette består av.

Flere av klagerne, samt andre kjørere VG har intervjuet, peker på en sport hvor mer profesjonalisering, penger og medieoppmerksomhet skaper dilemmaer.

I annen toppidrett kan dette presse utøvere til å tøye strikken og tyne kroppen til det ytterste. Det resulterer i debatter om hvorvidt toppidrett ikke lenger fremmer sunne idealer.

Men det er til syvende og sist et valg utøverne selv gjør.

I hundesporten er det annerledes, fordi dyr som ikke selv har valgt å være der, kan bli skadelidende.

– Der ligger det en fare, sier hundekjører Inger-Marie Haaland, som ikke er en av kjørerne som anklager Wærner for juks.

Inger-Marie Haaland.

Sentralt i hundesportens utvikling de siste årene står Aker Biomarines inntog.

Det børsnoterte selskapet fisker krill og har pumpet millioner inn i hundesporten, i et forsøk på å selge mer krill i hundefôr. Aker BioMarine er også Thomas Wærners største sponsor.

Aker BioMarine sponser i dag blant annet et eget profflag, en proffliga, mediesendinger, en egen hundekjøringsapp og klærne til veterinærene som jobber under løpene.

Når en veterinær skal konfrontere Wærner i løypa, har samme selskap vært med å betale for begge vinterjakkene de to har på seg.

Wærner og Aker Biomarines totalt dominerende posisjon i sporten har også bidratt til å skape en situasjon hvor det er vanskelig å konkurrere på like vilkår eller tale Wærner imot, argumenterer gruppen med kjørere som anklager Wærner for juks.

Finnmarksløpet avviser at dette påvirker avgjørelsene deres.

Wærner avviser også at Aker Biomarines posisjon i sporten gir ham noen særfordeler.

– Slik vi ser det påvirker ikke vårt engasjement i sporten konkurransevilkårene, uttaler kommunikasjonsdirektør Marte Dalsegg i Aker BioMarine i en e-post.

En annen del av bakteppet er at det over tid er rettet anklager mot Wærners kritikere, hvor det påstås at de skal ha personlige motiver for å ramme ham.

Kristoffer Halvorsen, som kom på annenplass i Finnmarksløpet og er en av de som har klaget inn Wærner til Hundekjørerforbundet, er i dag samboer med Wærners ekskone, Birgitte Ness. Hun er også en av Norges beste hundekjørere.

Denne anklagen har blant annet hundekjøringslegenden Robert Sørlie gjentatt.

Kjørerne som har klaget på Wærner, avviser at en personlig konflikt er bakgrunn for klagen. Petter Jahnsen kaller påstanden tull.

– Det faller på sine egen urimelighet. Jeg kjenner knapt nok noen av partene i den konflikten. Det er bare tull. Klagen vår går i all hovedsak på systemet, som ikke klarer å fange opp en kjører som ikke ivaretar hundene på den måten han burde. Dyrevelferd er motivasjonen her. Det er åpenbart at noen forsøker å få saken til å handle om noe annet, sier Jahnsen.

Men ideen har fått fotfeste i deler av hundekjøringsmiljøet. I forrige uke ble Ness og Halvorsen droppet av tørrfôrsponsoren sin.

Det betyr et tap på flere hundre tusen kroner i året, forteller paret, som nå vurderer å selge hundespannet og slutte med hundekjøring.

Det alle parter er enige om, er at det over tid har bygget seg opp en misnøye med hvordan reglene i hundesporten håndheves.

Den misnøyen deler også Mattilsynet, som anser at Finnmarksløpet bryter forskriften om hunders velferd i konkurranser fordi rutinene for beslutningene om hvorvidt hundene skal tas ut, ikke er gode nok.

«Når det er uklare roller under et hundeløp, er det en fare for at dyrevelferden ikke blir tilstrekkelig ivaretatt. Derfor mener vi det er nødvendig at dere innfører bedre rutiner for beslutninger om dyrevelferd», skriver Mattilsynet i sitt varsel.

Løpsledelsen i Finnmarksløpet sier de vil svare på Mattilsynets pålegg om å forbedre rutinene.

I 2017 ble Inger-Marie Haaland (61) disket fra Femundløpet for en episode som ligner på den mellom sjefveterinæren og Wærner i Karasjok i år.

– Jeg burde heiet på at han ble disket, men det gjør jeg ikke, sier hun.

Haaland er dobbel vinner av Finnmarksløpet. Hun mener feilen ligger i systemet.

Det blir en kollokviegruppe ute i villmarken, hvor det ikke er klart om det er dommeren, veterinæren, Mattilsynet, løpslederen eller kjøreren som er sjefen.

Det lider både kjørerne og hundene under, argumenterer Haaland. Hun sier hun har ropt et varsku om dette i mer enn ti år.

– Jeg gråter for sporten min. For jeg ser at det er en sport i forfall, hvor det blir umulig å være utøver, sier Haaland.