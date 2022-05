Ulv gikk gatelangs i Asker: − Jeg trodde det var ei bikkje

Flere har observert ulv på vestsiden av Oslofjorden de siste dagene. Kenneth Knutsen støtte på det firbeinte rovdyret på vei hjem fra svogeren tirsdag kveld.

Av Henrik Røyne

– Jeg trodde det var en bikkje da jeg først så den, men jeg så ingen mennesker i nærheten. Da jeg kom litt nærmere så jeg at det var en ulv.

Dette forteller Kenneth Knutsen (27), bosatt i Hurum i Asker kommune, til VG. Han har også tatt en video av seansen.

– Det skjedde da jeg var på vei hjem fra svogeren min, som jeg besøkte tirsdag kveld. Da kom den jagende på fortauet.

– Har du sett ulv før?

– Ja, i dyreparken, sier han og humrer, men legger til at dette er hans første møte ute i det fri.

– Det var interessant å se den på så nært hold egentlig. Så mye tanker rundt det hadde jeg egentlig ikke. Det var kult, sier 27-åringen.

Har gitt fellingstillatelse

Det har kommet flere bekreftede meldinger om i Hurum i Asker kommune de siste dagene, samt i området Mørkvannet sørvest for Sætre. Saken er tidligere blitt omtalt av både Budstikka og Drammens Tidende.

Tirsdag ettermiddag kunne også skogbrukssjefen i Asker kommune, Petter Høistad, bekrefte til Budstikka at statsforvalteren i Oslo og Viken har gitt fellingstillatelse på ulven.

Avisen skriver at det er satt inn et større mannskap i Asker for å felle ulven. Det skal blant annet også være leid inn spesialhunder fra Sverige.

Regional fellingsleder, Håkon Borgen, forteller til Budstikka at lokalbefolkningen trolig ikke trenger å bekymre seg:

– Den er forholdsvis ufarlig for mennesker om man ikke nærmer seg den, og forholder seg til den som ethvert vilt dyr, sier han.

Det er tidligere ikke felt ulv i Asker, ifølge fellingslederen. Han har sin egen teori om hvordan ulven har kommet seg dit den er nå:

– Ja, den svømmer. Ulven som nå er i Asker har mest sannsynlig kommet over Oslofjorden. Vi vet det ikke 100 prosent sikkert, men vi vet at det ble observert ulv på Nesoddtangen i april, sier han til Budstikka.